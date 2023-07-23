Как на выходных отправиться из Калуги на Балтику

Руководитель калужской школы спортивного туризма Ирина Константинова каждые выходные проводит в путешествиях: прогулки по Калужской области, походы, экскурсии. А недавно с дочкой Варварой они рванули на пару дней в Ленинградскую область, на Балтику.

- Варя очень хотела на море, - рассказывает Ирина. - Но билеты на юг в этом году купить трудно. Я смотрела за месяц до поездки, но ничего с нижними полками уже не было. Тогда мы выбрали Балтику, решили хотя бы на выходных побывать на море. На север уехать легче, но все-таки билеты лучше брать заранее.

Про Балтийское море Варя знала, мы с ней его видели, только в зимнее время. У нас даже была традиция – прогулка в Санкт- Петербург зимой. Но этой зимой мы с дочкой ездили в Мурманск, смотреть Северное сияние. Увидели, но не такое, как хотелось бы. Часть ночи проспали, а часть ночи было пасмурное небо, поэтому Северное сияние было плохо видно.

В пригороде Сестрорецка

- Добираться до Санкт-Петербурга очень удобно. Уехать можно в пятницу вечером после работы. Поезд уходит с Калуги-2 в 18:45. В поезде мы провели ночь, выспались. Приехали рано утром, как раз к открытию метро.

Питер встретил хорошей погодой.

- Кстати, у питерского метро интересная история. Город построен на водонасыщенных грунтах - болотах. И при строительстве метро применялась технология заморозки грунта. Замораживали его жидким азотом, чтобы пути дальше проложить.

С Московского вокзала мы проехали две станции до Финляндского. И оттуда на электричке - вдоль побережья Балтийского моря. Билет недорогой -примерно 60 рублей. На побережье много посёлков, но курортная зона страшно дорогая для размещения.

Если хотите сэкономить, можно присмотреться к Сестрорецку, там цены доступные, в десятки раз меньше. Мы заранее забронировали гостиницу в пос. Песочное – это пригород Сестрорецка. Только надо учитывать, что те гостиницы, которые ближе к дюнам, раскуплены за три месяца.

Ирина и счастливая Варя - удалось вырваться на море.

- В Калуге, когда мы уезжали, была жара, мы от неё сбежали на Балтику. Погода там стояла замечательная, очень комфортная. На море в первый день был шторм, второй день уже - штиль, купаться хорошо.

Море, конечно, похолоднее Чёрного. Вода там примерно, как в наших речках. И купальный сезон длится меньше - с конца июня до начала августа.

Балтика хороша тем, что там широкая береговая линия. За прибрежными дюнами есть ещё одна песчаная полоса, где удобно останавливаться с палатками в специально отведенных местах и вообще отдыхать, загорать. Кто не любит пляжную зону, располагается на песке подальше.

На пляже можно поставить палатку.

Прогулка по болоту

- Если в наших лесах уже полно ягод и цветов, а в Ленинградской области ни малина, ни земляника не поспели. Зато много морошки, черники.

Ягоды в здешних лесах поспели ещё не все.

- Мы сходили погулять на Сестрорецкое болото - это экотропа, протяжённостью 3-4 км, там можно даже в босоножках ходить, без специальной обуви: сделан деревянный настил. Красивая природа, можно полюбоваться пейзажами, есть смотровые площадки.

На болота можно смело ходить, только не отсупать от маршрута.

- Много информационных стендов, интересно познакомится с историей, эволюцией Балтийского моря, с животными и растениями.

Есть здесь растения-хищники, например, росянка, приманивающая насекомых каплями секрета, похожего на росу. Когда насекомые садятся на реснички растения, то прилипают к ним. Потом лист сворачивается, выделается жидкость, похожая на пищеварительный сок. Переваривание происходит 2-3 дня, после чего лист разворачивается. Каждый лист выполняет роль ловушки 3-4 раза, затем отмирает.

В воде растёт пузырчатка, на стебле которой расположены ловушки-пузырьки для ловли мелких водных беспозвоночных. Когда они подплывают, открывается клапан и засасывает добычу. Ловушка срабатывает меньше, чем за миллисекунду, это выше скорости зрительного восприятия человека, одно из самых быстрых движений в растительном мире.

