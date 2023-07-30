Волонтеры Zабавные Vасилисы: Когда все закончится, мы сразу рванем восстанавливать города

Мы продолжаем рассказывать о волонтерских группах Калужской области, помогающих нашим бойцам в зоне СВО.

Волонтерской группой из Боровска руководит Ольга Подплутова. Маленький, но очень бойкий коллектив сумел наладить бесперебойную помощь нашим ребятам на Донбассе.

Zабавные Vасилисы сами отвозят гуманитарку, не боятся заехать туда, где сегодня горячо.

- Ольга, волонтерское движение в Боровске, было и до начала СВО?

- Да, в нашем районе мы помогаем людям с 2014 года. Начиналось все с субботников, потом стали оказывать помощь пожилым людям, у страивали военно-патриотические походы для детей. Потом нас всех очень хорошо построил ковид, мы возили и продукты, и медицину, помогали в больницах. А когда началось СВО, мы, имея опыт волонтерства, сразу ринулись в бой.

- Откуда появилось такое игривое название у вашей волонтерской группы?

- Отряд Zабавных Vасилис? Мы как-то отвозили гуманитарку нашим ребятам в учебку в Ногинск. Везде Z на технике, ну, думали назваться амаZонки. А наши ребята посмотрели на нас, таких хрупких, молоденьких и говорят: «какие же вы амазонки, вы наши Василисы». Так и оставили Vасилисы, а потом добавили Отряд Zабавных.

- Как начиналась эпопея помощи в зоне СВО?

- Как у всех, наверное. Ребята писали, что им было нужно, и мы ходили просто по нашему рынку и магазинам и спрашивали, может ли кто чем помочь. На рынке меня уже знают, как только захожу, сразу подходят, спрашивают: сколько, чего?

У нас очень много знакомых ребят, которые сейчас на Донбассе. С некоторыми в одном классе училась, с кем-то танцами в детстве занималась или легкой атлетикой. Со всеми ребятами мы начали связываться напрямую. А потом уже вышли на командиров подразделений.

И теперь я понимаю, что действительно, например, роте обеспечения нужно это и то, а разведке необходимо это. Мы сейчас все вопросы решаем напрямую с командирами.

Наши бойцы во время обучения в зоне СВО. Сватовское направление.

Первый раз было не страшно

- Когда первый раз приехали за ленточку страшно было?

— Это случилось в ноябре 2022 года. Знаете, первый раз не было страшно. На самом деле, не было. Ты едешь туда и не знаешь, как там на самом деле. Я сама за рулем своей машины и чего мне впереди ожидать неясно. Первый раз понимаешь, что такое КПП, что такое «Ахмат», что такое проверки. Ориентируешься там очень быстро. Иначе нельзя.

На самом месте, конечно все по-другому. Там постоянно слышен грохот. Прилеты. Нас научили как действовать в домах, как вести себя в лесу, в полях. И когда ты вот это вот все воочию увидел, вернулся домой, а тебе говорят, что там все хорошо и тихо… Тогда хочется поспорить.

- Адреналин там постоянный?

- Да, адреналин есть всегда. Как только пересекаешь эту черту, уже нет спокойных городов или деревень. Прилететь может куда угодно.

- Со временем, изменились запросы наших бойцов?

- Да, если раньше просили лопаты, бензопилы, гвозди, скобы и прочее, то сейчас ко всему этому добавилась оптика, например. Вообще, просьбы стали более точечными, что ли. Если разведка, то они просят «химеры» или пятиточечники, Адресно для каждого конкретного подразделения и даже отдельного бойца.

Zабавные Vасилисы передают гуманитарную помощь вместе со штабом ЕР.

Запчасти для машин очень нужны. Вот вчера я получила список на «Уралы». Поеду завтра к знакомым смотреть, как выглядят все эти механизмы, которые записаны в просьбе. Просто зайти в гугл и купить сейчас невозможно. Приходится во все серьёзно вникать. До мелочей. Например, когда покупаешь влажные салфетки, просишь не спиртовые. И тут начинают спорить, мол спирт убивает микробы. Я им отвечаю: вы попробуйте неделю в туалет походите с такими салфетками, я посмотрю, что с вами будет. Важна каждая мелочь там.

Когда ребята просят прицелы, ты должен понимать, что к этому прицелу подходит эта планка, а для этого нужна планка «Кочевник». Мы поначалу не очень во всем этом разбирались и бывало отправляли просто по названию. А боец не может к автомату прицепить наш прицел, потому что просто не хватает маленькой детальки.

Они устали

- Волонтер должен обязательно понимать, кому он везет, для чего он везет. Есть ещё такие, кто довезёт до границы, сгрузит и разбирайте кому что надо. А мы с девчонками пёрли и в Сватово, и в Змеевку. Сейчас я езжу с грузом раз в полтора месяца. Если у меня есть возможность догрузить чью-то машину, я всегда ее догружаю и отправляю. Зачем самой туда-сюда мотаться?

Хотя февраль, март, апрель, мне приходилось чаще ездить. Практически каждые три недели.

- Финансовых помощников хватает?

- В Боровском районе у нас есть предприниматели, которые каждый месяц звонят и спрашивают, что купить нужно. Администрация района помогает очень хорошо. Ну и Калугу, конечно, трясу. Вот завтра поеду, в Калугу – генераторы хочу. А пламегасители я вообще в Рязани беру. Там очень хорошие ребята есть на заводе одном, помогают.

- Сети плетете?

- У нас несколько пунктов, где плетут сети. Лучше я другим займусь. У нас как зима – все льют свечи, как весна – все начинают плести сети. Безусловно, все это нужные вещи, но всем-то зачем одно и то же делать?

Активных у нас человек семь, а подписчиков в канале много. Люди разные. У нас есть дедушка, дай бог ему здоровья, он получает пенсию и идет ко мне: Оль, что купить? Начинаю объяснять, иногда он просто отмахивается – я ничего не понимаю, на держи деньги, сама купи.

Разрушенная школа в селе Голубовка, недалеко от Сватово.

- Когда закончится СВО, чем займетесь?

- Когда все закончится, мы сразу же рванем восстанавливать все разрушенные города и села. А чем нам ещё заниматься? Мы привыкли в таком режиме жить. Любим, кстати, сами ездить, без всяких делегаций официальных. У них там все по часам расписано. А я поехала в район Сватово и у меня было два дня свободных, я смогла поработать там в госпитале. А администрации, они приедут, вручат, сфотографируются и уехали.

- Вы часто общаетесь с ребятами, как вам кажется, запал не пропал у них?

- Они устали. Но подавляющее большинство, с кем мне удалось общаться как раньше твердят: Кто, если не мы. А у кого запал пропал, они все уже нашли способ демобилизоваться.

Будь в курсе

Для желающих помочь группе Отряд Zабавных Vасилис, номер карты Сбербанка для перечисления средств: 2202 2013 7331 2624 Александра Владимировна К

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