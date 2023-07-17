В Калужском подземелье спрятаны королевские сокровища

Ранее мы начали цикл статей о подземной Калуге. В первой статье рассказали о карте подземной Калуги, датированной 1912 годом.

Сеодня - новая загадка от краеведа, писателя Владимира Толстова.

Есть предположение, что до сих пор в нашем городе хранятся сокровища Густава Эрикссона Вазы, который почти два года (1599-1600 г.) жил в Калуге.

Густав был сыном шведского короля Эрика XIV, впоследствии душевнобольного и умершего в заключении, и бывшей трактирной служанки Катарины Монсдоттер, которая стала любовницей монарха в 1565 году, через год сочеталась с ним морганатическим (неравным) браком.

А официальный брак они заключили 4 июля 1568 года, спустя полгода после рождения Густава. Поэтому права Густава на престол считаются сомнительными.

29 сентября 1568 года, когда маленькому Густаву не было и 8 месяцев, неуравновешенный Эрик был свергнут своим братом Юханом. А Катарин и её дети отправлены в Финляндию под домашний арест.

Потом Густава отослали в Польшу. По легенде, перед этим по приказу короля его хотели утопить, но не смогли этого сделать. Густав воспитывался у иезуитов. делал большие успехи в науках, зал языки, в том числе и славянский.

Учился в Чехии у великого астронома Иоганна Кеплера, в Италии - теософии, алхимии, врачеванию. Чтобы раздобыть денег, служил конюхом, занимался торговлей.

Опальному принцу было запрещено появляться в Швеции и Финляндии. Он был вынужден скитаться по Европе. И однажды оказался в России.

Густава Ваза художники изображали с цепями, как узника.

Получил сокровища от матери

Мог ли Ваза спрятать в Калуге свои сокровища?

- Видимо мог, - считает Владимир ТОЛСТОВ. - Давайте поразмышляем. В 1596 году в Ревеле (Эстония) состоялась первая и последняя встреча Густава с матерью - Катариной Монсдоттер.

Мать непременно должна была передать сыну сокровища его отца Эрика XIV не только по наследству, а ещё и потому, что тот не смог бы жить на чужбине и бороться за шведский трон, будучи бедным человеком, без денег.

После этой встречи Густав расправил плечи и зажил на широкую ногу: имел свиту, изыскано одевался. И о нём всерьёз заговорили при европейских королевских дворах. Считается, что Уильям Шекспир взял его историю, переработал её и написал своего великого «Гамлета».

Претендента на шведский трон приметил Борис Годунов и пригласил к себе. Так как Борис не имел по происхождению царской крови, он затеял женить шведского принца на своей дочи - царевне Ксении. Конечно, Густава он одарил по-царски: отдал Калугу и в придачу ещё три волости с городами.

Не хотел жениться

- В Калугу Густав Эрикссон Ваза прибыл с шикарной свитой и зажил здесь на правах хозяина. Но в Москву на правах жениха не спешил. Известно, что наследный принц вёл разгульный образ жизни: имел любовниц, занимался алхимией, врачеванием и получил негласный титул чуть ли не второго Парацельса.

Калужане радовались тому, что просвещённый свободомыслящий иностранец наконец-то добрался и в их славный город и всячески угождали ему. Царь Борис ждал. Но не тут-то было.

В Москве Густав старался появляться мало, ибо там сразу на повестку дня ставилась тема женитьбы, а это ему было нужно меньше всего. Наследник шведского трона знал себе цену и, мягко говоря, пользовался ситуацией и гостеприимством русского царя Бориса.

Коварный немец

- Почему же существует предположение, что шведские сокровища лежат под Калугой? Первое и главное: получив владения, принц должен был привести с собой и наследство (сокровища).

После того, как Густав отказался менять веру, а значит не мог жениться на дочке Бориса Годунова, данные ему царём города, в том числе Калугу, у принца отобрали.

Тем не менее, Густав получил несколько других, гораздо менее богатых поместий, куда и удалился. Несколько последующих лет его жизни в России мало изучены.

На портретах царевича изображают с «ошейником», и будучи несколько раз в заточении до этого, Ваза не мог рисковать сокровищами и возить с собой. А значит, с большой долей вероятности, они должны были остаться в Калуге до поры (он мог спрятать их в подземелье), пока ветер смутных перемен не утихнет.

