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Синие мосты: с понедельника закрываем!

Опубликовано: 18.07.2023 15:27 0 206
Синие мосты: с понедельника закрываем!

Наконец-то из уст руководителей города прозвучала дата  перекрытия Синих мостов.

На еженедельной планерке городского головы Калуги обсудили самую животрепещущую тему этого лета, после завершения работ на Северном въезде Калуги.

Кроме этого, среди поступивших вопросов, калужан волновали открытие на набережной стационарного комфортного туалета и внешний вид обочин на въездах в областной центр.

На старте

Самой ожидаемой новостью нескольких недель для калужан, пожалуй, является дата перекрытия движения на мостовом переходе Синие мосты.

- На этой неделе мы полностью завершаем согласование схемы объезда, - заявила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия КОВТУН. - Управление городского хозяйства и подрядчики до конца недели готовы полностью завершить весь перенос сетей в полосе обхода. И в понедельник, в 11 утра мы перекрываем движение по Синим мостам.

- В понедельник, 24 июля, мы специально не стали перекрывать Синие мосты с самого утра, чтобы не создавать напряженность с утра в начале рабочей недели, пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. -  После того, как люди утром разъедутся на работу, в 11 утра наш подрядчик перекрывает дорогу. Мы будем регулярно отчитываться перед калужанами о ходе всех ремонтных работ.

Последнее перед началом активных работ заседание штаба, по словам Юлии Ковтун, пройдет на этой неделе, непосредственно на объекте. На этой встрече предполагается снять все оставшиеся вопросы.

- Сейчас мы запускаем Второй городской проезд, - пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН. - В конце недели мы оповестим всех жителей Калуги и все организации о новой схеме движения транспорта на время ремонтных работ по Синим мостам.

Перекрытие Синих мостов станет началом работ над собственно железнодорожным полотном. При этом подготовка к устройству нового моста завершена, бóльшая его часть уже смонтирована. На стройплощадку доставлены все необходимые металлоконструкции, а это примерно 320 тонн.

Проводится сложнейшая работа по переустройству сетей связи и подземных коммуникаций: водопровод, канализация, электрика, газоснабжение.

Для Калуги реконструкция такого внушительного участка – задача поистине уникальная. А для подрядчика и городских служб это будет определённой проверкой на прочность.

Спрашивали калужане и о реконструкции разворотного кольца на улице Московская.

- Предварительная экспертиза прошла, мы получили замечания и уже их отработали, - пояснила Юлия Ковтун. – На этой неделе пройдет встреча прямо на месте вместе с подрядчиком и проектировщиками. Приземляем все детали и отправляем на повторную экспертизу. Думаю, что в августе экспертизу пройдем.  

Трава не у дома

Много вопросов у калужан в последнее время касается плохого удаления травы вдоль автомобильных дорог. Как признался Дмитрий Денисов, этим летом трава очень бурно растет и ожидаемые на этой недели дожди добавят ей роста.

- Сейчас на окосах травы трудятся две бригады по шесть человек и две спецмашины автоматизированного окоса, по муниципальному заданию, - рассказал Сергей Возилкин. - Мы выходим на третий круг работ, в том числе по паркам, скверам и общественным зонам. Считаю, что сегодня мы выполняем всю необходимую работу, согласно графику.

Городской голова Калуги поручил обратить внимание на въездную группу на автомобильной дороге Калуга-Бор.

- В этом месте рабочие недостаточно вовремя реагируют на рост травы, - указал градоначальник. - Это лицо города, нужно чтобы калужане и гости города сразу при въезде чувствовали ухоженность нашей Калуги.

Городской голова поручил немедленно устранить все замечания от калужан, касающиеся зарослей вдоль дорог на въездах Калуги.

По нужде в комфорте

Реконструкция набережной Яченского водохранилища идет своим чередом. Появляются новые архитектурные элементы, территорию обживают и жители города, и предприниматели. Появляются новые малые архитектурные формы, монтируются удобные сходы.

Сегодня вероятно самый актуальный вопрос от многих жителей: когда на набережной появится нормальный, стационарный туалет. Опыт показал, что синие переносные кабинки био-туалетов не решают полностью проблему, особенно в жаркие дни. 

- Мы ответственно подходим к решению этого вопроса, рассказала Юлия Ковтун. - К первому варианту модуля были замечания, сейчас он в Москве. После доработки мы его привезем и до первого августа.

- Мы его наконец увидим, но главное, чтобы люди могли воспользоваться им, - отметил градоначальник.

Монтаж не займет много времени, так что калужане в августе уже смогут без оглядки пить прохладительные напитки и воду, отдыхая на калужской преображенной набережной.

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Опубликовано: 18.07.2023 15:27 0 206
Тэги: городской голова калуги
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