Скандальная стройка в Можайском парке Калуги вновь мешает жителям

Строители перекрыли единственную дорогу к домам местных обитателей Можайки.

В пятницу, 28 июля к нам в редакцию обратился один из жителей близлежащих домов с просьбой разобраться, почему теперь местным приходится наматывать километры, обходя стройку.

История со строительством в живописном месте Калуги многоквартирного дома длится уже более десяти лет.

От отеля до человейника

Напомним вкратце историю «Можайского противостояния». В 2009 году в живописном уголке Калуги, именуемом в народе Можайская роща, некое «УЖК 49» решило построить апарт-отель. В сентябре того же года городская управа Калуги выдает компании разрешение на строительство отеля и аренду соответствующего участка земли.

Через некоторое время в рощу пришли строители и начали рубить березы и дубы. Инициативная группа местных жителей забила тревогу. Были и обращения в прокуратуру, и к городским властям, и, наконец, в суд. Прокуратура провела проверку и встала на сторону жителей. Ведомством были установлены нарушения соблюдения требований земельного законодательства. Однако суд решил дело в пользу застройщика.

По словам представителей проживающих рядом домов, неким фантастическим образом, территорию строительства переоформили под жилищное строительство индивидуальных домов, а потом – под строительство многоквартирных домов. И работа закипела. В результате вместо дубов и берез на Можайке вырос четырехэтажный, 32-квартирный жилой дом.

Сегодня он стоит уже «под крышей», но работы, судя по всему не завершены.

Крюк в километр

Несколько лет назад стройка встала, местные жители осторожно стали надеяться, что их проблемы потихоньку утихнут вместе с шумом работающих механизмов. Но нет, в 2021 году на участок вновь пришли строители и работа возобновилась.

По всем понятным правилам, территория стройки должна быть огорожена. Но как быть в нашем случае, когда строительство тянется уже более десяти лет и людям, живущим в окрестных домах нужно как-то добираться до своего жилья? Дело в том, что единственная грунтовая дорога проходит аккурат по территории строительства.

Дорога эта существует здесь с 50-х годов прошлого века. Она отображена на всех картах. Теперь же людям приходится либо месить грязь по стройплощадке, либо пешком обходить весь огороженный участок. Дорога к дому увеличилась на километр. Это если пешком. А вот пройти-проехать к дому № 19, где живут две семьи с четырьмя малолетними детьми теперь совсем невозможно.

Позвольте пройти

Каких-либо внятных ответов от городских властей и от застройщика по поводу свободного прохода к своим домам, местные так и не получили.

- В договоре аренды отражены ограничения по использованию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000381:77, - ответили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги, - в том числе обеспечение беспрепятственного прохода и проезда к земельным участкам граждан.

То есть, на бумаге есть свободный проход, а на деле – строительный забор и калитка. Здесь стоит отметить, что инициативная группа требует не сервитут, а именно свободный проход. Нюанс в том, что после того, как дом сдадут (если сдадут) и в него вселятся собственники, то они на законных основаниях могут ограничить посторонним людям проход. Участок вокруг дома будет входить в их собственность.

Коренным же жителям Можайки придётся стать просящими бедными родственниками.

- Мы предлагаем сформированный в 2009 году участок убрать, и сделать два: один – дом, собственность жильцов, а второй – все вокруг, общая территория и тогда дорога точно будет общественной, - поясняет один из членов инициативной группы, Владимир Захаров. – А то ведь как может быть: оформят как сервитут, и получится, что сегодня он есть, а завтра его нет.

Кстати, в письме на имя главы Калуги жители справедливо замечают и иные неудобства, связанные с появившемся многоквартирным домом.

«Подняв уровень земли, что было запрещено договором (пункт 4.5) наши дома будут «смыты водой» так как из-за рельефа местности ниже уровня фундамента строящегося дома», - пишут они Юрию Моисееву.

Возникают в граждан и опасения падения сосулек с крыши многоквартирного дома.

Пока все эти вопросы остаются подвисшими в воздухе. Ответы на них не получены. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем ,чем все-таки завершилась ситуация со скандально известной можайской стройкой в Калуге.

И как нам стало известно, сейчас в суде рассматривается иск с требованием снести недостроенный дом и расторгнуть договор аренды земли с городом. В настоящий момент идёт назначенная судом строительная экспертиза. Так что для жителей окрестных домов не все ещё потеряно.

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