Волонтер Александр Бондарцев: «Везем все: от кувалд для контрразведки до снайперских винтовок»

Мы продолжаем рассказывать о калужанах, которые помогают нашим бойцам на переднем крае борьбы с укронацизом на Донбассе.

И сегодня наш рассказ о калужанине Александре БОНДАРЦЕВЕ – предпринимателе, который работает в строительном бизнесе. Он занимался волонтерством задолго до объявления СВО.

Александр уверен, что сегодня необходим общий распределительный центр, куда входили бы все региональные группы волонтеров.

Почему – расскажем ниже.

Они нас там ждали всегда

- Александр, первый раз вы отправили гуманитарную помощь в ДНР еще до начала СВО. Как это получилось?

- Мы собирали гуманитарку в Горловку, и, в числе прочего, везли сигареты нашей калужской фабрики. А на фабрике работали знакомые оттуда. Мы познакомились и ребята пригласили меня самого съездить туда, посмотреть, как люди в Горловке живут. И я поехал.

Я еще до начала СВО видел, как обстреливали Горловку, меня познакомили с ребятами, которые там на позициях стояли. Это те, кто воюет с 2014 года. Духовистые ребята, молодые, некоторым по 18 лет ещё даже. Шахтеры, простые водители троллейбусов, самых разных мирных профессий. Простой народ, который стоял за свою землю.

Волонтеры уже там работали, зарождалось движение помощи Донбассу. Меня познакомили с мэром Горловки. Я увидел, как люди там сплотились. Там совершенно другая жизнь была все эти годы с 2014-го. Мы здесь в тихой Калуге только смотрели кадры по телевизору, но они не передавали того накала, того нерва ситуации там, на Донбассе.

Когда Президент объявил о начале СВО, я, если честно, очень обрадовался, потому что большинство людей там сильно этого ждали. Понятно, что Россия гуманитарно помогала, но силы были не равны. Ведь тогда там все разговоры сводились к одному тезису: «Ну, почему Россия не может войти к нам, мы же хотим этого!»

И завертелось всё

- Когда все началось, мне позвонили знакомые мобилизованные ребята, они тогда в Щебекино были, и мы отвезли им доски на окопы. Это была зима 2022 года. Сам тоже поехал туда. Это Белгородская область, практически на границе. Тогда там все нормально было, без особых эксцессов со стороны укронацистов. Их командир, Сергей, я до сих пор с ним на связи.

Тогда с едой там было все хорошо, требовались стройматериалы, утеплители, скобы, гвозди. Ребята тогда только-только осваивались, обживались. Минобороны выдавало форму, но все равно требовалось кое-что из личных вещей.

Прошло время и наши перемышльские и мещовские мобилизованные ребята снова связались с нами. Мы тогда им уазик отвезли в Донецкую область. Они стояли уже в километре от вражеских позиций.

И началось там все, завертелось. Наш уазик, который мы им передали, прослужил пару недель всего, его разбили. Нужно было продолжать помогать.

Я подумал сначала создать некий фонд, потом понял, что для этого нужен очень серьезный административный ресурс и время, а помощь ребятам нужна вот прямо здесь и сейчас.

Поэтому я просто создал ТГ канал «Россия матушка» и мы начали работать. Канал работает больше двух месяцев. У нас сейчас там больше 500 человек.

- А вы себя волонтером считаете?

- Сейчас – да. Я понял, что должен это делать. Администрация области связала нас с другими группами, взаимодействие налажено. Мы получили возможность собирать серьёзные суммы на покупку необходимого дорогого оборудования для наших ребят.

В месяц мы ездим за ленточку два-три раза, все зависит от сбора. Сейчас очень нужны бойцам антидровые ружья, они и дорогие и там много нюансов. Не всякую модель повезешь. Нужны четкие характеристики этого оборудования. И так во многом. Бронежилеты, калиматоры, рации, - все эти вещи очень специфичны. Для фронта не все модификации годятся, нужно разбираться в них и покупать, отправлять туда только то, что реально помогает.

Возим туда и Газелями, и фурами, а бывает, что просто багажник своей машины забиваем гуманитаркой и везем.

А ты сам туда съезди

- Бывали случаи, когда вам принципиально отказывали или цены заламывали?

