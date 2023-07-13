Почему член Союза художников Санкт-Петербурга с теплом вспоминает калужских педагогов

На расстоянии в 850 километров от Калуги, в северной столице – Санкт-Петербурге, работает арт-студия, которую основала калужанка, художница и мастер-керамист Анна ЧУЛКОВА.

Как оказалось, девушка около десяти лет живет и плодотворно трудится в культурной столице и даже стала членом Союза художников Санкт-Петербурга.

Почему художница до сих пор с теплом вспоминает калужских педагогов и какую роль малая родина сыграла в ее жизни, нам рассказала сама Анна.

Начало

— Любовь к творчеству у меня однозначно с детства. Я родилась и жила в Козельске. Все началось с занятий керамикой в местной школе. Керамика – моя самая большая любовь, которую мне привила педагог Валентина Викторовна Мирошина. К ней на занятия я всегда шла с удовольствием. Свои первые работы, сделанные под ее руководством, помню до сих пор – это дымковская народная игрушка.

После школы поступила на филфак в КГУ им. К.Э. Циолковского, параллельно училась в Колледже культуры и искусств по специальности художественная керамика у педагогов Галины Гусляковой и Татьяны Жемчужниковой.

— Почему переехали в Санкт-Петербург?

— Позже я поступила в Санкт-Петербургский политехнический университет на второе высшее по специальности графический дизайн. Так и стала жить в там: днем была работа, вечером – учеба.

Работала в физико-математическом лицее учителем технологии, но не классической, а направленной на творческое развитие. Мне доверили воплотить свою программу в стенах учебного заведения.

Я разработала курс, направленный на объединение творчества с другими школьными предметами. Мои ученики изучали ремесла с уклоном в дизайн, применяли знания по физике, химии и литературе, когда делали механические игрушки или создавали мультипликации.

Полотно в шесть метров

— Вас, как художника, Петербург изменил?

— Здесь я утвердилась в своем творческом пути и стала развиваться в этом направлении. Однажды надо было обновить интерьер лицея. Я предложила свой проект, идею, как украсить стены. Его одобрили. Вот, воплотила потом вживую. С тех пор занимаюсь интерьерной росписью. Это могут быть коммерческие объекты, детские, квартиры.

Анна реализовала свой первый подобный проект в стенах петербургского лицея. Часть картины объемная.

Для меня, как художника, очень интересен большой формат, когда ты выходишь за привычные границы и принимаешься за большое полотно. Иногда это может быть стена высотой в шесть метров, а расписываешь ты ее, находясь на строительных лесах. Классная тренировка: физическая и профессиональная.

Здесь же, в Петербурге, я училась в мастерской у таких прославленных керамистов, как Александр Гладкий и Вера Носкова. Я участвовала в городских выставках как керамист, а позже состоялась моя персональная выставка в выставочном зале Союза Художников Санкт-Петербурга.

В 2019 году меня приняли в Санкт-Петербургский Союз художников, отметив, что мое творчество очень душевное, светлое.

Ангел под лучами солнечного света. Творчество калужанки петербуржцы назвали душевным и светлым.

Творчество без границ

— Как пришли к идее открыть свою арт-студию?

— Я училась, работала, понимала, что накопила много разных знаний, надо бы их объединить. Тогда мы с моей подругой Марией, художником-монументалистом, решили, что нужно создать свою студию, потому что все наши идеи и планы не вмещаются в рамки какого-либо учебного учреждения. Собственное помещение даст свободу нашему творчеству: не будет границ и ограничений для выражения.

Мое образование, творческий опыт и педагогическая деятельность позволяют рассматривать искусство, творчество и любую деятельность в жизни целостно. Мне близко всестороннее творческое развитие, что мы с коллегой и воплотили в нашей студии искусств. Взрослые и дети здесь не только рисуют, но и занимаются дизайном, прикладным творчеством. Мы помогаем воплощать любую идею.

Если я делаю мультипликацию с детьми, они начинают работу с создания сюжета, построения композиции, продумывают повествование – вот вам и литература. Потом раскадровка, отрисовка. Они выбирают технику исполнения: рисунок, лепка и все, что угодно. Потом складывают, снимают, монтируют – получаем единое произведение. Безусловно, работают все полушария мозга.

Мультипликацию по стихотворению Бродского выполнил Скородумов Виталий, 14 лет. Руководитель - Чулкова Анна, студия искусств ArtTart, Санкт-Петербург.

При создании механической игрушки используем всевозможные материалы, параллельно изучаем физику, механику.

Я помогаю ребятам придумать свой дизайн, воплотить идеи в разных техниках декоративно-прикладного искусства. Так развивается чувство цвета, композиции. Ученики перенимают у мастера–художника навыки работы с тканями, красками, получают широкое представление о ремесле, дизайне, ручном труде.

