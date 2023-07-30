Какие 5 фраз нельзя говорить подростку и почему в конфликте с детьми всегда виноваты взрослые

Конфликты между родителями и детьми-подростами бывают часто.

И словами ранить можно сильно.

Как повысить уровень уважения в семье и наладить доверительные отношения с ребёнком-подростком, рассказала в Областном молодёжном центре в рамках проекта «Интересно о важно» психолог, полиграфолог Ирина МАКАРЕНКО.

Дикий трэш

- Ирина, как сделать наши отношения с детьми позитивными?

- Здесь важен вопрос: счастлив ли я и счастлив ли мой ребёнок. Понимаю, что это может звучать эгоистично. Но если мне плохо, меня что-то мучает, я устала, у меня эмоциональное выгорание, конфликты, я не полезна ни себе, ни обществу, ни своей собственной семье.

И давайте подумаем, как часто мы спрашиваем детей: «Как ты себя чувствуешь»? Не в смысле, что вчера у него была температура, а вообще. Часто ли говорим: «Как твои дела? Счастлив ли ты? Что тебя интересует? Как я тебе могу помочь?»

Возможно, в подростковом возрасте мы получим не те ответы, что хотим. Вопрос подросткового возраста - это ещё и вопрос психологии. Если вы прочитаете, что такое невроз и потом откроете книжку о возрастной психологии и прочитает про подростковый возраст, отличий не найдёте. Это дикий трэш.

Если бы мне сказали: «Ирина, давай ты вернёшься в свои 15-16 лет», 100% - нет. Может, физически я себя лучше чувствовала, особенно к вечеру, но ментально - это кошмар: постоянная тревожность, неустроенность.

А ещё вокруг все спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Этот дикий вопрос убивал ваше детство? Я его с ужасом вспоминаю.

И ты в полной неизвестности, у тебя мало работающих стратегий поведения, ты не очень понимаешь, что происходит, от тебя что-то требуют, ты тоже требуешь, а ещё не очень понимаешь, чего хочешь. В общем, так себе история.

Мозг растёт

- Почему сложно найти общий язык с ребенком-подростком?

- Я сейчас готова ко всем брошенным в меня помидорам, но скажу, что в любом конфликте между взрослым и ребенком виноват взрослый. И вот эти разговоры, что у ребенка должна быть ответственность, понимание – ерунда. Это оправдания своего бессилия, либо нежелания, либо низкой компетенции.

Объясню. Мозг человека растет до 21-25 лет. И когда мама или учителя задают 7-8-летнему ребенку вопрос: «О чём ты думал?» Мне хочет сказать: «А о чём думаешь ты, спрашивая у ребёнка, которому ещё нечем думать?»

Нельзя требовать от щенка послушания большой собаки. Это, конечно, метафора.

Мы не можем требовать осмысленности, осознанности, хорошей структурированности, понимания концепции своего будущего при этом стабильного психоэмоционального состояния от ребенка, у которого подкорковые структуры ещё не созрели. Прежде чем требовать, подумайте.

С возрастом (в психологии это называется «зона ближайшего развития») формируются стратегии поведения. Происходит это только при совместной деятельности. Учить надо не словами, а своим опытом и примером.

Опыт – то, что вы переживаете вместе. И здесь мы опять возвращаемся к тому, как много времени проводим с детьми. А у нас как? Приходит домой ребёнок, первый вопрос:Как у тебя дела в школе?» Он должен отчитаться: рассказать про свои оценки. А потом может идти в свою комнату. На этом общение заканчивается.

Узнать, как дела в школе нужно, но пусть первым вопросом будет: «Как у тебя дела». Скажите: «Я очень рада тебя видеть, хочешь кушать? Какой фильм мы сегодня будем смотреть?»

- Родители много работают…

- Насчет работы, я понимаю, мы не живем в идеальном обществе. Но у нас есть оставшееся время, и что мы делаем: надо приготовить поесть, постирать, убраться, проконтролировать уроки.

А мы вообще поинтересовались: какую музыку слушает ребёнок, какие у него друзья?

