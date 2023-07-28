История одного экспоната в Калуге: ландрин любили за железные баночки

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В доме Шамиля собраны вещи, которые могли быть в богатых домах конца XIX - начала XX веков. Сегодня вместе с сотрудниками калужского объединённого музея-заповедника продолжим знакомить вас с ними.

В честь императора

Император Александр I посещал Калугу дважды, в 1816 и 1817 гг. Победа в войне с Наполеоном сделала его невероятно популярной личностью. В то время и в России, и в Европе создавалось множество вещей с его портретами.

В Калуге, в доме Шамиля, хранится фарфоровая чашка, как раз созданная после окончания войны с Наполеоном - в 1814-1825 гг. Она золоченая, с портретом Александра I в овальном медальоне и выполнена в модном в начале XIX века стиле ампир (в переводе с французского ампир означает «императорский»).

Этот стиль возник во время правления Наполеона Бонапарта и, как предшествующий ему классицизм, брал за основу искусство Древней Греции и Рима. Но главная особенность ампира в том, что он должен был прославлять личность и деяния Наполеона.

Стиль этот парадный и торжественный. Для придания большей пышности и блеска использовалась позолота. Сияние фарфора перекликалось с блеском модной в то время золоченой бронзы, которую тоже любили в богатых семьях.

Золото на чашке сильно блестит.

Распространённым приёмом было и сочетание блестящего и матового золочения. Применялась техника цировки: матовая поверхность золота обрабатывалась специальным агатовым карандашом, придававшем блеск и сияние.

Такое сочетание присутствует и в нашем экспонате: матовая позолота, покрывающая чашку снаружи, контрастирует с глянцевой внутренней поверхностью.

А судя по клейму в виде латинских букв «FD», чашка могла быть создана на одной из европейских фарфоровых мануфактур.

На французский манер

Со второй половине XIX века огромной популярностью пользовались разноцветные леденцы «монпансье». Считается, что их название происходит от имени герцогини Монпансье, описанной в романах Дюма. Ещё их называли «ландринками» по фамилии коммерсанта Георга Ландрина, придумавшего упаковывать конфетки в красивые жестяные коробочки.

Эти леденцы многие помнят: они продавались и в советское время. Калужане бегали за ними в «Домогацкий».

Такие коробочки раньше собирали.

Фёдор Матвеевич Ландрин родился в Нижегородской губернии, в семье прибалтийских немцев. Сначала работал приказчиков в известной в Санкт-Петербурге швейцарской кондитерской Вольфа и Беранже на Невском проспекте.

Быстро освоив премудрости изготовления сладостей, сообразительный юноша открыл собственное дело. Сам варил из сахара леденцы и продавал их вразнос в Гостином дворе.

Дело пошло настолько хорошо, что вскоре Ландрин открывает свою первую мастерскую по производству карамелек, а с 1860 года начинается их массовый выпуск под маркой «Георг Ландрин».

К этому времени Фёдор решил поменять своё имя на заграничное Георг, а ударение в фамилии ставить на последнем слоге, на французский манер. Покупателей привлекали не только леденцы, но и жестяные коробочки, в которых Фёдор их продавал. Зачастую конфеты покупали ради них.

Интересно, что существует и московский вариант истории о ландрине. В своей книге «Москва и москвичи» Гиляровский приводит рассказ, записанный со слов знаменитого владельца булочных Ивана Филиппова. Если коротко, то история такова.

В России любили большие леденцы - петушки на палочках, а маленькие разноцветные научились делать у французов и поначалу каждую конфетку заворачивали в фантик. Такие конфеты хорошо умел делать кустарь Федя Ландрин, который работал на а кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева - продавал леденцы оптом в магазин.

Однажды Фёдор забыл завернуть конфеты в бумажки. Схватив лоток, накрытый тканью, принёс Елисееву. Тот поругался и отправил Ландрина домой. Расстроенный Фёдор присел на скамейку, поставив рядом лоток с конфетами.

Пробегавшие мимо гимназистки, увидели леденцы и быстро всё раскупили. Федор, смекнув, что так зарабатывает гораздо больше, стал сам торговать конфетами в разнос.

Немного разбогатев, открыл собственное дело, назвался Георгом, чтобы его имя звучало солиднее. А фамилия Ландрин, как объяснил Филиппов, якобы происходит от названия речки Ландры, протекавшей в деревне, где родился Фёдор.

Ландринки были вкусными и недорогими, их покупали все: и рабочие, и студенты, и представители царской семьи. Торговая марка даже получила звание Поставщика Двора Его Императорского Величества. Это был пик её славы.

После смерти Ландрина в 1882 году дело продолжила его вдова. Фабрика стала заниматься не только выпуском карамели, но и шоколадных конфет. В начале ХХ века в центре Москвы на углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки был открыт кондитерский магазин «Георг Ландрин».

Через какое-то время бизнес продали. И в 1913 году новые владельцы преобразовали фабрику в Товарищество на паях. А после революции её национализировали, фабрика продолжала работать, но уже под другими названиями.

Для торжественных вечеров

В 1920-х годах в калужский краеведческий музей поступил «Портрет неизвестной в красной шали» из существовавшего тогда в нашем городе Естественно - исторического музея им. Рыжичкина «На благое просвещение».

Купцы часто заказывали худодникам портреты. Купчихи, когда позирововали, надевали на себя все самое лучшее.

На портрете изображена богатая купчиха, одетая в платье стиля ампир из легкой ткани розового цвета, с глубоким декольте, с отделкой из тонкого прозрачного кружева. Лиф перехвачен широкой белой лентой, завязанной в небольшой бант под грудью. На плечах, украшенная цветочным орнаментом, шаль красного тона.

Мода на шали появилась благодаря Жозефине, жене Наполеона Бонапарта. Из египетского похода император ей привез такой подарок. Красивую теплую шаль дворяне носили с платьями из тонкого материала.

А купеческие жены копировали дворянские наряды, стараясь ни в чём не уступать. Кроме того, купчихи имели особую слабость к драгоценным камням и к жемчугу.

Вот и на портрет мы видим колье из крупного жемчуга в три нити, собранные серебряной вставкой посередине и длинные бусы в две нити, переплетенные в виде колец, из мелкого жемчуга. Жемчуг был чрезвычайно моден, поэтому имел очень высокую цену. Подобные наряды и украшения купчихи обычно надевали для торжественных вечеров.

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