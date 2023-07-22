Сети для фронта в Калуге плетут за деньги таинственного мецената

Продолжаем серию публикаций о наших земляках - помощниках нашим бойцам в зоне специальной военной операции на Донбассе. И сегодня о своей работе расскажет Антон ГОНЧАРОВ.

Организация «Сети-фронту» известна в регионе практически всем волонтерским группам и объединениям. За полгода они отправили в подразделения более 42 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Это чуть больше шести футбольных полей.

В Калуге, на Театральной, 8, в двухэтажном здании красного кирпича работа кипит ежедневно. Стучат швейные машинки, люди сидят перед натянутыми сетями, мужчины поднимают со склада тяжелые мешки с материалом. Останавливаем одного из них.

Антон Гончаров, калужский предприниматель, передал очередной тюк с заготовкой для сети и согласился с нами поговорить.

Хоть плац накроем

- Антон, когда вы пришли к волонтерству?

- До начала 2023 года я периодически помогал знакомым, когда они обращались, покупал предметы первой необходимости. А вот так плотно начал работать с января нынешнего года.

- Помогали только калужским бойцам?

- У меня не было и нет разграничения: наши – не наши. Привозили в волонтерские организации то, что нужно было, даже без отчета – нам тогда это неважно было.

Потом появилось желание помогать больше, видел, что необходимость в этом есть, она росла. Как-то был заказ на тактические носилки, пришел сюда в организацию «Сети – фронту» за помощью, ребята помогли и я тут и остался.

- Здесь в основном все занимаются плетением маскировочных сетей?

- Да, здесь у нас база, отсюда идёт распределение материалов, здесь же люди плетут. Вот при вас я поднимал со склада мешок с делью. Дель – это профессиональная рыбацкая сеть. Мы ее закупаем с Дальнего Востока, только там делают нужную нам сосновую сеть, она выпускается необходимого для нас качества.

Сети наши должны выдержать даже падение небольшого беспилотника. Мы тестировали наши сети, они крепкие. Проверяем их тепловизорами, вывозим и натягиваем их в лесу, пускаем коптеры, проверяем на горючесть.

Навскидку, стандартная сеть три на шесть метров. В среднем, в месяц мы отгружаем 300-400 сетей. За последние полгода вот считайте сколько это вышло уже.

Наши волонтеры ее кроят на нужный размер, и мы раздаем по всем нашим точкам в области. Наши пункты плетения сетей разбросаны по всей области. Юхнов, Перемышль, Ферзиково, Бебелево, всего больше 50. Обычно к нам обращаются люди, например, в клубе Перемышля: мы хотим помогать.

Приглашаем их к нам, они приезжают. Мы их обеспечиваем полностью материалом, делью. Если у них нет транспорта, я сам бывает на своей машине отвожу им все необходимое.

Во Мстихино у нас работают дамы в возрасте. Бабушки лет семидесяти, но они выдают объем колоссальный, хотя у них там очень маленькое помещение.

У нас есть много примеров, когда группа, работала у нас, потом они разрастались и переходили на самостоятельное существование.

- Сегодня у вас немного людей работает. Это из-за рабочего дня?

- Нет, зимой у нас не протолкнуться, а сейчас летом количество рабочих рук сократилось. У многих дачи-огород, но тем не менее процесс не останавливается.

Волонтеры приходят, работа идет. У нас центр работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Любой человек, который хочет помочь, может прийти на Театральную, 8 во дворик к нам. Работа найдётся всем. Хоть на час человек придет, хоть на полчаса.

- Цвет мы варьируем в зависимости времени года. У нас хорошее взаимодействие с бойцами, мы всегда их спрашиваем, что изменить как улучшить наши сети. Несмотря на то, что стандартный размер три на шесть, они придуманы таким образом, что при необходимости быстро скрепляются между собой и размер может быть увеличен в десятки раз.

Для снайперов делаем индивидуальные сети небольшого размера, специальные такие сети.

Деньги не собираем

- Везти основу для маскировочной сети издалека – дело недешёвое, пожертвования помогают?

- Нет, здесь мы никакие пожертвования не собираем. Мы существуем полностью за счет одного неравнодушного человека, калужского мецената-предпринимателя. Он, кстати, категорически против обнародования своего имени.

Он не дает нам тратить даже свои средства, ругает, если мы что-то закупаем сами. Фактически он оплачивает здесь все: от ниток и расходных материалов до швейных машин. А каждая машинка стоит около 300 тысяч.

- А кроме сетей что ещё делаете?

- Кроме сетей мы делаем тактические носилки, шьём пончо – это такой вариант маскировочного военного плаща.

- Обучаете плетению, швейному производству или человек должен иметь хотя бы начальные навыки?

- Никаких навыков не нужно, у нас все машинки автоматизированы, пара кнопок и все. Объясняем тут же и вперед. Абсолютно любой человек может справиться с делом, было бы желание.

Сети актуальны во все времена и в любых количествах. Запросы могут прийти из любого подразделения. Плетем, отдаём. Бывает, что приезжают сами, если есть возможность, то отгружаем с кем-то, кто отправляется на Донбасс.

Ездим и сами туда. Вообще, мы дружим практически со всеми волонтерскими центрами и группами в Калужской области.

Бывает, приезжает солдат или офицер в отпуск, ему там дают запрос. Он приходит к нам, мы соответственно берем в работу.

- Обратная связь есть, вы уверены, что ваши сети дошли по назначению?

- Абсолютно. Мы всегда просим отчет. Поймите правильно, мошенничество никто не отменял. На маркетплейсах сеть стоит 5 тысяч рублей. Спекулируют, куда от этого деться. Поэтому мы работаем только по официальным запросам от подразделений и с проверенными волонтерскими объединениями.

Отчеты, кстати, важны для наших волонтеров, для понимания важности своей работы. У многих наших людей на фронте родственники.

- Проблемы есть у вас?

- Куда же без них. Но нам, можно сказать, повезло. Наш спонсор всегда приходит на помощь и решает практически любую проблему. От нас нужна только заявка.

Необходимость у нас сейчас только в рабочих руках. Приходите, если у вас есть осознание необходимости помочь нашим ребятам, которые защищают нас сейчас от нацистского режима Украины.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.