Да киньте вы грязную посуду и скажите: «Поехали на велике кататься!» Это же классно, лучше, чем фраза: «Подожди, мне надо помыть посуду». Кому нужна твоя посуда? Выбрось её, купи пластиковую, если ты не успеваешь. Ну или потом помой или договорись с мужем, чтоб помыл, помойте с ребенком вместе, а потом покатайтесь.

Немытая посуда – это, конечно, метафора. У нас всегда куча дел. А важно общение вместе: посмотреть сериал, съездить искупаться вечером. Прогулки, походы в кафе и т.д. – это самое главное, чтобы мы можем дать ребенку.

Вот, мы недавно смотрели всей семьёй «Стражи галактики» новый сезон. Мне так понравилось! Там много смыслов и про дружбу, и про свой путь, и про любовь, и про правильный патриотизм, когда верен тем людям, с которыми вместе, в ту идею, которую воплощаете.

Это можно обсудить. И на этом они будут учиться. А не на том, что мы им говорим: «Вот я в твоём возрасте...» Это самая отвратительная фраза.

Вопрос уважения

- Какие ещё фразы не стоит говорить подростку?

- Давайте соберём топ ужасных фраз. А вы посмотрите, были ли они в вашей жизни, только честно:

«Вырастешь, тогда поймёшь».

Это вообще капец. Это переводится так: я тебя не уважаю, ты никто, мне не важно, как ты себя чувствуешь, мне не интересно твоеёмнение. Здесь затронут очень важный момент - вопрос уважения.

«Мал ещё что-то говорить, подожди: взрослые разговаривают».

Это тоже о том, как уважительно мы относимся к людям, с которыми живём. И здесь вопрос уважения к себе, потому что, если женщина уважает себя, она прекрасно понимает, что априори должно быть уважительное отношение к любому живому существу. А у подростка точно есть своё мнение, и оно для него ценно, не важно, что оно может меняться четыре раза на день.

«Подумаешь, первая любовь, вырастешь, у тебя таких ещё много будет».

Ребенок переживает драму всей жизни, у него горе, а мы это обесцениваем. У нас ребёнок - это нечто где-то между холодильником и собачкой, надо, чтоб сидел тихо, а мы бы говорили ему, когда сходить в туалет.

«Здесь нет ничего твоего. Пока я тебя кормлю, будешь делать то, что я тебе сказал».

Это о том, что у ребенка вообще нет никаких прав и свобод, он должен слепо подчиняться. Какого мы человека будем воспитывать? Свободного, желающего что-то сделать для общества: победить рак, построить новый комический корабль, изобрести что-то полезное. Нет, изначально мы воспитываем человека приниженного, обязанного что-то выполнять и давать отчёт. О каких хороших отношениях мы можем тогда говорить?

«Ты должен… убираться, быть ответственным и т.д.».

Почему-то то мы не спрашиваем: «Как ты хочешь», а чётко обозначаем, что должен. Не надо заставлять ребенка ходить в музыкальную школу. Он её уже ненавидит! Но ему говорят: «Надо закончить, ты должен». Кто этот человек, которому я должен? Почему мы тратим время на то, что не нравится, а не на то, что нравится? Надо спросить ребёнка: «А как ты хочешь?»

И дикий трэш начинается в 9 и в 11 классах. Мы от них требуем, чтобы они выбрали профессию, и школа требует, общество. И только недавно стали задумываться, не передавили ли мы? Потому что волна детских суицидов перед ЕГЭ потрясает всех.

А мы потом удивляемся: что же они у нас такие слабые, ранимые. И не задаем себе вопрос: а почему мы их так раним?

Почему мы не объясняем детям, что всё изменилось, сейчас важен набор компетенций. И хорошо, если мы можем спросить: «Что тебя интересует»? И если он скажет: «Не знаю», предложить: «Давай погуляем, посмотрим, проанализируем».

Можно пригласить ребёнка к себе на работу, пригласить на работу к знакомым. Обсудить. И сказать: «Сейчас надо определяться в жизни, надо выбирать, что тебе интересно, потому что, может, ты этим будешь всю жизнь заниматься, а возможно поймешь, что ошибся».

И если ребёнок потом скажет, что хочет перейти в другой вуз, ничего страшного. А у нас как говорят: «Нет, раз начал, надо закончить».

Но самый главный вопрос: «Что тебе интересно?» Надо научиться его задавать.

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