В июле в Калуге устраивались самые большие ярмарки с музыкой, театром и медведями

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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В XVIII – начале XIX веков общее число ярмарок в Калужской губернии было более 100, потом их стало в два раза меньше.

В книге «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния», 1861 год, приводятся такие сведения:

«Ярмарок в Калужской губернии весьма много, но незначительность их оборотов доказывает, что они не служат главными проводниками торговли...

На ярмарки крестьянами и купцами близлежащих городов привозятся товары для потребления окрестными жителями, поэтому на них преобладает розничная торговля, только на некоторых городских производится оптовая, да и то не всегда.

На городские ярмарки привозится бумажная, пеньковая, шелковая, полушёлковая материи, разные металлические вещи, кожаные изделия посуда каменная, хрустальная и деревянная, съестные припасы и прочее.

А на сельские – преимущественно предметы, необходимые в крестьянском быту.

Сбыт товаров, особенно на сельских ярмарках, вполне зависит от урожая хлеба: если урожай дурен, тогда большая часть крестьянских заработков идёт на покупку хлеба, и мало остается у крестьянина на приобретение необходимых вещей, привозимых на ярмарки…

Всех ярмарок в городах – 33, в селениях – 115. В двух городах – Калуге и Козельске - и в Перемышльском уезде не бывает ни одной.

В 1857 году было привезено товаров на все ярмарки - городские и сельские - на 613 345 рублей. Ценность привозимых товаров на городские ярмарки составляет 2/3 всего количества, почти половина которых падает на Мещовскую Петровскую ярмарку. Продано было в том же году на 278 531 руб., что не составляет и половины от всего привозимого на ярмарки товара».

Ярмарки чаще всего длились один день.

Этнографы этнографического бюро князя Тенишева писали: «В некоторых селениях проводятся небольшие ярмарки. Сюда приезжают городские промышленники с запасом пряников, бус, лент, кумачей, китаек и прочего.

Собираются крестьяне всей деревни повеселиться. Ребятишки играют в свайку (заострённым железным стержнем надо попасть в кольцо или несколько колец, лежащих на земле) или шляки (игра типа городков).

Молодые девушки и парни водят хороводы, матушки покупают наряды дочерям-невестам, пожилые беседую за чаркой вина».

Съезжались все соседи

Самой большой и знаменитой была Петровская ярмарка в Мещовске, она длилась целую неделю. Город находился на торговых путях, и в него съезжались даже из соседних губерний. В начале ХIХ века через город проходило 60 - 100 тысяч подвод.

Любил эту ярмарку генерал-губернатор Калужского наместничества Михаил Никитич Кречетников, который обожал покутить. Пока шла ярмарка, он целую неделю жил в Мещовске. И всё это время шло веселье. На ярмарке играла музыка, крестьяне пели и плясали, стояли карусели, приезжал театр и цирк.

Учитель арифметики мещовского уездного училища Пётр Ляметри в 1859 году писал про Мещовскую ярмарку: «Поднимаясь по прямой улице, до самого почти Георгиевского монастыря, вы видите балаганы, в которых продается сено, овёс, мука, крупа, пшено, дёготь и прочее.

Не доходя до этих балаганов, вправо находится ярмарочный комитет, сторожевая изба, ренсковые погреба, овощные, москательные и другие лавки, а также трактирные заведения. За ними по параллельному направлению следуют семь корпусов лавок, известных под именем гостиного двора.

Здесь на первом плане встречаются лавки кожевенные, сапожные, бечевочные, на втором, третьем, а от части на четвёртом, идут лавки с крестьянскими товарами: ситцами, кушаками, китайками, рукавицами, шляпами, рогожами и прочее.

Далее следуют ряды железных, галантерейных и пушных товаров. За ними два ряда конских лавок…

Рядом с конскими лавками помещается дворянское собрание, за которым следует театр, соединённый с первым крытой галереей. Пространство, находящееся позади конских лавок,,…занято так называемым лоскутным рядом. Здесь можно найти всякую ветошь, изношенную обувь, старое платье, крючки, изломанное железо, медь, шнурки, тесьму и прочее.

