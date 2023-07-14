Цены в Калужской области растут вяло

В пятницу, 14 июля, в правительстве Калужской области прошло заседание штаба по мониторингу цен на продукты. Согласно озвученным на нем данным, продукты на прошедшую неделю дорожали и дешевели довольно вяло.

К примеру, самый подешевевший товар – лук, упал в цене всего на 4,3%. Огурцы подешевли на 3,3%, помидоры на 2,3%, а свекла всего на процент.

Вверх пошли цены на яблоки. Они прибавили 3%, сахар подорожал на 1,5%, а соль, как и свекла, на процент.

Бензин подорожал за неделю на 0,4%

В рейтинге минимальных розничных цен в ЦФО Калужская область занимает шестое место по бензину, средняя цена которого составила 51,10 рубля за литр и третье место по дизельному топливу, которое в среднем стоит 54, 94 рублей за литр.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.