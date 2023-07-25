Калужане просят остановить «хищника»

Самоизбранная УК

В конце июня в группе Правобережья Калуги появился призыв о помощи от местных жителей.

— Жители дома по ул. Георгия Димитрова, 12, оказались втянуты в жилищную карусель, – говорилось в сообщении калужанки Натальи БЕССОНОВОЙ. – Недавно люди с удивлением узнали, что, сами того не ведая, проголосовали за УК «Жилищник». Ладно были бы неактивными. Нет, в доме есть Совет, старшие по подъездам. Мало того, наш дом уже проголосовал за другую УК. Видимо, это и взбодрило дочку ПИК-Комфорта на безрассудные действия. На 10.07 они назначили новые выборы, решив переизбрать сами себя.

Мы связались с автором сообщения, и она пригласила нас на встречу с жильцами.

Девятиэтажный дом № 12 по улице Георгия Димитрова расположился во дворах старого Правобережья, однако, в отличие от соседних, этот дом относительно новый – 2010 года постройки.

— Когда застройщик построил рядышком дома, мы перешли в их УК, все было хорошо, – рассказывает Надежда Бессонова. – Нас слышали, претензий у нас не было. В этом году мы узнаем, что наша УК осталась без лицензии и мы стали решать, куда перейти.

Пока мы общались с представителями разных компаний, выбирали, обсуждали, узнали, что уже якобы провели голосование и оказались, вдруг, в «Жилищнике». Дата подписания протокола собрания стоит – 24 мая, а само голосование, якобы, прошло ранее, – поясняет Надежда.

С людьми не говорят

— У нас есть Совет дома, туда вошли по два представителя от каждого из четырех подъездов, – вступает в разговор Людмила Александровна ПРОТОПОПОВА. – Наш Совет ранее самостоятельно инициировал процедуры по мониторингу УК, мы же выбирали, с кем хотим работать, встречались с представителем выбранной нами компании, которому обозначили проблемы дома. За ту УК мы в действительности и проголосовали.

В случае с УК «Жилищник», под управлением которого мы находимся с 1 июня, граждан не проинформировали о начале управления домом, с нами не согласовали тарифы – а с этого они обязаны были начинать. Мы не крепостные, это мы их нанимаем на работу, и мы должны решать, какой тариф нам подходит. Задача УК рассказать нам, что входит в обслуживание дома, поэтапно проговорить, чем они будут заниматься. К примеру, почему вдруг тариф на обслуживание лифта стал выше, чем в предыдущие годы? Ни один вопрос не должен проходить мимо собственников. При их деятельности от нас уже ушел человек, который много лет служил нам верой и правдой, убирая наш дом, – Галина. «Жилищник» понизил ей оплату, – перечислила претензии женщина.

Людмила Александровна считает, что за время правления управляющая компания даже не вникла в проблемы дома.

Отвалившийся у подъезда желоб, отсутствие плафона, проблемы с входной дверью - в доме не ведутся даже мелкие работы.

О том, что подвал дома затапливается, УК «Жилищник», кажется, не в курсе вовсе - никаких мер по устранению проблемы не принято.

Подделка подписей?

— Кроме того, УК подделала подписи! – возмущенно говорит житель дома Игорь ПЕРЕЛЕВЧЕНКО. – Моя жена – старшая по подъезду, к нам пришла соседка, девочка, со слезами на глазах говорит: «Вы знаете, в голосовании стоит подпись моей мамы». А ее мама умерла семь месяцев назад! Мы обратились в прокуратуру, ГЖИ, собираемся в полицию, – твердо сказал Игорь.

Как рассказали жильцы, они не раз ходили в офис к УК, просили посмотреть документы, подписи, которые якобы были поставлены ими. Но в доступе им отказывают. Увидеть воочию результаты голосования удалось только в ГЖИ.

