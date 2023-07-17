Как устроиться на работу подростку этим летом в Калуге

Недавно министерство труда и соцзащиты Калужской области рассказало, что около 4 000 подростков в регионе смогут трудоустроиться этим летом.

Как искать работу подростку? С чего начать? Много ли бумаг и справок нужно собрать и куда их нести?

Мы задали эти вопросы Центру занятости населения города Калуги. Отметим, что молодежный центр занятости как отдельное здание, перестал существовать.

Вакансии для подростков есть

— Подросток приходит к нам в центр занятости, мы проводим профориентацию и помогаем ему подготовиться к собеседованию с будущим работодателем, – рассказывает руководитель Центра занятости города Калуги Михаил ОСИНЦЕВ. – У нас в городе достаточно много предприятий берут на работу подростков. К примеру промышленные предприятия: КЭМЗ, КАДВИ, Тайфун, КТЗ. Берут на работу Почта России, Картон-Полиграф, отель Амбассадор, рестораны и так далее. Зарплата в большинстве своем равна МРОТ.

Некоторые предприятия организовывают поездки от Центра занятости. Продростков централизованно привозят на предполагаемое место работы, проводят экскурсию, все показывают, можно договориться о трудоустройстве.

Все зависит от сознательности и намерений самого подростка. Так, недавно 15 детей заявились на экскурсию, но в автобус пришли только четыре человека. Из них трое трудоустроились – ответственные ребята.

Работать с перспективой

Роль в трудоустройстве подростков играет и корпоративная культура: предприятия берут на работу детей своих сотрудников. Проводят профориентацию, приучают к труду. Есть вероятность, что потом они тоже станут сотрудниками предприятия.

— В наш Центр занятости принят на работу подросток, несовершеннолетняя девочка работает оператором ЭВМ, – говорит Осинцев. – Она принимает гостей, маршрутизирует их по Центру занятости, помогает сориентироваться. Перебирает архивные дела. Работа несложная, но и помощь хорошая. В будущем, возможно, это тоже будет наш сотрудник.

За это лето трудоустроено уже более 760 подростков. В прошлом году такое количество мы трудоустроили за весь год. Чаще всего школьники работают в своих школах: в библиотеках перебирают книги, моют доски, парты.

Трудоустройство подростков повысилось в том числе за счет бесед с ребятами в школах в рамках программы «Моя карьера», – подытожил Михаил Максимович.

Как найти работу

Центр занятости Калуги рассказал, что делать несовершеннолетним калужанам от 14 до 18 лет, желающим поработать в свободное от учебы время или во время каникул. Алгоритм таков:

Авторизовавшись через личный кабинет на портале госуслуг надо подать заявление на поиск работы в центр занятости на сайте trudvsem.ru. Обратиться в Кадровый центр и подать заявление там. Подросток может прийти как с родителем, так и самостоятельно. Юный калужанин должен иметь при себе паспорт, а его аккаунт на портале госуслуг должен быть подтвержден. При заключении трудового договора лицо, принимаемое на работу, предъявляет работодателю:

- паспорт (копия свидетельства о рождении подросткам 14-15 лет);

- СНИЛС;

- лицевой счет несовершеннолетнего, открытый в кредитной организации;

- медицинская справка (справка 086-У с заключением профпатолога).

Условия

Для подростков установлена особая продолжительность рабочего дня:

для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов;

несовершеннолетние, совмещающие работу с учебой в течение всего учебного года, не должны работать больше половины времени от указанных выше норм.

Продолжительность ежедневной смены не может превышать:

для работников в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов;

для тех, кто получает общее образование или среднее профессиональное образование и совмещает учебу с работой продолжительность рабочего дня иная: от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.

Отдельно отмечается, что по состоянию на конец июня подростки с инвалидностью в Центр занятости не обращались, но в случае обращения специалисты постараются найти подходящую работу с учетом ограничений по здоровью.

Проблемы с поиском работы могут возникнуть только, если у работодателя нет потребности в кадрах или подросток младше 14 лет.

Стало проще

В Центре занятости подчеркнули, что ранее у кадровиков был определенный страх брать на работу несовершеннолетних из-за правил охраны труда и множества документов, которые нужно было собрать, чтобы устроить школьника на предприятие.

Но недавно вышел закон, согласно которому трудоустроить подростков начиная с 14-летнего возраста теперь можно без согласия органов опеки. Теперь процесс существенно облегчился.

Однако при всем разнообразии вакансий специалисты отмечают, что чаще подростки не хотят заниматься той работой, которую им предлагают: быть садовниками, уборщиками, помощниками, выполнять простую бумажную работу. Они хотят сразу и высокую зарплату, и должность.

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