Это может быть мозаика или работа с золотой поталью, несложные куклы – все преподаю в формате мастер-класса. Занятия выстраиваю так, чтобы к концу ребенок обязательно получал готовое изделие.

— Какой вид работ детям нравится больше?

— Все дети разные, кто с математическим складом ума, те максимально далеки от художественных мечтаний, но их увлекает создание механической игрушки: как создать механизм, сделать шестеренки, продумать передачу, как все оформить – это непростая логическая задача. Можно снять мультфильм про математику, физику. У нас были ребята, которые анимировали теорему по геометрии.

В нашем мире искусство есть во всем. Я учу детей это видеть и применять в жизни. Я подмечаю что-то, но не навязываю приемы, а сопровождаю ребенка. Мне самой интересно буквально все, поэтому и на занятиях я предлагаю использовать все возможности для раскрытия своего творческого потенциала.

— Чем еще занимаетесь?

— Среди моих увлечений – кукольная скульптура. Преподаю взрослым курс создания художественной авторской куклы. Самому старшему ученику 62 года.

Моя главная задача, чтобы человек почувствовал себя творцом. На занятия приходят врачи, бухгалтеры, менеджеры. Люди из абсолютно разных профессий, открывая для себя новый вид деятельности, раскрываются сами. Такая творческая работа сродни медитации, психологическому расслаблению.

Творение калужской художницы.

Помимо прочего я увлеклась психологией, закончила курсы по психокоррекции через кинезиологический метод. Это разновидность физиологии, когда мы с помощью мышечного теста можем корректировать любой психологический запрос. Мне нравится использовать этот метод в работе. Так, через развитие творческих навыков происходит освобождение человека.

О боязни нового

— О каком именно освобождении идет речь?

— Сейчас людям в принципе сложно выражать себя в творчестве, причем, не только индивидуальном, но и, к примеру, в бизнесе. Люди просто боятся пойти новой дорогой, пробовать что-то новое, принять какое-то важное решение в жизни.

Все идет из детства. Родители могли не похвалить в какой-то момент, не обратить внимания на что-то, что важно для ребенка. Моя задача убрать у человека критический подход к себе и своим достижениям через творчество.

Начинала с себя, потому что и в моем детстве были моменты, которые мешали свободно творить уже во взрослом возрасте. Я научилась это преодолевать и теперь хочу помочь сделать то же самое другим людям. Методами психологии и арт-терапии помогаю раскрыться, обрести веру в себя.

— Часто ли бываете на малой родине?

— В Козельск приезжаю раза три в год точно, а лето так вообще провожу с родителями дома. Семья за годы привыкла к моему творчеству, помогают. Папа, например, в технических моментах: создает приспособления. Делали с ним станки для мультипликации.

О планах

— Какие планы на будущее?

— Хочется развить студию, добавить новые дисциплины, технически более сложные, например, керамику. Верю, что удастся решить вопрос с оборудованием.

Свое будущее вижу, как специалиста по творческому развитию, соединению людей с их творческим безграничным потоком. В студии я говорю, что ограничения только у нас в голове: ограничения белого листа, что кто-то художник, а кто-то нет. Творчество многогранно, проявляется каждый день во всем, даже в том, как вы завтрак готовите. И работать можно по-разному. Оно развивает умение мыслить нешаблонно, смотреть шире, видеть красоту в себе и транслировать ее в мир.

Творчество – это то, что у нас внутри. Раскрываясь в нем, мы раскрываемся в жизни. Вот такое волшебство, некая магия. Мне хочется нести свет и вдохновлять других людей.

Интерьерная роспись - одно из любимых направлений художницы.

Стены коммерческих объектов приходится расписывать, стоя на строительных лесах.

Вот такая красота получается в итоге.

Пожелания заказчиков всегда разные, калужанке интересно воплощать любые идеи.

Еще одна роспись коммерческого объекта.

Керамикой Анна занимается с детства.

Работы калужанки украшают и родительский дом в Козельске.

Урожай козельской земли становится лучшим дополнением к работам из керамики.

Изделия художницы не только красивы, но и практичны.

Работы детей в творческой студии Анны.

У художника с педагогическим образованием дети учатся с удовольствием.

Коллективная работа детей под руководством Анны Чулковой.

Куклы, созданные калужанкой.

Такие куколки как раз помещются в ладошку, держать их в руках хочется бережно.

Среди кукол есть и достаточно большие.

Образ каждой куклы продуман до мельчайших деталей: шнурочки на ботиночках и кружевной подъюбник.

Это самостоятельные работы взрослых учеников художницы.

Работа в смешанной технике Анны Чулковой.

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