Информацинные стенды здесь на каждом шагу.

- На Сестрорецких болотах встречаются небольшие озёра, вокруг много ягод. И масштаб болот, конечно, впечатляет.

Вдоль берега

- Проехали мы на электричке и дальше по берегу, там, где бывшая территория Финляндии. Здесь можно встретить древние строения, развалины в лесах, архитектура с финским колоритом. На берегу - красивые, оборудованные пляжи «Золотой», «Ласковый».

Очень чисто, приезжают уборочные машины. Народу мало. Насыщенный сосновый воздух, нет агрессивного солнца.

Пляжей на побережье много. есть оборудованные, как этот, а есть дикие.

- Это побережье подойдёт для оздоровления тем, кому нельзя ездить на юг. Сосны, можжевельники выделяют фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и очищают воздух. А теплый песок успокаивает, хорошо снимает напряжение.

Посетили мы и контактный зоопарк в Комарово. В это время как раз начался сильный ливень, а зоопарк находится под навесом. Пока шёл дождь, мы общались с животными. Их можно покормить морковкой, а некоторых даже погладить. Здесь очень нравится детям. В Комарово вообще хорошая детская зона: много аттракционов.

Кролики ждут угощения.

Морковку в зоопарке любят все.

- На Балтику можно приезжать всё семьёй. Детей там много. У меня Варвара даже на болоте умудрилась найти себе друзей.

На пляжах есть кабинки для переодевания. На побережье много кафе, цены нормальны, кухня качественная, не фастфуд, и готовят быстро. А виды вокруг красивые. Можно даже пообедать на веранде третьего этаже, сидишь среди макушек сосен, любуешься на окрестности.

После прогулки хорошо отдохнуть с видом на море.

И выпить чашечку чая или кофе, наслажаясь запахом сосен.

Много интересного

- На обратном пути мы немного побыли в Питере, в Кронштадте. В городе сейчас толпы туристов, центральные улицы заполнены. Мосты разводят, люди приезжают посмотреть. А в Ленинградской области в это время хорошо.

Можно проехать на электричке в сторону Выборга, там есть Линдуловская роща - место достопримечательное: во времена Пера I здесь выращивали огромные корабельные лиственницы.

Можно добраться до озёр, это в сторону Петрозаводска, там тоже интересно, и есть базы отдыха, где остановиться, посетить мраморный карьер. Его, правда, уже сделали туристическим объектом, оборудовали мраморные берега, но всё равно это одно из удивительных мест. Я планирую сделать туда поездку.

Море прекрасно в любую погоду и в любое время суток.

Море прохладное, а песок - тёплый.

Выходные закончились, пора домой!

Какие планы на выходные

- Сейчас по выходным в нашей школе туризма трекинг - 15 км, ходим по калужским лесам, лесопаркам. Один из походов выходного дня был в сосновых лесах с экскурсией на карьер династии Демидовых и на плотину реки Вырки вместе с легендарным туристом Валентином Леонтиевичем Кундельским, которому недавно исполнилось 80 лет.

А в лесах, близ карьера в Ступино, мы провели встречу руководителей походов. Приехали ребята со всей страны - выпускники базовой школы туризма прошлого года. Они уже руководили первыми походами по Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Челябинской и Оренбургской областям. Собрались Дмитрий Нестеренко, Иван Чурсин, Николай Мукменев, Михаил Марышев приехал к нам из Астраханской области.

Увидев, как Дмитрий Нестеренко, ранее переплывавший даже лиман - 6 км, переплыл карьер, моя дочь, которую я год учу плавать, впервые поплыла. Теперь тренируемся плавать активнее.

В июле опытный руководитель маршрутов нашей школы спортивного туризма Михаил Коробов готовит поход выходного дня в новый интересный район, где был водопад Калужско-Алексинского каньона. Планируем и прогулку по Подмосковью, чтобы покататься по Москве-реке. Будут и традиционные Хибины.

Все походы и экскурсии у нас бесплатные, приглашаем всех с нами, звоните: 89065072134!

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