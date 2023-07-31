В советские времена в Калуге летом пили газировку, готовили ее дома и выращивали чайный гриб

Дорогие читатели! Каждую пятницу выходит наш исторический проект о городе, известных земляках и их судьбе.

Но советские времена достойны отдельного проекта.

Теперь в конце каждого месяца мы вспоминаем наше советское прошлое.

Из одного стакана

Сейчас, летом, у многих с собой бутылка с водой. А раньше на улицах можно было попить газировки из автомата. Вроде как эту идею Хрущёв из Америки привёз. Там увидел такие автоматы, впечатлился и велел поставить на советских улицах, чтобы было не хуже, чем в Штатах.

В Калуге автоматы стояли и на улицах, и в магазинах: возле Дома быта, у входа в городской парк, на вокзале, на автовокзале... Три копейки – газировка с сиропом: одна копейка – без сиропа. Бросаешь монетку – в гранённый стакан наливается вода.

Помните, этот стакан - один на всех? И никого не смущало. Пили – ничего, все живы. Хотя ходила страшилка, что так бытовой сифилис можно подхватить. Но про такие ужасные случаи в нашем в городе что-то никогда никто не слышало.

Ну а те, кто боялся чем-то заразиться, носили с собой личный складывающийся пластмассовый стаканчик из наборов туриста.

- У нас с пацанами всегда была мелочь по 3 коп. в кармане, - вспоминает калужанин Виктор ТЕРЕХОВ. - Набегаешься возле школы и – через дорогу, к автоматам за газировкой. Хотя родители не разрешали, говорили: «Из автоматов не пить, там всякой заразы полно, дома пей». Но хотелось сладенькой водички, помню, глушили её, пока деньги не кончатся.

- У моей бабушки в отдельном маленьком кошелёчке всегда была мелочь, - рассказывает Ирина МАРТЫНОВА. - Она говорила, что собирает копейки, чтобы, если ей станет плохо на улице (у бабушки было больное сердце), можно было запить таблетку водой из автомата. Так что полезная штука, этот автомат, была.

В автомате было устройство, чтобы помыть стакан. Мылся он только изнутри. Переворачивашь его, нажимаешь сверху, и он ополаскивается. Иногда напор воды был очень слабым, а иногда - целый фонтан.

А вот снаружи так не помоешь. И некоторые стаканы были заляпаны пальцами и отпечатками от красных помад. Говорят, что стаканы из автоматов не воровали, и даже алкаши возвращали их на место. Но все-таки иногда встречались автоматы без стаканов.

Ещё летом на улице можно было попить квас в розлив. Продавался он из бочек. И был очень популярен, особенно в жару, когда асфальт плавился. За ним очереди выстраивались. И быстро раскупали: брали бидонами домой, на окрошку .

А в продуктовом магазине покупали стакан сока, который продавщицы наливали из больших стеклянных колб. Обычно на прилавке стояло от трёх до пяти колб, закрытых сверху металлическими крышками. Были «Виноградный», «Яблочный» сок и самый дешёвый - «Берёзовый». Говорили, что «Березовый» это просто вода с сахаром.

Домашняя газировка

Газировку в советские времена можно было сделать и дома. Разводили варенье с водой, заливали в специальный сифон, куда вставлялись и закручивались маленькие баллончики с газом, нажимали на ручку – пфффф…и газировка готова.

Сифоны по объему были разными: от литра до трёх. Баллончики продавались набором в картонной коробочке в хозяйственных магазинах по 10 штук. Но бывало, что в них пустые попадались.

Потом сифоны и баллончики исчезли из продажи так же, как и автоматы с газировкой с улиц нашего города.

Советские сифоны и советские баллончики до сих пор можно купить в интернете.

- У нас был стеклянный сифон в сеточке, - поделилась с нами Ольга ВОСТРЕЦОВА. – Все детство делали газировку. Заливали воду из крана. Сифон ещё надо было потрясти, тогда получалось много пены. Это было наше детское «шампанское». А ещё бабушка варила сахар. Всегда получалась огромная тарелка. Сахар ломали большими кусками. И мы пировали с друзьями газировкой с этим сахаром.

- Мне не нравилась газировка из сифона, там получалось много газа, и он в нос бил, - говорит Игорь КОТЕЛЬНИКОВ. – Да и сам вкус не очень. Хотя в детстве было прикольно. Хотелось самому заправить сифон, но взрослые не давали, говорили, что опасно.

Сейчас в интернете продают советские сифоны - от 1000 до 4500 рублей и баллончики: пустые по 10-25 рублей., а цена за коробку полных доходит до 1000 рублей, но здесь вопрос: есть ли в них газ, потому что они столько лет пролежали.

Выращивали гриб в банке

Альтернативой сладкой газировке и квасу в советские времена был чайный гриб. Его выращивали дома в трехлитровой банке, закрытой сверху марлей. Периодически его надо было подкармливать сахаром, заливать чаем и промывать, а марлю менять.

Все фанатели от него, делились грибом друг с другом. Потому в домах гриб жил годами.

Некоторые калужане и сейчас выращивают чайный гриб.

Вид у этого гриба был не очень, но считалось, что он суперполезный. У кого-то, может, гриб с советских времён и до наших дожил.

- Летом хорошо было холодненького гриба попить, - говорит Светлана ВОЛКОВА. – Но вообще мы его пили круглый год. Ко мне проходили одноклассники после школы и всегда просили налить им грибы, всем нравился: вкусно, пузырьки. Он был похож на лимонад. Потом мы переехали и даже не помню, куда гриб делся.

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