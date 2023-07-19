Кто и за какие деньги будет возить калужан этой осенью?

Чем грозят грядущие кардинальные изменения в системе общественного транспорта для простых калужан.

В последние дни заметно оживились дискуссии в социальных сетях по поводу осеннего повышения тарифов, перевода маршрутов на обслуживание муниципальным транспортом, увеличения почти в двое количества автобусов УКТ.

Как обычно, на волне повышенного интереса, всплывают резкие, порой необоснованные суждения. Вызваны они, по большей части, недостатком понятной информации.

Мы попытались ответить на самые распространенные вопросы калужан о грядущих нововведениях.

Тарифы поднимут?

Осеннее повышение размера платы за проезд в общественном транспорте, увы, неизбежно. Как бы не кричали ярые критики всего и вся. Сегодня в Калуге билет стоит 25 рублей. В соседних областях жители за поездку на троллейбусе или муниципальном автобусе платят уже сегодня больше. Например, в Брянске билет за наличные стоит 28 рублей, в Рязани – 27 рублей, а в Орле – 30 рублей. Все повышения тарифов в этих городах произошли в 2023 году.

Таким образом, пока в Калуге стоимость проезда в общественном транспорте одна из самых низких среди соседей. С одной стороны это хорошо для калужан, но с другой очень многие жители областного центра недовольны сегодняшним качеством муниципальных перевозок. Что лучше: оставить сегодняшние цены и заморозить состояние общественного транспорта или сделать качественный рывок вперед, при этом подняв оплату?

Руководство Калуги пошло по второму пути. Поучив инфраструктурный кредит, город приобретет 107 новых автобусов, то есть парк муниципального транспорта увеличится почти вдвое со 147 до 250 машин. Автобусы появятся в Калуге уже нынешней осенью.

О взлёте в два раза стоимости проезда никто не говорит, такого не будет, уверенно заявляют городские власти.

- Сам я отслеживаю мнения жителей на этот счёт, - говорит городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы понимаем, что этот вопрос очень чувствительный для многих калужан, поэтому будем искать разумный баланс.

Разумный баланс означает максимально точный расчет с учетом огромного количества переменных. Найти оптимальную, золотую середину. Пока ни о каких конкретных цифрах речи не идет. Возможно, городские власти предложат варианты плавающей стоимости, как это уже практикуется в различных городах страны.

Новые автобусы оплатят жители Калуги?

Увеличение почти вдвое количества муниципального транспорта стало возможным благодаря инфраструктурному кредиту. Подобный способ решения проблем с перевозками людей уже успешно опробован в Обнинске.

- Новый транспорт будет комфортабельным и современным, - поясняет городской голова Калуги. - География перевозок значительно расширится, ездить автобусы будут до поздней ночи. Все они будут оснащены видеонаблюдением, системами безналичной оплаты, автобусы можно будет отслеживать онлайн.

Здесь необходимо отметить, что все разговоры о том, что оплата этих новеньких красных автобусов ляжет на плечи калужан, беспочвенны. На погашение инфраструктурного бюджетного кредита средства будут выделены в полном объеме из областного и городского бюджетов.

Зачем тогда повышать тарифы, коль за новые машины будет расплачиваться город и область? Дело в том, что помимо расходов по погашению кредита, новые авто потребуют серьезных дополнительных финансовых вложений.

- Городу потребуются более ста профессиональных водителей, а также диспетчеры, механики, медики, - поясняет Дмитрий Денисов. - И всем им нужно будет выплачивать достойную зарплату.

Кроме этого, дополнительно вырастут затраты управления калужского троллейбуса, которое получит новые автобусы в лизинг.

- Сегодня себестоимость муниципальных перевозок составляет 50 рублей за одну поездку, - поясняет директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. – При этом за бензин, дизель, электричество, запчасти мы платим по актуальной для всех городов России рыночной стоимости. Цены на все растут, соответственно увеличивается и нагрузка на УКТ. Только водителей необходимо будет набрать дополнительно порядка 240 человек, прибавьте к этому обслуживающий персонал: диспетчеров, механиков, медиков и прочих. Это ещё 95 чел. Фонд оплаты на эти позиции дополнительно составит 34 млн. рублей ежемесячно.

Все же расходы в связи с таким масштабным увеличением парка в совокупности точно будут на порядок больше, чем изменение тарифа, учитывая, что его размер даже после повышения будет в 2 раза меньше, чем рыночный.

Кроме этого, по словам Вадима Витькова, потребуется обустройство дополнительной инфраструктуры, начиная от ремонтных зон, до рабочих мест персонала, ведь существующая база рассчитана на вдвое меньшее количество техник, ежемесячные затраты на обслуживание и ремонт автобусов, регулярное обязательное страхование ОСАГО и КАСКО, дополнительные объемы ГСМ.

Кстати, увеличение количества автопарка УКТ даст сотни новых рабочих мест, об этом тоже не надо забывать.

Частных перевозчиков уберут?

Со временем количество частных перевозчиков в Калуге существенно сократится. Безусловно, в приказном порядке выгнать предпринимателей с городских маршрутов сегодня просто невозможно. Их права защищены многочисленными законодательными актами. Эволюцию произведет сам рынок услуг перевозчиков.

Городские власти, говоря о сокращении частников на маршрутах, имеют в виду не запреты работы частников, а расширение муниципальных маршрутов, улучшение качества перевозок, увеличение количества машин на линиях. В первую очередь это касается отдаленных от центра маршрутов: Правобережье, Турынино, Силикатный, Ольговка.

- В ближайшие три года мы планируем провести масштабную оптимизацию маршрутной сети города, - объяснили нам представители городской управы Калуги. – До 2026 года будет четыре ее этапа. Каждый соответствует направлению. Первый этап уже реализован ещё в 2020 году. Он касается северного направления. Второй этап — это юг, все микрорайоны Правобережья, третий этап — запад, прежде всего Силикатный и Бушмановка, и, наконец, четвертый этап — восток, речь идет о Турынино и Ольговке.

При оптимизации, отмечают в горуправе, будет заменен частный транспорт на муниципальный, произойдет замена транспорта малой вместимости на транспорт средней и большей вместимости, а также будут пересмотрены схемы и графики маршрутов.

Что в итоге?

Все изменения в системе работы общественного транспорта нельзя назвать революционными. Власти предлагают не революцию, а эволюцию. В любом случае, новые автобусы и маршруты существенно уменьшат время ожидания на остановках, да сама поездка станет быстрее и комфортнее. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов что контролировать работу, график движения, качество обслуживания муниципального общественного транспорта гораздо проще и эффективнее. Да и привлечь к ответственности муниципалов гораздо проще, нежели частника.

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