— Подпись моей супруги подделали, – возмущается Игорь. – Даже те люди, которые не живут в Калуге несколько лет, как оказалось, тоже проголосовали за эту УК. Живет мой сосед в Екатеринбурге, но в Калуге он проголосовал. Инициатором собрания вдруг выступил человек, который не проживает в Калужской области. Он живет в частном доме и даже не был в курсе собрания. Секретарем сделали женщину, которая живет в Санкт-Петербурге. Это уголовное дело. Мошенничество, подлог документов. Это не «Жилищник», а хищник! – подытожил мужчина.

— Не успели мы насладиться их управлением с 24 мая, как вдруг на домах видим их объявление, что 10 июля состоится собрание собственников по выбору УК и расторжению договора с действующей УК, – взяла слово Людмила Александровна. – Они сами с собой расторгают?

Жители многоэтажки по улице Георгия Димитрова не собираются отдавать свой дом в «лапы» управляющей компании.

Выразить недовольство действиями УК пришли и такие серьезные жильцы дома.

Всех интересовал вопрос, а осталась ли совесть у управляющей компании.

Очная встреча

Обеспокоенные жители дома попросили и нас присутствовать на встрече с УК «Жилищник» под видом жильцов.

— Давайте начнем собрание с вами, инициирует его УК «Жилищник», так как ваш дом находится в нашем управлении, – защебетала продрогшая от холодного ветра представительница УК. Молодая женщина представилась ведущим специалистом и по-особому подготовилась ко встрече с жильцами: надела платье-мини и туфли, как окрестили их жильцы, «лабутены». – Мы предлагаем вам выбрать секретаря счетной комиссии, председателя, проголосовать и остаться с нами.

— Мы не поняли ситуацию, вы предлагаете вас переизбрать? – заметила Людмила Александровна. – Согласно вашим документам, тут все в мае за вас голосовали.

— У нас есть информация от ГЖИ, что дом заключил договор с новой УК – «Град», поэтому мы инициировали собрание, – ответила представитель «Жилищника». – На сегодняшний день дом находится в реестре лицензий группы компании «Жилищник», плюс лежит подписанный договор и протокол о переходе в УК «Град». Но по закону переход происходит с 1 числа каждого месяца, поэтому документы еще на рассмотрении. С 1 августа ваш дом перейдет к ним, но пока мы управляем, инициируем собрание и хотим предложить остаться с нами.

В дальнейшем начались разговоры о насущных проблемах. Собравшиеся переходили от одной темы к другой.

— Почему в ГЖИ оказались документы с нашими подделанными подписями? – прозвучал, наконец, выкрик из толпы. Он остался без ответа.

Массовый захват?

В этот время в стороне стояли жильцы соседнего дома № 10.

— Мы попали в такую же ситуацию, – говорит житель дома № 10 по улице Георгия Димитрова Владимир (контакты имеются в редакции). – Собирались переходить в УК «Град», а тут эти объявились. Думаем, ладно, месяц «Жилищнику» заплатим – и вопрос закрыт. Так они же внаглую подделали подписи. Три месяца по 5 500 рублей начисляли! Я заплатил, лишь бы уже избавиться от них. Ездил в прокуратуру, хотел обратиться, час просидел – но не попал. Сказали, надо заранее записываться.

— Мы не хотим видеть вас в лице управляющей компании! – раздался позади мужской голос.

— А я вообще квартиру здесь куплю и вам придется меня терпеть, – не унималась ведущий специалист. – Я только приехала из Сочи, жила там.

— Вот туда и вернетесь, – парировал Игорь.

— Нам нужна компания, которая будет работать с нами, а не на свой карман, с целью, чтобы девушка из Сочи купила себе квартиру, – подытожила Людмила Александровна.

Базар-вокзал

Когда представители УК ушли, к калужанам обратился житель соседнего дома.

— Мы уже давали показания в прокуратуре, – стал рассказывать мужчина. – Все то же самое: с 1 июня эта компания у нас. Теперь только через суд. Как на суд выходить, пока не знаем. ГЖИ говорят, что не проверяют подлинность подписей.