- Все бывает, увы. И отказывают, и ценники ставят заоблачные, но я спокойно к этому отношусь. Люди разные. Бывает, приезжаешь, начинаешь разговаривать, а они в ответ – нет, это Россия начала… Я стараюсь на эти темы вообще с такими не говорить, я уверен, когда коснется непосредственно их, они сами все поймут.

Некоторым предлагал съездить туда, самим посмотреть. Говорю: поехали, я отвезу и привезу, сам посмотришь. Все сразу в отказ, начинаются такие «танцы на месте», я их называю диванные эксперты.

Сейчас же из интернета льется столько, что разобраться очень сложно, украинская пропаганда не дремлет. У меня к этим нашим «экспертам с дивана» злобы никакой нет, сами потом дойдут умом своим, а если не дойдут, значит ума мало, что уж тут поделаешь.

Неожиданности

- Были просьбы, которые вас удивили?

- Да, в апреле, когда мы были в Горловке, ребята попросили прислать им письма. И вот в деревне Якшуново я обратился к главе поселения. Школьники написали эти письма бойцам, и мы их отвезли. Вы бы видели с какими лицами бойцы их читали там! Первоклассник своим немного корявеньким почерком может поднять боевой дух бойцов на небывалую высоты, я это видел своими глазами.

Удивляли и другие просьбы. Вот на днях ребята из Запорожья из спецподразделения контрразведки попросили кувалды и средства взламывания дверей. Обратился к директору одного из калужских магазинов и тот с готовностью откликнулся. Я его спрашиваю: сколько денег тебе за это надо? Он отвечает: ничего не надо, просто приезжай и забирай.

- Неожиданных знакомых встречали там?

- Да, недавно встретился и познакомился с одним из чиновников управления капитального строительства. Он в СВО сейчас. Пошел по мобилизации. Поговорили с ним, он рассказал, что нужно. Первое, что привез ему в подразделение - антидроновое ружье и рации. Кстати, этим ружьем они уже посадили 9 вражеских дронов, он говорит, что теперь наши позиции стали облетать стороной, а раньше ВОГами закидывали (выстрел осколочный гранатометный, - прим. ред).

У этого ружья особая судьба. Его осколком посекло, я его привез сюда в Калугу, ребята отремонтировали и отвезли снова. А заодно привезли ещё на 30 человек полные комплекты обмундирования, каски, камеры и много ещё всякого необходимого.

Давайте объединяться

- Александр, волонтерство сейчас совершенствуется, развивается, а каким вы его видите в дальнейшем?

- Понимаете, волонтерство, это не значит, что ты просто пошел, попросил и что-то отправил. На волонтерство сегодня нужно смотреть шире. Вот я, например, познакомился с одним человеком, Антоном, просто случайно. Он говорит: я вот сетки плету. У него сейчас около 40 точек, где изготавливают маскировочные сети. И он мне говорит: если надо, обращайся сразу. Мы с ним теперь плотно работаем.

Доверие очень важная составляющая, ведь не секрет, много вокруг этого дела и мошенников. В Калуге мы все друг друга знаем, а так, прежде всего надо посмотреть есть ли группа в соцсетях. Если есть, имеется ли там обратная связь, есть ли видео с привозом гуманитарки, благодарности от бойцов, отчеты о купленных вещах и т.д. Сколько человек в группе.

А если вам просто пришло смс с номером счета и просьбой перечислить деньги на помощь СВО, я бы не советовал этого делать. Есть сегодня десятки групп официальных, куда можно перечислять средства, предлагать свою помощь.

Вообще, я считаю, было бы очень хорошо, если будет некий общий штаб. Ведь правильное распределение гуманитарной помощи очень важно, чтобы не в одно место, скажем, возить, а именно туда и именно то, что необходимо. Да, мы калужане, мы должны поддержать наших земляков там, но сегодня уже нет вот прямо отдельных калужских подразделений. Многие калужане работают в разных частях фронта, подразделения смешались, в подразделениях есть калужане, и ребята из Курска, Смоленска, из Сибири и т.д.

Менять нужно подход к сбору и отправке гуманитарной помощи. Собрать всех наших волонтеров из всех городов области, которые сегодня возят туда помощь, вместе, чтобы мы могли более четко обмениваться информацией, понимать, где и кому что нужно. Тогда и дело наше пойдет быстрее и качественнее.

Будь в курсе

Для желающих помочь группе "Россия матушка", номер карты Сбербанка для перечисления средств: 2202 2032 1254 9556.

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