…С левой стороны гостиного двора идут лавки с фарфоровой и хрустальной посудой, так же косные, мыльные, свечные, с пряниками и прочими лакомствами, и наконец, мелочные лавочки, за которыми следует цирк, где бывают конные ристалища и гимнастические игры.

Позади ренсковых погребов находятся кашеварни, в которых пекутся гречневые оладьи, блины и прочее. Идя вдоль последней по улице к благородному собранию, встречаем на левой стороне продавцов ключей, булок, кваса и тому подобное, балаганы с кукольными и собачьими комедиями, и различные экипажи...».

Известно, что в 1836 году на этой ярмарке разразился ураган: «13 июля в пятом часу по полудни образовались на юго-западе тёмные зловещие тучи... От их быстрого напора закрутился сильный ветер, который превратился в грозный, разрушительный ураган.

Был день, но все потемнело. Тучи как бы упали на землю и разразились над Петровской ярмаркой громом и молниями, проливным дождём и градом. Менее, нежели в три четверти часа половина города подвергалась разрушению. Более 100 домов частью совершенно разрушены, частью сильно повреждены.

С двух городских церквей снесены были кресты и в одной разметало церковную утварь. В домах вырывало окна, двери, мебель, домашние пожитки и бумаги разметало по воздуху так, что многого отыскать было невозможно, многолетние плодовые деревья были вырваны с корнем или поломаны.

С колокольни Георгиевского монастыря сорвало шпиль, разметало железную кровлю церквей. Ярмарочный гостиный двор был разрушен до основания».

Пляшет русскую

В Калуге крупных ярмарок не проводилось, потому что торговля здесь шла каждый день, а дважды в неделю открывались базары.

Торговали на площадях Старый торг, Новый торг (сейчас пл. Театральная), Дровяной площади (пл. Победы), у Московских ворот (ул. Ленина в районе Концертного зала).

А по воскресеньям, средам и пятницам - на Крестовском поле (район школы №17) и возле церкви Жен-Мироносиц.

Краевед Мария Шереметьева писала, как в 1928 году по Калуге ходили «вожаки зверей»:

«Представления под гармонию и бубен (в старину играли на костяных рожках) даются как в деревнях, так и в городах на базарных площадях… Остановившись где-нибудь на Старом или Новом торгу, вожаки начинают игру на своих инструментах, народ собирается, и Мартын Иванович на задних лапах обходит заранее всех с бубном, собирая деньги.

Затем по приказанию поводчика медведи по очереди смешно изображают как барышни, идя на гулянье, мажутся, красятся, пудрятся (медведь мажет себе морду лапой), как московские кухарки, мешкая, идут за водой, как заговорятся с дворниками и потом бегом бегут домой с коромыслом (вместо коромысла у медведя палка), как барышня стесняется кавалера - нос загораживает, как целует городская барышня интеллигентно, вежливо, и как деревенская девица крепко обнимает,

как в кавалерии ездят на лошади (медведь верхом на дубине)…как в праздничный день пьяные на базаре шатаются, валяются и что с похмелья бывает - голова болит (медведь растирает себе голову), как в старину ходили на барщину (Мартын Иванович горбатится и еле тащится, подпираясь палкой, изображая старика-крепостного);

как старушка идет с барщины, уморилась, под кустиком отдыхает (медведь Зоя Ивановна бредёт с сечкой или лопатой в лапах и ложится отдыхать)…

Мартын Иванович вновь обходит с бубном зрителей, после чего он пляшет русскую под гармонию. Последним номером является борьба вожака со зверем.

Когда представление кончено, поводчик даёт медведю дубину, говоря: «Ну ка, Мартын Иванович, разгони народ!» Медведь бросается с палкой на публику, зрители от неожиданности расступаются, ребятишки разбегаются. И вожаки, прорвав кольцо народа, уходят со своими зверями».

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