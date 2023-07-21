Крепче за стакан ты держись, шофёр: в Калуге выбрали лучшего таксиста

Практический тур соревнований за звание «Лучший водитель такси в России», прошедший 20 июля в Калуге, вызвал ажиотаж.

На региональный этап всероссийского конкурса вышли 19 таксистов из Калуги, Обнинска, Кирова, Козельска и Тарусы.

Померяться знаниями правил дорожного движения и ловкостью вождения автомобиля решили и три представительницы прекрасного пола.

Региональных этап всероссийских соревнований прошёл на базе Центра спортивной подготовки «Анненки».

ПДД без «баранки»

В Калуге эти соревнования проходят во второй раз. Первый региональный этап состоялся в 2019 году. А вообще в России конкурс идет уже шестой год.

Финалы проходили в различных городах страны - в Грозном, в прошлом году в Чебоксарах. Победитель калужского этапа будет представлять регион в финале, который запланирован на май 2024 года. Где будет проходить финальная часть конкурса, организаторы пока не решили.

Состязания на площадке «Аненнки» проходили в два этапа. Первый оценивал теоретические знания водителей такси. Вопросы мало чем отличались от стандартных экзаменов перед получением прав на вождение. Все 19 участников не ударили лицом в грязь. Это с удовлетворением отметили и жюри, и руководство проекта.

- Хочу отметить, что сегодня ни один участник на теоретическом этапе не набрал ноль баллов за знание ПДД, - рассказал нам Кирилл КАЗАНИН, руководитель проекта «Лучший водитель такси в России». - Теория достойная у всех, значит, как минимум готовились и баллы, которые набрали участники, станут хорошим подспорьем в практической части конкурса.

Куда ж без стакана

После теоретической части, таксисты собрались на открытой площадке, где уже стоял стол со стаканом, наполненным водой, а на асфальте причудливо расставлены дорожные конусы. Чем дальше руководитель проекта объяснял условия практической части, тем сильнее изменялись выражения лиц участников.

Необходимо было максимально быстро и без ошибок пройти все фигуры пилотажа: параллельная парковка, заезд в импровизированный гараж задним и передним ходом, разворот в ограниченном пространстве и другие. Усложнял все это поставленный на крышу автомобиля наполненный до краев стакан с водой. Причем, важно было не только не уронить его, но как можно меньше расплескать.

Почесав затылки и пройдя всю дистанцию пешком, водители собрались у старта, с интересом поглядывая на первого участника.

Заезд победителя соревнований Николая Карпеченко

Калужский таксист Николай Карпеченко стал не только первым по счету.

Николай - водитель с 20-летним стажем, в итоге победил в региональном этапе всероссийских соревнований «Лучший таксист России». Именно он будет представлять Калужскую область в мае будущего года в финале. Именно Николай Карпеченко поборется за главный приз конкурса – автомобиль.

Традиция дарить авто победителю возникла пару лет назад. Причем, сам призовой автомобиль предоставляет правительство того региона, где проходит финал.

Какое авто станет главным призом в мае 2024 года, организаторы пока не знают. Скорее всего это будет отечественный автомобиль премиум класса. Кто знает, быть может регион-хозяин финала всероссийского конкурса «Лучший таксист России» раскошелится и на Аурус?

Вместе с авто состязаться финалисты будут и за финансовую составляющую. Призовой фонд соревнований – 300 тысяч рублей.

В общем, таксистам придется бороться не только со стаканом воды, но и с собственным волнением.

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