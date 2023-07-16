Психолог из Калуги рассказала, что делать родителям, чтобы ребёнок не зависал постоянно в телефоне
Без смартфонов и планшетов сейчас не обойтись, многие родители бояться зависимости ребенка от цифровых устройств и интернета: яркие картинки, весёлая музыка привлекают внимание малышей.
В каком возрасте можно давать ребенку гаджет, чтобы это потом не обернулось зависимостью.
Разбираемся с психологом Калужского областного центра медицинской профилактики Натальей АРХИПОВОЙ.
- Наталья, часто родители, даже маленьким детям включают мультики, и ребенка от них не оторвать. Могут ли мультики заменить живое общение?
- Когда ребёнок появляется на свет, ему важен зрительный контакт с мамой и папой. Он нуждается во внимании, в живом общении с близкими людьми. Ему надо чувствовать себя любимым и значимым.
Поэтому с ребёнком с самого его рождения (а можно и раньше) нужно разговаривать. Так формируется пассивный словарь малыша.
Рассказывайте о том, что он видит вокруг. Так в головном мозге устанавливаются нейронные связи, которые в будущем помогут налаживать эмоциональные контакты с другими людьми. Все, что вы вложите в ребенка до трехлетнего возраста, получите, когда он вырастет.
Живое общение даёт возможность увидеть реакцию другого человека и задуматься о последствиях своих слов и действий.
А вот если ребёнок смотрит даже самые лучшие развивающие мультфильмы, он не воспринимает видеоряд как обращенную к нему речь, хотя может смотреть один и тот же мультик несколько раз. Он лишь копирует жесты и мимику.
- Как сделать, чтобы гаджеты не заменили ребёнку реальное общение?
- Надо наблюдать, что ему интересно, что радует и огорчает, направлять его в правильную сторону.
Дошкольник должен уметь распознавать свои эмоции и чувства. Если ребенок плачет, подойдите посмотрите, что произошло, спросите: «Наверное, ты плачешь потому, что старший брат забрал игрушку, тебе обидно и грустно?» или «Ты сейчас сломал игрушку, наверное, ты сильно злишься?»
Всегда воспринимайте проблемы и переживания ребенка серьёзно, без критики и насмешек. Обсуждайте ближайшие планы. Учите ребёнка думать, принимать решения и за них отвечать, отстаивать свою точку зрения, быть критичным к информации.
Учите справляться с трудностями, формируйте у него самостоятельность, инициативность, ответственность, начиная с незначительных обязанностей. Хвалите за успехи.
Учите детей делать осознанный выбор с помощью рассуждения и обсуждения. Например, на вопрос «Почему ты выбрал Мишу командиром?» ребенок может ответить: «Я не хочу его обидеть, он мой друг» или «Выбираю потому, что он сильный».
В жизни ребёнка должны быть яркие впечатления, интересные увлечения, прогулки, кружки и секции, игры с родителями и друзьями. Если малыш заскучал, дайте ему возможность немного побыть в этом состоянии, скорее всего, он придумает какую-то игру, порисует, позовёт друга.
Ребенок должен находиться в группе сверстников, используйте любую возможность для совместных игр.
Учите работать в команде, договариваться взаимодействовать с помощью совместной деятельности и игр - развивайте коммуникативность.
Под строгим контролем
- В каком возрасте стоит знакомить ребенка с гаджетами?
- В идеале работать с цифровыми устройствами должен научить значимый взрослый: объясняя, устанавливая четкие правила и показывая личным примером. Это аналогично игре с игрушками. Ведь ребенок сначала не умеет играть, он просто манипулирует предметами, разбирает их, ломает, изучает.
Поэтому гаджеты используйте вместе с детьми, обсуждайте картинки, которые дети смотрят в цифровом устройстве. Например, с трех лет гаджеты могут быть помощниками в изучении цветов, животных, названий предметов.
Разрешать играть в компьютерные игры можно только после того, как ребёнок освоил основные виды деятельности: рисование, конструирование и т.д. И главное, когда он научился самостоятельно играть в детские игры, строить сюжеты. В развивающие компьютерные игры, требующие умственных усилий, можно играть с 5 лет.
А купить ребёнку собственный гаджет можно после 6-7 лет. И здесь важно донести до малыша, что вы его сильно любите, переживаете, хотите обеспечить его безопасность, поэтому используете родительский контроль и ограничение во времени. Предупредите ребенка, сколько он может провести за цифровым устройством, и поставьте рядом часы.
- Есть ли какие-то нормы, сколько времени в день ребенок может проводить за гаджетами?
- Считается, что время, которое ребенок проводит за экраном, должно быть равно его возрасту, умноженному на 1,5. Максимально гаджетом можно пользоваться три раза в день.
Например, для шестилетки одна игра длится 9 минут и менее получаса в сутки. После каждых 5-10 минут просмотра проводятся упражнения для снятия зрительного и эмоционального напряжения.
Можно сделать пальчиковую гимнастику, посмотреть в окно, поиграть, подвигаться. Время за гаджетом строго контролируйте, иначе в следующий раз ребенок будет манипулировать вами, рассчитывая, что вы уступите.
Ну и конечно, категорически запрещаются компьютерные игры перед сном. А смотреть телевизор ребенку 3-7 лет можно не более 30 минут в день.
Одержимы гаджетами
- Родители дают ребенку гаджеты, чтобы успокоить его и занять чем-то.
- Чрезмерное использование гаджетов не успокаивает детей, а, напротив, делает более возбуждёнными и даже агрессивными: так мозг реагирует на усталость.
Если ребенок стал предпочитать общение с цифровыми технологиями другим развлечениям, стремится проводить за ними больше времени, а когда гаджет отобрали, устраивает крики, плач - это признаки цифровой зависимости.
Что делать? Признать наличие зависимости. Выявить причину и устранить. Среди внешних причин: недостаток теплых отношений в семье, неумение ребёнка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей, желание быть как все, не выделяться
Внутренние причины: неуверенность в себе и своих силах, низкая самооценка, застенчивость, отсутствие увлечений, интересов, привязанностей, не связанных с цифровыми устройствами, неудачи в реальной жизни и другое.
- Что делать, если ребенок увлечён гаджетами сверх меры?
- Ненужно наказывать ребенка, отбирать цифровое устройство и лишать других удовольствий. Все эти действия не только бесполезны, но и вредны: ребенок может замкнуться, стать агрессивным.
Агрессивное прерывание игры оставляет гораздо более серьезный след в детской психике, чем мы можем думать. С точки зрения ребенка, родитель его не любит и не понимает, если не готов разделить с ним его радость.
Мы привыкли измерять глубину отношений с людьми по тому, насколько они помогают нам в трудную минуту, готовы ли разделить с нами беду.
Но у детей другая логика. Они принимают заботу как норму, а о любви судят по тому, насколько родители разделяют с ними интересы и радость.
Если вы видите признаки зависимости, надо сократить время использования гаджетов, причем не только для ребёнка, но и всей семьи. Никаких цифровых устройств во время семейного обеда и ужина.
Один вечер в неделю и два выходных в месяц отказываемся от цифровых устройств (цифровой детокс). Совместно решаем, как интересно провести это время всей семьей.
Психика ребенка формируется при взаимодействии со взрослым. Совместная домашняя работа и досуг: походы в кино, на природу, игры сблизят вас. Главное -увлечь ребёнка, тогда цифровые устройства можно будет использовать в развивающих и творческих целях.
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