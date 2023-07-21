Раньше на Правобережье Калуги женщины брали на себя мужскую работу, а дети ели ландыши

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Район нынешнего Правобережья раньше назывался Гамаюнщиной.

Сюда входило 17 деревень, в том числе Ромоданово, Секиотово, Пучково, Колюпаново, Рождествено, Чижовка, Шопино, Воровая, Квань.

Здесь был особый образ жизни, свой костюм, свои традиции.

В 1861 году, когда было отменено крепостное право, в №№ 32 и 33 «Калужских губернских ведомостей» выходит статья этнографа Григория Потанина «Гамаюнщина».

Потанин приводит версию, что название местности происходит от некого Гомоса, который когда-то владел этими землями. Гамаюнить означало «шуметь», «кричать», «ругаться». Этнограф провел в Калуге все лето, собирал рассказы о традициях и быте.

Кроме того, в вышедшей в том же, 1861 году, книге «Материалы географии и статистики Калужской губернии, собранные группой офицеров Генерального Штаба», Гамаюнщине посвящена целая глава. Здесь можно прочитать интересные вещи.

Полы не моют

Давайте посмотрим, как в 1861 году жили крестьяне гамаюнщины. Вот, что пишут этнографы:

«Дворы здешних крестьян устроены следующим образом: изба с санями и чуланом, ворота и омшеник (хозпостройка). Все под одну соломенную крышу. Сзади этих построек квадратный двор, три остальные края которого покрыты такой же соломенной крышей.

Кроме омшеника во дворе находится свиная закута и конюшня. За двором - сад, огород, конопляник и пасека, перемешанные между собой. В этом же пространстве устанавливается и сарай для складки сена и соломы, погребица и клеть (у богатых две клети).

Все здания покрываются соломенной крышей, по-здешнему - пеледой. Есть бани, но не у всех. Из 22 дворов в деревне Воровой находится 6 бань.

Полы в избах деревянные, но никогда не моются. Прежде в гамаюнщине было много курных изб (такие избы называли ещё черными - дым скапливался под потолком и согревал строение), в настоящее время их гораздо меньше. В деревне Воровой из 22 изб - 11 курных.

Годов десять назад в деревне была только одна белая изба (с дымоходом), после того как было несколько пожаров, все погоревшие выстроили себе белые избы. При разделе братьев тоже строятся белые избы. Так что курные избы остались только у тех, кто не сгорел в эти последние пожары.

Внутренность избы следующая: один угол занят печью, угол напротив ней загораживается и называется чуланом. От печи до другого угла устраивается примость или постель, на него настилается солома для спанья.

При однорядных полах избы здешние, особенно старые, не бывают теплы, поэтому строятся как можно ниже, чтобы их можно было обнести завалиной. И притом с маленькими окошечками и большими печами.

Несмотря на дозволение со стороны помещика пользоваться лесом на постройки, выдача леса производилась скупо, только в случае крайней необходимости. Всякое нововведение, прибавка считались лишней затеей.

Из хорошего леса выстраивается только изба, а сени и чулан, связанные с ней рубятся из кривых бревен».

Что на обед, то и на ужин

«Пища гамаюнских крестьян преимущественно состоит из хлеба, гречневой каши и молока, следовательно в ней значительный недостаток сахаристых и жирных вещей. Самый зажиточный крестьянин только к праздникам, каковы летом Петров день, Ильин день, колет барана.

Впрочем осенью, после убоя скота и птицы, мясо бывает обыкновеннее, чем летом. В Петров пост пища делается ещё скуднее. Она состоит только из толченного лука с квасом и гречневой или постной ячной каши, тоже с квасом. Рыба редко бывает, очень немногие крестьяне занимаются рыбной ловлей.

Обыкновенный летний обед состоит из щей с капустой и кусочком свиного сала и гречневой каши с молоком. Тоже самое и за полдником, и за ужином.

Постоянство этого обеда есть также характерная черта. Этот порядок изменяется только по праздникам – добавляется ушник, то есть суп из мяса с крупой, чрезвычайно густой, или что-нибудь другое.

Многие дикие растения, как например грибы, составляют значительное подспорье в пище нашего крестьянина. В конце лета, когда они начинают появляться, за обедом у здешнего крестьянина бывают очень часто и варёные, и жареные грибы.

Следующие грибы употребляются здесь в пищу: белый боровик или поддубовик, подберёзовый гриб, подосиновый, груздь, подорешина, волвенка, чернушка, подгрибень, суроежка, опёнка, рыжик, глухой боровик, свинуха, волуй, кизляк или подсосенник, скрыпица, белянка, попловушка, шампиньон, по-здешнему пучерица, тоже начинает входить в употребление.

Из других диких растений употребляется снытка и щавель. Бедные люди кладут эту траву в щи вместо капусты.

Кроме того, дети едят молодые стволы кизелька (вербейник кистецветный), качетки (трагопогон), баранчиков (примула), дикого рябчика (бутень одуряющий), пупыря (бутень Прескотта) и чинбароки (свербига восточная).

Осенью дети едят ягоды ландыша, который называется здесь заячьей солью, и «корвежки» - плоды мальвы приземистой.

Впрочем, употребление некоторых можно объяснить только неразвитостью детского вкуса, о котором можно судить по тому, как они едят клубнику.

Берут лист орешины, намазывают одну его поверхность ягодами, сгибают вдвое и съедают. Это называется «печь пироги».

Все тянут женщины

«У женщины гамаюнской вотчины есть упование, что с переменой быта крепостных крестьян, положение их улучшится, и женщина перестанет быть безгласной работницей, какой была до сих пор.

Теперь в гамаюнщине самые трудные работы возложены на женщин, они пашут и жнут, тогда как сами мужики в пахоте лишь изредка помогают женщинам. А вместо жатвы предоставили себе сенокос, который, конечно, легче, чем жатва.

Гамаюнские женщины думают, что с освобождением крепостных крестьян, они будут освобождены от тяжёлых работ и переменятся с мужчинами своим положением».

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