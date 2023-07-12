Сход-развал калужского «Фольксвагена» или Почему новый собственник никак не запустит завод

Опубликованное на прошлой неделе в одном из профильных ТГ-каналов анонимное письмо вызвало очередной скандал.

Как мы уже писали, авторы письма обвинили новое руководство в «сливе» автопроизводства и перепрофилировании автогиганта в деревообрабатывающее предприятие.

До шумных забастовок дело не дошло, однако «успокаивать» общественность пришлось даже министру экономического развития региона.

Так что же на самом деле: завод отправили на свалку или поставили на яму в автомастерской?

Мы решили разобраться в вопросе подробнее.

Поговорили с разными источниками – официальными и нет, анонимно и открыто, но в итоге выяснили, почему для работников столь чувствительны сегодня любые телодвижения руководства в ту или иную сторону и что на самом деле происходит на предприятии.

Реанимация пациента

Для начала пробежимся по истории вопроса.

Сердце автогиганта – главный конвейер – было остановлено в начале марта 2022 года. Около четырех тысяч работников отправились на вынужденный простой. На рабочих местах осталось порядка 200 сотрудников. В основном это работники бухгалтерии и бригады, поддерживающие функциональность цехов предприятия.

Руководство «Фольксвагена» несколько раз продлевало режим простоя, выплачивая при этом две трети заработка рабочим. Через год, в мае 2023-го, Volkswagen Group Rus было продано крупнейшему российскому автодилеру, компании «Авилон».

Спустя месяц название автогиганта сменилось. Теперь предприятие называется AGR Automotive Group.

Смена вывески совсем не причуда нового хозяина, она могла позволить успешнее реанимировать автомобильное производство, заведя в цеха новых инвесторов. Однако, не все так гладко происходит.

Технические сложности перепрофилирования конвейера и всех цехов под выпуск тех же китайских марок автомобилей – процесс сложнейший. Педантичные немцы выстроили очень тонкую и сложную цепочку производства, малейший сбой в которой приводит к остановке всего конвейера.

Взять, к примеру, окраску авто. Это не просто пульверизатором побрызгать. Процесс состоит из нескольких этапов. Один из них – катафорез, грунтовка поверхности с помощью электролиза. Так вот, огромные ванны, в которых «купали» остовы будущих иномарок, и система прокручивания в них авто рассчитана лишь под формат немецких марок. Сегодня эти огромные резервуары пусты. И как приспособить их под другие авто пока неясно. И таких технических сложностей огромное количество.

Впрочем, хоть это и тот еще геморрой, но все решаемо. Однако не меньше проблем возникает при согласовании прочих юридических, логистических, таможенных и иных вопросов.

Здесь, стоит отметить, что купивший фолькс «Авилон» не новичок в автобизнесе. Эта компания основана в 1992 году в Москве и специализируется на продаже элитных иномарок. «Авилон» является одним из основных поставщиков автомобилей для Управления делами Президента.

Сегодня новый собственник ищет не только возможность запуска «сердца» - главного конвейера - но и способы снизить издержки от простоя предприятия.

Лесопилка? Да бросьте

Основной посыл опубликованного в интернете анонимного письма сводится к одному пассажу:

«Новый собственник, судя по всему, не заинтересован в производстве автомобилей на заводе. И занимает производственные площади готовя их под другие виды деятельности не имеющие отношения к автомобильному производству».

Кстати, кто написал это письмо – неизвестно до сих пор. Представители профсоюзов калужского предприятия, а их целых три, сказали нам, что не знают авторов.

Тем не менее официальная реакция на анонимные заявления последовала.

Как мы уже писали, министр экономического развития Калужской области, заместитель губернатора Владимир ПОПОВ, запросил комментарий у собственника. В AGR Automotive Group опровергли размещаемую в соцсетях информацию.

- AGR Automotive Group продолжает активную работу над возобновлением автомобильного производства на площадке в Калуге, - процитировал Владимир Попов ответ собственника. - Ведутся переговоры с потенциальными технологическими партнерами, и компания уже достигла первых договоренностей, о которых будет официально объявлено в ближайшее время.

Между тем, слухи о лесопилке на заводе упорно ходят среди сотрудников уже больше месяца. Их подогрело размещение на участке сборки неких станков.