Лично моя подпись тоже была в их листах, хотя я ничего не подписывал. На собрание к нашему дому сегодня пришли порядка 12 жильцов – те, кто подписи действительно не ставил. Результата общения с этой УК пока нет: базар, вокзал – и разошлись.

У них четко отработанная процедура. Правоохранительные органы реагируют, просто им на все нужно время. По последним данным, дом приносит доход примерно 250 000 рублей. Поэтому они и бодаются: месяц прошел, с десяти домов они получили 2 500 000 рублей. Поэтому в их интересах затягивать.

Официально

Государственная жилищная инспекция Калужской области на наш запрос ответила.

— В инспекцию поступали жалобы на УК «Жилищник» жильцов многоквартирных домов №№ 8, 10 по улице Георгия Димитрова с вопросами о порядке проведения общих собраний, – сообщила заместитель начальника инспекции Лариса КОЖЕМЯКИНА. – Кроме того, на эту же управляющую компанию пожаловались несколько многоквартирных домов Обнинска.

Решения по всем вопросам были приняты в соответствии с нормами действующего законодательства, на основании исследования протоколов общих собраний собственников.

Многоквартирный дом № 12 по улице Георгия Димитрова города Калуги был включен в реестр лицензий ООО «ГК Жилищник» с 1 июня 2023 года на основании протокола общего собрания от 26.05.2023 года. На вышеуказанную дату протоколы общих собраний о выборе другой УК в адрес инспекции не поступали.

От жильцов данного дома поступали только заявления об ознакомлении с протоколом общего собрания. Жалоб и претензий не поступало, – уточнили в ГЖИ.

Пришел ответ прокуратуры Жуковского района Калужской области.

— Всего с начала 2023 года в прокуратуру района поступило 14 обращений граждан в отношении ООО «Группа компаний «Жилищник», в том числе 7 коллективных обращений, – сообщает заместитель прокурора Жуковского района Сергей Марченков. – В прокуратуру Жуковского района поступают только обращения жителей из города Кременки.

Заявители жалуются на нарушение порядка проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, на подделку протоколов общих собраний, на которых принято решения о выборе компании «Жилищник».

В отношении УК ведется одна проверка, предварительно, усматриваются признаки преступления ч.1 ст. 327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры района устанавливаются все обстоятельства допущенных сотрудниками УК нарушений, подготавливаются материалы для направления их в органы.

Прокуратура Обнинска рассказала о девяти обращениях от жителей наукограда по поводу подделки этой управляющей компанией протоколов собраний собственников. Материалы отправлены в ОМВД по городу Обнинску.

Мы обратились с официальным запросом к самой управляющей компании. Не получив подтверждения о прочтении письма, направились в их калужский офис по адресу Сиреневый бульвар, 12. Заглянули в кабинет, где сотрудница на наше приветствие, не отрывая глаз от компьютера, ответила: «Сядьте пока, я сейчас занята». Такая «доброжелательная» встреча уже составила определенное мнение об отношении УК к жильцам. Стоит отметить, что действительно приветливым и простым в общении там был лишь один сотрудник - мужчина.

Мы пояснили, что представляем редакцию kp40.ru. Нас отправили в соседний кабинет к руководству. Там нам подтвердили, что письмо получили, перенаправили директору, который находится в Обнинске. Он же и даст официальный ответ.

Позже директор ответила на наш звонок, пообещав дать ответ до конца дня. Ответа не последовало и позже.

Редакция будет держать связь с жильцами дома, позже расскажем о результатах проверок по этому делу, ну а об ответственности и исполнительности УК мы уже сделали свои выводы.

С такого дома на Правом берегу Калуги управляющая компания даже за месяц, пока идут проверки, получит хорошие деньги. Кстати, жители неоднократно говорили о завышенных суммах в платежках

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