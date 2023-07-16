Вернисаж в Калуге: как Николай Андреев 100 лет назад без фотошопа превращал фотографии в картины

Сейчас, фотографируя на телефон, можно наложить на снимок разные фильтры, подкорректировать изображение. 100 лет у фотографов фотошопа не было, но они умудрялись сделать нереалистичные снимки – загадочные, размытые, похожие на картины импрессионистов.

Такой жанр получил название пикториализм.

Фотографы экспериментировали, использовали монокль, тонирование, нетрадиционные техники печати: пигментную, гуммиарабиковую, бромосеребряную, бромомасляную (бромойль) и т. д.

В Серпухове в конце ХIХ – начале ХХ века жил один из лучших мастеров пикторианской фотографии Николай Андреев. Простую бытовую сцену из крестьянской жизни он мог превратить в шедевр. А снимал он и крестьян, и детей, и деревенскую жизнь, природу.

«В зимнем парке».

Часто эти снимки полуразмытые, как бы в дымке, с мягко падающим светом, а люди часто на них присутствуют лишь лёгкими силуэтами.

Сейчас почти все работы Андреева хранятся в Третьяковской галерее, но часть архива осталась у семьи знаменитого фотографа.

Теперь эти фотографии можно увидеть и в Калуге. В наш город их привезла внучка мастера Наталья Дурынина. На вернисаже в Доме музыке она рассказала о своём знаменитом деде.

«Косцы»

«Горе»

«Запоздали», 1924 г.

Рассердил отца

Николай Андреев родился в 1882 году в Серпухове, в уважаемой купеческой семье. Семья была большая: пятеро детей. У Николая был брат и три сестры.

Родители не жалели денег на образование детей. Николай окончил городское училище, играл на флейте, имел иностранный мотоцикл и слыл страстным мотогонщиком. А ещё занимался живописью и мечтал стать художником.

- Пришел Андреев в фотографию случайно, - рассказывает Наталья ДУРЫНИНА. - С детства любил рисовать, прошёл обучение у серпуховского художника, преподавателя гимназии Владимира Ващенко и хотел поступить в школу живописи, ваяния и зодчества.

Но отец, купец 2 гильдии Платон Андреевич Андреев не был от этого в восторге. Когда он узнал, что сын в тайне сдал все экзамены, был очень рассержен, денег на учёбу не дал, строго сказав, что никаких художников в семье быть не может.

И тут на помощь Николаю Платоновичу пришёл Ващенко. У него была своя фотостудия. Он предложил своему ученику хотя бы временно там поработать.

И Николай Платонович увлёкся фотографией. Но не бытовой, что была в фотостудии. Ващенко заметил, что, когда Андреев снимал портреты, старался сделать их с живописным эффектом. И посоветовал ему поступить в Русское фотографическое общество, где были известные в то время фотографы Левицкий, Максимов, Петров. У них можно было поучиться.

Андреева в общество взяли сразу, увидев его работы. Это был 1906 год. А через два года его фотографии представили на Международной выставке в Москве, где он получил свой первый Похвальный отзыв. С этого началось его участие в международных выставках.

Николай Платонович часто снимал свою семью.

Жена спасла от смерти

В 1914 году Николай Андреев женился на красавице, дочери купца Варваре Ворониной. Она станет для него всем: музой, секретарём, управляющим, фотографом в его фотомастерской. И даже спасёт его от смерти.

Жена и муза фотографа Варвара Николаевна Воронина.

Когда началась Первая мировая война, Андреев уходит на фронт. В 1917 году его направляют в Петроград для наведения порядка в городе, там он получает ранение, попадает в госпиталь, где подхватывает тиф и находится при смерти.

Узнав это, Варвара Николаевна немедленно едет в Петроград, отыскивает мужа, хотя ей говорят, что, скорее всего, уже умер. Находит она его в палате в ужасном состоянии, в беспамятстве и увозит в Серпухов. Там выхаживает. И как только Николай Платонович становится на ноги, снова берёт в руки камеру.

Жизнь налаживается. В 1919 году рождается сын Валентин, а в 1921-м – сын Николай. Андреев открывает собственное ателье. Это был золотой период, когда Николай Платонович создал свои лучшие снимки.

Жену Николай Андреев изображал в разных образах.

С 1924 года его снова стали приглашать на международные выставки. И он всегда получал награды.Как рассказала Наталья Дурынина, за 30 лет он получил 25 наград: золотые, серебряные, бронзовые медали. А уж дипломов и не сосчитать.

Но в 1932 году в семье случилось горе - не стало Варвары Николаевны. Николай Платонович очень тяжело переживал. Ателье его к этому времени закрыли. Пикториализм назвали буржуазным явлением. Андреевых из собственного каменного дома переселили в коммунальную квартиру.

- Семейный дом сохранился, это объект культурного наследия регионального значения, в нём - музей. Дом в очень плохом состоянии, законсервирован, ждём ремонта, – объясняет Наталья Валентиновна. - Пока проводим все мероприятия во дворе.

У нас остался архив, но он небольшой. Это была не массовая фотография. Андреев снимал много копий, что-то пробовал, делал множество вариантов одного и того же объекта, персонажа. Создавал образы.

Есть очень эффектный портрет моей бабушки Варвары Николаевны, где она сидит на скамейке. Она позировала ему для многих фотографий: все женские фигурки на фото – это его жена.

В 1941 году Николай Платонович женится второй раз. Его женой становится Варвара Белова. В 1942 году у них рождается сын Сергей. А еще через год Андреев тяжело заболевает, его парализовало, он потерял речь. Умер Николай Андреев в 1947 году в Серпухове.

«Пряха», здесь Андреев использует подрисовку.

«Деревенская улочка».

Сын хотел стать фотографом

К сожалению, учеников у Николая Андреева не было.

- Фотографией Николай Платонович занимался до окончания НЭПа. Потом все частные предприятия были аннулированы, - говорит Наталья Валентиновна. - Часть фотоаппаратов Андреева конфискованы в пользу государственных ателье.

Николаю Платоновичу пришлось работать фотографом в музее, играть на флейте в оркестре городского театра, потом он заведовал фотолабораторией научно-исследовательского института текстильной промышленности.

А творчеством занимался в свободное от работы время. Эти фотографии, что вы видите, он делал только для выставок.

Учеников у него не было, так как время было тяжелое. Наверное, во времена царской империи это было бы возможно. Но фотографией увлекался его старший сын Валентин, мой отец.

Валентин мечтал поступить в полиграфический институт, где была кафедра фотографии, но перед финской войной его призвали в армию, в пограничные войска. Потом он принимал участие и в боях.

Вернувшись домой, женился. Но тут началась Великая Отечественная война. В июле Валентин ушёл добровольцем на фронт. Там был фотографом, снимал бойцов на передовой, делал им фото на документы, просто фотографировал и отсылал домой снимки

. Он был стрелком, часто ходил в разведку, чтобы сфотографировать вражеские объекты. Награжден орденами «Красного знамени» и «Красной звезды» и двумя медалями. После войны пришел контуженым и долго не прожил.

Внучка Николая Андреева Наталья Дурынина возле семейных снимков. На одном - её бабушка Варвара Николаевна. На втором - сыновья фотографа: Валентин (отец Натальи) и Николай.

Выставку пикторианской фотографии Николая Андреева можно увидеть в Доме музыки можно до 8 августа. Здесь много снимков и семьи фотографа.

- Мои любимые фотографии: «Ствол берёзы», «В зимнем парке», «Пряха». И нравится портрет бабушки и фото, где бабушка сидит на скамейке, - поделилась с нами внучка знаменитого фотографа.

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