Владислав Шапша: «В этом году в регионе капитально отремонтируем и переоборудуем 19 школ, в которых учатся более 4600 детей»

В понедельник, 31 июля, губернатор Владислав ШАПША провёл совещание, на котором обсуждалась реализация в регионе государственной программы «Модернизация школьных систем образования».

Главное в ней - проведение капремонта образовательных учреждений, создание комфортной и безопасной среды для детей.

Как рассказал министр образования и науки области Александр Аникеев, в 2023 году в программе принимают участие 16 школ, где ремонт должны сделать в течение года, 14 из них – сельские. И ещё в трёх школах запланирован двухлетний цикл работ.

Сейчас работы по капитальному ремонту полностью завершены в Бронцевской школе Ферзиковского района, Износковской школе, Чкаловской школе Дзержинского района и в школе села Истье Жуковского района. На стадии завершения ремонт в Крисаново-Пятницкой школе Барятинского района и в селе Трубино Жуковского района.

В школе города Юхнов планируется завершить ремонт до 16 октября. Причем на образовательный процесс это не повлияет: обучение будет проходить в другом здании.

Как сообщил Аникеев, в заявку на участие в капремонтах в 2024, 2025 и 2026 годах включены ещё 47 школ. Всего за 5 лет реализации программы в регионе планируется отремонтировать 80 школ.

По информации Министерства просвещения Российской Федерации с 2025 года участниками программы модернизации смогут стать детские сады, колледжи и техникумы с общежитиями. По словам Александра Аникеева, сейчас данные учреждения области начали подготовку к разработке проектно-сметной документации для проведения капремонтов.

Глава региона поручил продолжать активное участие в программе:

- Чтобы не было такой ситуации, когда у нас возможности появляются, а предложить готовой документации мы не можем, - акцентировал Владислав Шапша, отметив, что программа модернизации школьных систем образования реализуется по поручению Президента. - К началу учебного года всё должно быть сделано.

Особое внимание обратил Владислав Шапша на ход строительства новой школы в селе Лопатино Тарусского района. Из-за проблем, возникших у подрядчика, её строительство затянулось.

- Конечно, безобразие, что, затягиваются сроки строительства школы в селе Лопатино Тарусского района. И безответственный подрядчик – это не оправдание, - заявил губернатор и поручил руководителям муниципалитета и профильных министерств ежедневно проводить планерки на объекте, чтобы сдать школу в эксплуатацию к концу текущего года.

Сберечь исторические памятники

Говорили на совещании и о сохранении и государственной охране объектов культурного наследия Калужской области.

- К важнейшим факторам укрепления государства Президент относит сохранение культурного наследия. Оно имеет огромное воспитательное значение. Укрепляет национальное самосознание народа. Помогает каждому ощутить сопричастность с великой культурой своей страны. -Владислав Шапша акцентировал внимание на значимости этой работы. - В государственный реестр объектов культурного наследия внесено около 700 памятников истории и культуры нашей области. Мы ведём планомерную работу по их сохранению.

По информации начальника Управления по охране объектов культурного наследия региона Евгения Чудакова, в этом году ведомством включено в Реестр четыре новых объекта, но к концу года их число может вырасти до 700.

За 6 месяцев ведомством выдано 69 заданий, 35 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласовано 4 комплекта документации на комплексную реставрацию. Рассмотрено более 400 площадок на предмет наличия или отсутствия на них объектов культурного, в т.ч. археологического наследия.

Из больших проектов, продолжается работа по сохранению исторической застройки Боровска, который в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина в 2020 году стал историческим поселением федерального значения. Готова концепция устойчивого развития города.

Третий год ведётся реставрация Покровского старообрядческого собора. Сейчас все силы брошены на восстановление колокольни. В августе начнутся ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Пафнутьево-Боровского монастыря, являющегося визитной карточкой Калужской области.

Помимо этого большая работа ведётся на Готическом доме усадьбы Авчурино в Ферзиковском районе. В памятнике планируется разместить постоянную музейную экспозицию.

В Калуге реставрируется Дом Гражданского Губернатора, здесь будет выставочный центр Государственного Эрмитажа.

Еще один знаковый объект – Дом Шепочкина в Полотняном заводе. Здесь, в процессе проводимых раб, открыты ранее неизвестные росписи начала ХIХ века и обнаружена потайная лестница. К концу года реставрацию планируется завершить, а в следующем открыть для посетителей.

- Объем работ, действительно, большой, - отметил Владислав ШАПША, - Собственных ресурсов на реализацию всех проектов по всем объектам у нас не хватит. Но есть действенные инструменты, в том числе, государственно-частное партнерство, которое позволяет нам привлекать частных инвесторов. Делается это вполне успешно.

И надо эту практику шире использовать в работе. И поддерживать тех людей, которые готовы вкладывать собственные средства в восстановление таких исторических объектов. Иногда мы в своем желании проконтролировать можем этих людей очень сильно отпугнуть. Этого делать нельзя ни в коем случае.

Для юных калужан

Новую детскую поликлинику в Турынино открыли в этом году накануне Дня защиты детей. Помогла в этом программа модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области. Жители микрорайона давно ждали и просили сделать у них хорошую поликлинику для детей. Медучреждение разместили на первом этаже многоэтажки, сделали ремонт.

Здесь просторно, места хватило, чтобы оборудовать фильтр-бокс для приема заболевших детей, два кабинета педиатров, процедурный, прививочный и лабораторный кабинеты для забора анализов, а также современную регистратуру и картохранилище.

На днях в детскую поликлинику заехал Владислав Шапша, узнать у медиков, как здесь идут дела. Летом обращений немного, зато востребован прививочный кабинет: ежедневно от 30 до 40 прививок делают. Сотрудники поликлиники говорят, что в таких условиях работать – одно удовольствие. А главное, жители довольны. Губернатор пожелал врачам и медицинским сестрам успехов.

А на Правобережье продолжается строительство крытого футбольного манежа на тренировочной базе «Спутник». На его строительной площадке глава региона провел совещание с представителями подрядной организации.

Здесь строительство ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

- Были сложности, с предыдущим подрядчиком в итоге пришлось договор расторгнуть. Внесли его в реестр недобросовестных, - прокомментировал Владислав Шапша. - Сейчас работает новый подрядчик. Скоро начинают заливку основания поля. Поставил задачу: вести работы ускоренными темпами. Рассчитываем, что уже в следующем году здесь смогут тренироваться юные спортсмены.

Губернатор вместе с калужанами участвовал в марафоне

29 июля в День основания Обнинска в наукограде состоялся VIII Обнинский атомный марафон, в котором по традиции принял участие губернатор.

Перед забегом Владислав Шапша обратился к участникам спортивного праздника:

- Поздравляю всех с днем города. В сегодняшнем забеге самому младшему участнику 4,5 года, а самому старшему 96 лет. Желаю всем лёгких ног и хорошей пробежки.

В марафоне участвовали не только жители Калужской области, но и любители спорта из других российских регионов. Забег начинался с улицы Мира от мемориала «Вечный Огонь» и включал памятные места и достопримечательности города.

Финишировав, Владислав Шапша поделился впечатлениями

- Погода для бега, не жарко. Самое главное, что здесь произошло: более 1600 человек участвуют. И все эти люди сделали победу над собой. Они не остались лежать на диване перед телевизором. Они побежали вперед, – сказал губернатор.

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