Об имеющихся у руководства планах по переработке леса и установленных станках высказался и представитель профсоюза АСМ. Однако представитель другого профсоюза разжевал нам ситуацию подробно

- По лесу – проект существует, но не в таком формате, как он описан в известном письме, - рассказывает лидер профсоюза «Единство» Дмитрий ТОЛЧЕННИКОВ. - Просто из-за того, что у нас есть таможенный пост, лес будет приезжать, «таможиться» и уезжать дальше. Никакой лесопилки на заводе не будет. Просто будут сдавать в аренду площади.

Станки в кузовном цехе также, как оказалось, не имеют отношения к деревообработке.

Они, действительно, стоят, на них предполагается производить продукцию, необходимую агрохолдингу. Однако, это лишь один из проектов, призванный снизить убытки от простоя.

Нервозность и слухи Дмитрий Толченников видит в «не до конца выстроенных коммуникациях».

- Если руководство говорит, например, давайте предложим 15 сотрудникам временно плести сети, то после прохода этой информации через все руководящие цепочки, до рабочих доходит: завтра 15 человек должны пойти плести сети, - объясняет Дмитрий. - Отсюда и вся нервотрёпка.

Она, кстати, опосредовано может повлиять и на сложные переговоры о будущем завода.

Вся эта ситуация наглядно показала чувствительность любого инфоповода вокруг сегодняшнего положения бывшего завода «Фольквагена» в Калуге. Это видно невооруженным взглядом - даже при малейшем интернет-вбросе приходится подключать тяжелую артиллерию в виде целого замгубернатора.

Чего боятся сами работники

В личных беседах сотрудники бывшего Фольксвагена очень неохотно высказываются по поводу ситуации на заводе. Страх потерять место велико. Ведь несмотря на простой, им выплачивают неплохие деньги. Кроме того, многие устроились на другие предприятия Калуги, даже на оборонные. Кто-то работает по договору, совместительству или на условиях самозанятости.

Но при этом все ждут, когда автозавод пустит свой главный конвейер. Лелеют надежду вернуться.

Однако несмотря на страхи, нашлись люди, которые согласились поговорить с нами и поделиться наболевшим.

- Две трети платят, прибавили в мае даже, но все равно, это как на чемоданах сидеть и ждать поезда, - поясняет на условиях анонимности один из работников завода. – Я подрабатываю таксистом, в принципе хватает, но что дальше-то будет?

Опасения сотрудников касаются и туманности будущего, и снижения заработка, и прерывистость стажа при переходе на другие проекты.

- Для нас главное, чтобы у людей при таких предложениях не было снижения базового заработка, чтобы соблюдались все условия по охране труда, - рассказал Дмитрий Толченников. - И чтобы работник, подписывая такие документы, был максимально осторожен и внимателен, понимал риски. Потому что все переходы между профессиями несут их.

В мае, кстати, сотрудникам, действительно, выплатили большую сумму, чем раньше. Это нам подтвердили несколько работников. Дело в том, что собственник посчитал майский простой «по вине работодателя», а не как раньше – «по независящим причинам». Поэтому плюс у разных работников варьируется и доходит до 10 тысяч рублей.

И сегодня все три профсоюза требуют продолжения выплат за простой «по вине работодателя».

Профсоюзы завода сейчас также выясняют нарушен ли коллективный договор, правильно ли оформляются так называемые доп. соглашения с сотрудниками, контролируют новые инструкции по охране труда.

Такая активность, по словам представителей профдвижения, стала неожиданностью для нового собственника. Придется ему с этим считаться.

В заключение

Все говорит о том, что новый собственник, безусловно, пытается восстановить автопроизводство и до его пуска старается удержать автозавод на плаву.

Среди планов был и проект выпуска 3500 автомобилей, которые в разной степени готовности стоят на территории бывшего Фольксвагена в Калуге. Однако, по мнению представителей одного из профсоюзов, эта идея тупиковая.

Менеджеры ищут новые возможности.

А головное руководство предприятия, вместе с руководством Калужской области решают вопросы «схода-развала» автогиганта. И чем дольше этот процесс будет длиться, тем выше вероятность того, что подобные скандалы и вбросы повторятся. Нет лучшей почвы для слухов, чем неопределенность.

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