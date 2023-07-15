Как выжить в памятнике без света, газа и воды или Почему калужским чиновникам пора по шапке надавать

В начале июля рухнула стена Дома Унковских на улице Академика Королева, 25, а перед выходными жильцов оставили без ресурсов.

Трехэтажный дом рядом с парком Циолковского в Калуге внешне смотрится немного потрепанным временем, но вполне достойно. Это если смотреть с фасадной, парадной стороны. Стоит лишь обойти это здание – картина кардинально иная. Обвалившаяся штукатурка, пустые пыльные окна снаружи и полнейшая разруха внутри.

Из разных краеведческих источников следует, что нынешний облик это здание приобрело во второй половине XIX века. Традиционно в Калуге этот дом в документах значится как Дом Унковских, хотя к нему имеют отношения представители известных дворянских сословий Трубецких и Кологривовых.

Есть ли дворянские корни у нынешних обитателей этого многоквартирного жилого дома неизвестно, но их чувство собственного достоинства и волевой характер, говорит о крепких русских генах.

Историю «войны» жителей с чиновниками Калуги можно начать с 2005 года, хотя и до этой даты в адрес городской управы летели гневные письма с требованием привести здание в нормальный вид, ведь капитального ремонта в нем не проводилось никогда. По крайней мере, с тех пор, как в двадцатых годах прошлого века в нем надстроили третий этаж.

Точкой отсчёта активной фазы борьбы стал полёт кирпича в голову ребенка. Случилось это именно в 2005 году.

- Ребенок спешил в школу и на лестнице из стены вывалился кирпич, и упал на ему на голову, - рассказывает старожил дома Марина БОРИСОВА. – После этого нам сломали пристройку, построили новую и веранду. Обещали отремонтировать все здание, но не стали этого делать.

Ждуны

После того случая с кирпичом, 28 февраля 2005 года постановлением городского головы дом был включен в перечень объектов капитального ремонта на 2005 год. Жильцы обрадовались и стали ждать ремонтные бригады, но они не появились на объекте ни в этот год, ни в следующий.

Ожидание затянулось на долгие семь лет.

И вот в 2012 году терпение калужан лопнуло, и они подали в суд на городские власти.

Судебное разбирательство они выиграли и 17 декабря 2012 года суд обязал управление ЖКХ сделать капитальный ремонт дома за счет городского бюджета и взыскать с управления ЖКХ города 12 тысяч в пользу Марины Борисовой.

И снова жители Дома Унковских с нетерпением ожидали строителей. И вновь не дождались.

Через шесть лет город проснулся и… подал апелляцию с просьбой перенести срок капремонта. Однако суд оставил решение 2012 года в силе.

Тогда городские власти делают ход конем: 15 августа 2018 года они создают комиссию, признают дом аварийным и постановляют расселить жильцов до 19 августа 2021 года.

Теперь по закону ни о каком капитальном ремонте не может быть и речи, только поддерживающие в нормативном состоянии ремонтные работы.

Дальше – больше. В начале февраля 2021 года Дом Унковских признаётся выявленным объектом культурного наследия регионального значения. А это означает, что самим жильцам теперь не то что ремонт самостоятельно, гвоздь в стенку без соответствующего разрешения нельзя вбить!

17 августа того же года городские власти создают ещё одну комиссию и переносят дату расселения… до 2026 года. В ответ калужане написали жалобу в прокуратуру. Ведомство, оценив ситуацию, подает в суд на решение городских властей о переносе даты расселения и суд вновь встает на сторону калужан.

- После апелляции, которая оставила решение суда, нам прислали бумагу, что расселение пройдет до 2024 года, - пояснила Марина Борисова.

Здесь и помру

Однако до даты расселения дом не дожил. Ветхие стены начали сыпаться и разрушаться. А 6 июля этого года рухнула кирпичная кладка в туалете, оголив старый дымоход.

Чиновники из управления ЖКХ Калуги и представители управляющей компании приехали, посмотрели и заколотили входы в туалеты дома, перекрыв при этом подачу газа.

- После того, как рухнула стена я пошел в управление ЖКХ Калуги, чтобы узнать о статусе нашего дома, - рассказывает представитель ещё одной семьи, живущей в доме, Максим ГРИГОРЬЕВ. - Поговорить удалось с представителем нашей управляющей компании и заместителем начальника управления. На следующий день приехала комиссия с участием УК и ЖКХ. В результате уже вечером нам выдали бумажки с предложением переехать в маневренный фонд по двум адресам на улице Московская.

Про так называемый маневренный фонд Калуги мы пишем уже не первый раз. За красивым словосочетанием скрывается старое обветшавшее общежитие на улице Московская. Переезжать туда отказывались и отказываются многие калужане, попавшие в схожие с жильцами дома на Королева, ситуации.

Вот и жильцы Дома Унковских, посмотрев предлагаемые условия, отказались.

- Я была там, смотрела, - говорит Марина Борисова. - Там клопы, тараканы, бомжи. Я иду по коридору навстречу два парня идут, курят. А у меня астма, я от дыма задыхаюсь сразу. Попросила не курить, бесполезно с ними разговаривать. Больше нам ничего не предлагали. Осталось мне тут погибать. Мне некуда ехать. На Московской я загнусь ещё быстрее.

- Я отвез семью в свою деревню, пока лето, живем там, - присоединяется к разговору ещё один житель дома, Максим ПУЛАТОВ. - Ребенок у меня осенью должен в первый класс идти в шестую школу на Гагарина, придется здесь жить. Возить ребенка нет возможности.

А 13 июля после обеда жители увидели приклеенное наспех объявление о том, что 14 июля в доме отключат электричество и водоснабжение.

- Предварительных планов на его (Дом Унковских прим.ред) дальнейшее использование на данный момент нет, - рассказали нам в секторе главного архитектора Калуги. - Наиболее вероятным представляется вариант приватизации объекта, то есть его продажи путем конкурса с условием его дальнейшей реставрации и приспособления для современного использования инвестором. По аналогии с объектами культурного наследия «Дом А.К. Алтынникова», (ул. Подвойского, д. 6) и «Дом Горбуновых», нач., посл. треть XIX в. (ул. Вилонова, д.7).

В заключение

Выступая перед городскими депутатами в декабре 2019 года городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ высказал очень здравую мысль:

- Мы должны объяснять населению, что происходит, говорить с ними честно. Более ответственно относиться к обещаниям. Ведь мы находимся в информпространстве, где видны все наши дела. Пора переходить на стратегию малых побед. Пора восстановить чувство гордости горожан за Калугу. У нас ведь есть, чем гордиться. И мы должны дорожить этим.

Отличные слова. Особенно в части ответственного отношения к обещаниям. Но подчиненные Дмитрия Александровича почему-то не слышат своего шефа. По шапке что ль давно не получали?

А может, уже пора и настучать? Причем, уже года эдак с 2005-го как пора…

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.