Густав удалился сначала в Углич, потом в Ярославль и Кашин, надеялся там отсидеться. И всё бы вышло – он был ещё не стар, если бы не коварство немецкого лекаря Фидлера.

Каспар Фидлер – личный врач Годунова - узнал про клад в 1607 году, когда лечил Густава Ваза. Как-то он подпоил принца дурманящей настойкой и выведал, что шведские сокровища спрятаны в Калуге.

Это подтверждается последующим поступком немца: Каспар Фидлер на свой страх и риск тут же помчался из Кашина в осаждённую Болотниковым Калугу. Для Шуйского он придумал повод об отравлении Болотникова, пробрался к последнему (по тайному ходу). И это в тот момент, когда войска Шуйского обложили Калугу со всех сторон.

Причина должна была быть очень веской – так рисковать своей головой можно было только из-за несметных богатств! Фидлер рискнул, перешёл на сторону Болотникова. И, по моей версии, они вместе с Болотниковым стал искать клад.

Подземный лабиринт под городом в то время был значительным, разветвленным, у Фидлера и Болотникова не хватило чтобы времени найти сокровища. Сидеть столько в осаде без продовольствия невозможно, нужно было двигаться в Тулу. Поэтому и вопрос с кладом остается открытым.

И последнее, видимо Фидлер не только подпаивал дурманом (опием) шведского принца, но и в конечном итоге отправил его к праотцам в возрасте 39 лет, Густав умер в Кашине в 1607 году.

Кстати, есть ещё одна версия шведского клада, мы её тоже рассмотрим: принц Густав мог обмануть Каспара Фидлера и направил его по ложному следу в калужское подземелье, а на самом деле спрятал клад в Симеоновом замке.

В конечном итоге, жадный до чужого добра немец поплатился за своё коварство: был схвачен в Туле как сообщник Болотникова и сослан в Сибирь, где и сгинул бесследно.

Знаменитый серебрянный трояк Сигизмунда III. Такие находки до сих пор встречаются на берегу речки Вазы. Возможно подобные монеты естьи в калужском кладе.

Мнишек знала о кладе

- Мало кто знает, но Марину Мнишек и шведского принца Густава Эриксона Ваза связывали отношения.

Отправимся в село Маринино Владимирской области и послушаем, что рассказывают местные краеведы: «В начале XVII века в наших местах поселился заморский царевич Густав Ваза, который выстроил у реки среди леса высокий терем, охотился в тамошних дебрях. Здесь и состоялось его свидание с Мариной Мнишек.

То место, где стоял шатёр «прекрасной Марины» впоследствии стало селом Маринино. А где был замок принца, появилось село Ваза и река Ваза.

А начиналось всё в Польше, когда Марина и Густав были совсем юными. Предыстория такова. После коварной попытки утопить маленького Густава нанятыми его дядей королём Юханом III людьми, верные слуги переправили мальчика из Швеции в Польшу, где его воспитывали католические монахи-иезуиты.

Возможно, прибыв в Калугу в 1610 году, Марина Мнишек могла знать про клад, ведь её связь с принцем Густавом была «тайно-романтической», а чего не бывает в таких романах.

Не мог стать королём

А вот, что по поводу Густава Вазы рассказывал известный краевед Валерий ПРОДУВНОВ:

- Густав, как мне представляется, и не мог стать королём по самой простой причине - он был незаконнорожденным. Его мать Катарина Монсдоттер была из захудалого дворянского рода и жениться на ней папаша Густава просто не имел права. Это был бы морганотический брак. Проще говоря Монсдоттер была любовницей короля.

Да, Густав серьёзно занимался науками, но влачил нищенскую жизнь. Годунов осыпал его подарками и деньгами. Дал Калугу в удел (1599 г.). У Густава, судя по всему, снесло крышу от свалившегося богатства.

Да, Годунов хотел его женить на своей дочери Ксении. Только вот невезуха, Густав, по пути в Россию, подженился на некой прибалтийке. А та, не будь дурой, предъявила Годунову документ о свадьбе не по православному обряду.

Да, Густав отказался перейти в православие и вновь жениться. Но! Главный его прокол в том, что он позволил себе приехать в Москву в карете запряжённой четвёркой белых коней, что было позволено только царю. Терпение у Бориса лопнуло и вскорости Густав скоропостижно скончался. Скорее всего, его отравили.

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