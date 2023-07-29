«Полёт Симурга» в Калуге: как нарисовать то, чего нет, и поразить иранцев

В музее изобразительных искусств – полное погружение в восточную сказку.

Московский художник Сергей Феофанов придумал фантасмагорический мир с мистическими существами.

Они – картинах и в скульптурах из шамота. Выставка называется «Полёт Симурга» и посвящена знаменитой персидской поэме «Шахнаме».

На вернисаже столичный художник Сергей Феофанов сразу разрешил трогать и щупать все его скульптуры, сказав, что сам везде так делает, чтобы почувствовать.

- У меня скульптуры трогающие. Только не ломать, - предупредил художник.

Первые гости на выставке с интересом разглядывали скульптуры.

«Опущенные ресницы», Шамот, глазурь, аппликация, бисер, самоцветы.

Загадочные образы имеют не только восточные мотивы, но и черты некой театральности. Сергея Феофанова многие знают именно как театрального художника.

Он создавал декорации и куклы к спектаклю «Геракл» театра им. Образцова, постановкам кукольного театра в Кутаиси, театра юного зрителя в Тбилисси, представлениям в Цирке на проспекте Вернадского.

Работал на центральном телевидении, оформил более сотни программ: «Весёлые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и т.д. В 1986 году участвовал в оформлении церемонии открытия «Игр доброй воли» в Москве, а в 1987 – фестиваля СССР в Индии.

- В прошлой жизни я был театральным художником, - говорит Сергей ФЕОФАНОВ. - Знаешь историю костюма, работаешь с материалом, слушаешь режиссера, режиссёр, как правило, ничего не понимает. И мне надоело.

«На золотом яйце», 2022 год.

«Морские фонарики», 2012 год.

Иранцы дали премию

Проект «Полёт Симурга» необычный. Художник бывал в Иране, хорошо знаком с его историей, традициями и литературой. Поэма «Шахнаме» произвела на него большое впечатление. «Шахнаме» или «Книга царей» - самое крупное древнее персидское произведение, объём которого в два раза больше, чем «Иллиады» и «Одиссеи»» вместе взятых.

Фирдоуси создавал её 35 лет. Иранцы относятся к «Шахнаме» и её автору с большим почтением. Поэтому от проекта «Полёт Симурга» они были в восторге.

- Это некие фантазии на тему поэмы «Шахнаме» великого Фирдоуси, - поясняет Сергей Феофанов. - В этой поэме три части: мифологическая, героическая и историческая. Там много персонажей. Но во всех этих частях присутствует персонаж Симург.

Я поставил задачу сложную: сделать сюжет на ирано-персидскую тему, не пользуясь никакими материально-культурными элементами. Это, может, заумная задача - придумать персонаж, которого в исторической художественной бытности не бывало ни в каких культурах.

Придумать костюм, которого никогда не было, но при этом, чтобы он был персидским. Задача чудная, мягко сказано. Но иранцам это почему-то очень понравилось.

Они увидели в моих работах свой национальный дух и мне зачем-то дали премию Фирдоуси - это высшая награда деятелям культуры. Но у нас никто её не знает. Когда я говорю: высшая премия Фирдоуси, все спрашивают: «А что это такое?» Потому что в нашей стране я единственный, кто такую премию имеет.

Вручили такую здоровущую медаль, что не повесить, очень обидно. Так бы прикрепить её на пиджак… Но она настольная. И в дополнение к этому всему ещё и золотые монеты в пластиковой упаковке.

Потому что ещё с шахских времен художникам и поэтам полагался мешочек золотых монет. Но мешочек им сейчас, наверное, сложно. Дают золотые в пластике. И сразу коллекционеры прибежали: «Продай! По чём?»

«Решительная», 2009 год.

«Параллельные движения», 2004 год.

Святое место

- В Иране я был несколько раз. Последний раз - в 2019 году, приехал на выставку. Там была конференция, посвященная 1000-летию (даты отмечают не по рождению, а по смерти) со дня смерти Фирдоуси. И в первый день её работы открылась моя выставка.

Конференция международная, из 20 стран народ понаехал - кто занимается темой «Шахнаме». Один турок перевел поэму на турецкий, ему ничего не дали: ну перевёл и перевёл. Люди с хорошими докладами приехали. Удивительно, есть такие темы! «Шахнаме» - неисчерпаемый источник, конечно.

Всё это проходило в городе Мешхед. Это такая иранская Мекка, там есть захоронение исламского лидера имама Али. Город - комплекс мечетей. А у меня был бейдж с фотографией. Выхожу, вдруг чужие люди мой бейдж тянут и целуют. Я так думаю, что они решили, что не моя фотография, а этого самого имама. Мне пришлось бейдж снять и положить в карман, а то зацелуют.

Проехал я там от Тегерана через древний город Тус. В городе Кум есть мечеть Фатимы, родственницы пророка. Там одни женщины, все в черном ходят. Иностранцев внутрь не пускают. Я пришёл с дочерью. Там ворота, и стоит перс с веничком: кто ему не нравится, отметает. А нас увидел, так веничек приготовил, потом подумал и отвернулся, типа, я ничего не знаю.

Был в Исфахане, зашёл там к послу, поблагодарить. Он спрашивает: «Ты ковёр купил?» Я говорю: «Нет». Он: «Как так? Мы приготовили». Я купил, но не большой, типа коврик для мышки. Там - ковровое изобилие. Кто любит ковры, приезжайте в Исфахан, цены - минус ноль, а то и два ноля дешевле, чем в Европе. Можно торговаться. Купите два ковра: один здесь кому-нибудь продадите. Билет, виза в Иран, кстати, вполне доступны.

«Крылатый мифический зверь». Ему можно оставить записочку с желанием.

Как к нам относятся

- Забавно, но нашего брата в Иране очень любят, на удивление. После того, как Советский Союз распался, я много лет работал в Европе, рисовал на улицах. И одно дело ты приезжаешь как турист, всё хорошо, у тебя деньги есть.

И другое дело, когда ты там живешь и слышишь разговоры. Я знаю, как к нам относятся в Европе. Видел, что нас там не очень любят, особенно в Швеции, во Франции - такие алчные, меркантильные эти французы, противные.

А вот итальянцы – хорошие. В Южной Корее вообще нас любят, а американцев ненавидят.

Сергей Феофанов подарил всем гостям вернисажа каталог своей выставки и подписал на память.

Художника долго не отпускали, расспрашивали о творчестве, Иране и «Шахнаме».

Увидеть «Полёт Симурга» в музее изобразительных искусств можно до 27 августа.

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