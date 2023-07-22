Бархат, мех, жемчуг: исторические костюмы и винтажные наряды показали на выставке в Калуге

В Калуге показали историю костюма в куклах.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка «История костюма. Летопись бытия».

Можно увидеть, как выглядели князь Александр Невский и его жена княгиня Александра Брячеславна, а также Елизавета Петровна, граф Федор Алексеевич Головин, княгиня Ольга Орлова, русские боярышни и готические европейские дамы.

Выставка проходит в одном зале, но работ здесь много. В витринах – фарфоровые куклы, на стенах – коллажи, показывающие крой и детали исторических костюмов.

Боярышня. Москва, ХII – ХVII века, 58 см. Фарфор, текстиль, жемчуг, самоцветы, дерево, ручное шитье, вышивка.

Здесь куклы воспринимаешь как искусство, а не просто как детскую игрушку или красивую интерьерную вещицу.

Все куклы сделаны вручную. Для них сшиты шикарные наряды из шелка, бархата, натурального меха, кожи, использовано золотное шитье и ручное кружево, изготовлены украшения из бисера, жемчуга и самоцветов.

Мастером-оружейником сделаны княжеские доспехи, щит и дамасский меч для образа Александра Невского.

Великий князь Александр Ярославович Невский и княгиня Александра Брячеславна.

Персонажи, которые удивили

Автор всех этих шедевров - московский художник Ирина Волкодаева - создаёт художественную реконструкцию исторического костюма с 1985 года. И подход у неё очень серьёзный.

- Сколько у меня кукол, я не считала, потому что они разные: есть топовые, есть проходящие, - рассказывает Ирина. –Для меня это не коммерческий проект. Работа сложная. Надо погрузиться в историю.

И образы складываются иногда мучительно, а иногда - в один счёт: сразу понимаешь, что у тебя всё есть, чтобы сделать.

Ирина Волкодаева с Царём Всея Руси.

- Но процесс изготовления куклы не быстрый. Надо личико из фарфора сделать, ткани подобрать или купить новые, кружева, аксессуары.

Иногда ткань определяет модель. Нахожу всё и на блошиных рынках, и в магазинах тканей, и что-то из запасов. Бывает, что чего-то не хватает, не находишь подходящее, и работа откладывается даже на целый год.

Кукол я делают в двух масштабах: 30 см и 60 см. Маленькие куклы – это 100% фарфоровые статуэтки, ручки у них двигаются. А куклы побольше – частично фарфоровые.

Историческое сходство для меня не всегда важно. Конечно, есть портретные куклы, но есть и условные образы, которые отражают дух времени, тогда лицо не важно.

Императрица Елизавета Петровна. Фарфор, текстиль, кружево, натуральный мех, бижутерия.

- Не могу сказать, что мужские или женские образы делать сложней, здесь вникаешь в психологию исторической личности, важно, насколько весом человек. Изучаешь информацию о нём и появляется образ. Все персонажи, которые вы видите на выставке, меня чем-то удивили.

Современные пластик, который сейчас часто используют мастера, Ирина не признаёт.

- Я работаю только с фарфором, - говорит мастерица. - Фарфор авторский, сама его делаю, не покупаю. Это не пластик, не глина.

Дело в том, что очень много вкладывается в костюм, в материалы, и я не знаю, что с этим современным пластиком будет через 10 лет. Может, он рассыплется.

А фарфор и через 100 лет будет фарфором. Материал этот я давно для себя определила. Узнала эту технологию, она не вредная для здоровья, отработала её.

А эту куклу Ирина назвала «Царица ночи»

На выставке есть и европейские костюмы. Вот – готический женский костюм, ХII век. Фарфор, дерево, ручное шитье, жемчуг, самоцветы, вышивка.

И восточные наряды. Высота фигрок - 31 см.

Отражает личность

Создание фарфоровых кукол, одетых в модные костюмы разных эпох – это своеобразная летопись бытия.

- Я назвала свою выставку «История костюма. Летопись бытия», потому что костюм - важный элемент жизни во все времена, - поясняет Ирина. - Не зря говорят, что человека встречают по одёжке. Костюм отражает личность.

На выставке есть и европейские костюмы, и древний русский, и восточный костюм. Проработка деталей достаточно кропотливая. Я старалась сохранить аутентичность. Буду рада, если вы найдете для себя что-то новое.

А коллажи - это творчество, вольная интерпретация образа, чтобы показать, как костюм складывается из кроя, аксессуаров, тканей. Коллажи - это коллекция «Бытийные письма». Они подписаны и несут историческую информацию. Сейчас важно знать свою историю: кто мы и откуда, этому и посвящена выставка.

Эта работа называется «Вальс, 1894 г.»

Как рассказала Ирина, она любит Калугу, здесь у неё друзья-художники. И она очень рада, что в нашем городе, наконец, открылась её выставка, которая была запланирована ещё три года назад, но ковид тогда сорвал планы. Теперь «Летопись бытия» будет работать до 27 августа. Приходите поднимать настроение.

Не только женщины, но и мужчины тоже с интересом разглядывали куклы Ирины.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.