Что изменится в работе объездных путей Синих мостов?

На еженедельной планерке городского головы Калуги обсудили первые часы после закрытия путепровода.

Несмотря на то, что власти максимально ответственно подошли к организации новой схемы движения, ремонту объездных путей, уже первые часы показали наиболее узкие места.

Калужане интересуются судьбой не заасфальтированного участка одной из улиц, работой светофоров на перекрестках объезда. Возник вопрос и о судьбе станции техобслуживания, что располагалась в черте ремонтных работ по реконструкции мостового перехода.

Время в пути увеличится

Город сделал максимально возможное для того, чтобы в течение следующих нескольких месяцев сгладить неудобство в связи с закрытием движения по Синим мостам.

- Мы выполнили планы, которые ставили перед собой перед в связи с реконструкцией Синих мостов, перекрытием движения по этому мостовому переходу, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Привели в нормативное состояние пути объезда, нанесли дорожную разметку. Буквально накануне закрытия мы ночью заканчивали последние работы по организации кругового движения в районе Второго городского проезда.

По словам начальника управления городского хозяйства Александра ШПИРЕНКО, перед началом основных работ на мостовом переходе были отремонтированы улица Путейская, сделан ямочный ремонт на улицах Выгонная, Луговая, Степная и Западная.

- Кроме этого мы расширили съезд со Второго городского проезда нанесли там разметку, рассказал Александр Шпиренко. — Это важно, потому что там меняется схема движения. Для общественного транспорта организовали дополнительную остановку по Второму городскому проезду в районе пересечения с улицей Луговая.

Ближайшие четыре месяца время в пути, конечно, увеличится. Власти Калуги просят, планируя поездку, учитывать это временное неудобство. К тому же специалисты советуют сейчас пользоваться объездной дорогой. Это немного больше по километражу, но по времени может оказаться быстрее, нежели по объездным дорогам, которые мы подготовили.

А что с трубой на Втором городском проезде?

Жители справедливо спрашивают, почему на Втором городском проезде в одном месте осталась не заасфальтирована одна полоса.

- Там вдоль полосы лежит длинная сваренная из нескольких отрезков труба, которая будет транспортироваться на гусеничной тяге к месту пересечения с улицей Тарутинская, пояснил Дмитрий Денисов. - Эта труба для подземных коммуникаций. Конструкция очень тяжелая и гусеницы испортят новый асфальт.

На этом участке полностью смонтирована и подключена к общей сети ливневая канализация. В полосе отвода планируется переложить газовые сети, водопровод и канализацию, линии связи.

- Мы приступили к этим работам и параллельно начали работы непосредственно на путепроводе, - добавил городской голова Калуги.

В черте необходимой для ремонтных работ территории, оказались несколько гаражей и станция технического обслуживания.

- Первое решение суда вступило в силу, техника уже работает на территории СТО, - пояснила Юлия КОВТУН, заместитель городского головы Калуги. - Все договоренности с хозяином станции у нас есть. Что касается гаражей, то 99 процентов изъято, один на регистрации. Все процедуры по изъятию завершены.

Здесь необходимо пояснить, что по существующим законам, в случае необходимости, руководство города имеет право изъять землю или объекты недвижимости.

- Когда город что-то строит в интересах общества, горожан, то существует определенная процедура, предусмотренная законом по изъятию земельных участков и объектов недвижимости путем выкупа, объяснил Дмитрий Денисов. - Подчёркиваю, никто ничего ни у кого силой не забирает. Мы понимаем, что это болезненный случай, особенно для работающего бизнеса. Я благодарю предпринимателей, там три собственника у станции техобслуживания, мы нашли общий язык и цивилизованным способом вышли из этой ситуации. Теперь мы можем использовать эти земельные участки для организации работ по реконструкции Синих мостов.

Первые сутки: без пробок не обошлось

Синие мосты перекрыли в 11 утра, специально, чтобы исключить утренние пробки понедельника, однако к вечеру Яндекс-карты в некоторых местах устойчиво маркировались красным цветом. Особенно непростая ситуация складывается в районе улицы Азаровская.

- Мы сейчас отсматриваем и анализируем ситуацию, - рассказал Александр Шпиренко. - Ближе к концу недели мы примем решение, корректировать или нет режим работы светофоров на этом участке.

По словам Дмитрия Денисова, возможны проблемы и на улице Вагонная, Луговая и некоторых других.

- Необходимо оперативно решить вопрос с корректировкой светофорных объектов на этих участках, - поставил задачу городской голова.

В первый вечер в час пик серьезная пробка была лишь на выезде на улицу Московскую, было небольшое затруднение на улице Глаголева на повороте на Путейскую, на остальных участках объезда Яндекс-пробки светились зеленым.

Жителям улиц, по которым организованы пути объезда, городской голова Калуги принес извинения за доставленные временные неудобства. Дмитрий Денисов пообещал в течение месяца переустроит сети по улице Тарутинская и открыть поворот на Степной проезд. Там восстановят асфальтобетонное покрытие дороги.

Городские власти попросили учебные заведения автомобилистов изменить маршруты своих тренировок с начинающими водителями. Дороги, используемые для объезда Синих мостов, до этого времени активно использовались для практических занятий.

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