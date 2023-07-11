В Калуге «отрезвят» пьяную дорогу

Ремонту городских автодорог, нанесению новой разметки была посвящена львиная доля времени обсуждения на прошедшей еженедельной планерке городского головы.

Кроме ремонта так называемой пьяной дороги по улице Киёвка, Дмитрий Денисов назвал сроки открытия стелы «Калуга – город воинской доблести», снятия ограничения скорости на Северном въезде.

Ответил градоначальник и на все поступившие вопросы от калужан, кстати, в этот день подавляющее их большинство тоже касалось состояния дорожного полотна и, конечно же, главной тревоги горожан – реконструкции Синих мостов.

Город отремонтировал 70% плановых дорог

Всего в этом году новенький свежий асфальт по муниципальному заданию должны получить 15 тысяч квадратных метров автодорог областного центра. Кроме этого, около 34 тысяч «квадратов» запланировано отремонтировать по контракту Службой единого заказчика. К началу июля ямочный ремонт завершен на 64 улицах Калуги, это 70% от муниципального плана.

- В июне выполнены работы на улице Вишневского, Азаровской, Театральной, Хрустальной и других, - пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь Бугаенко. - В июле рабочие покроют горячим асфальтом проблемные места на проезде вдоль сквера Кубяка, на улице Московской, Кибальчича и Волковской.

Службой единого заказчика заключен контракт на 42 млн рублей. Из запланированных 34 тысячах «квадратов» работы проведены на 30.

- Сейчас по этому контракту выполнено фрезерование на улице Пролетарская от Ленина до Максима Горького, фрезеруются съезды с улицы Московская и по улице Путейская, - рассказал Игорь Бугаенко. - Отфрезерован и участок по Второму городскому проезду. В ближайшие дни начнем асфальтирование этих участков. В среду выйдем на Второй городской проезд, если погода позволит. Далее совместно с Водоканалом проведем укрепление колодцев на Пролетарской и начнем там укладывать асфальт.

Стелу откроют в День города

Место установки памятника в честь получения Калугой звания город воинской доблести выбрали сами калужане. В результате опроса общественного мнения, наибольшее число горожан проголосовали за площадь на пересечении улиц Пушкина – Баумана. Там, где раньше стоял олимпиец с факелом.

Аукцион по выбору подрядчика состоялся в конце июня, контракт заключен. Подрядчик начал демонтаж существующей конструкции 8 июля.

- Фундамент начнут заливать на следующих выходных, - сказал Игорь Бугаенко - Сам монумент уже изготавливается. Срок по контракту три месяца, но мы постараемся ускориться, чтобы открыть стелу ко дню города.

- Очень важно успеть к этому сроку и главное сделать все качественно, отметил городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Монумент из натурального камня, специальной цветовой гаммы, соответствует масштабу площади, где пересекаются улицы Баумана и Пушкина.

Разметка, Киёвка, Северный въезд

Помимо ремонта дорожного полотна, этим летом усиленно наносится и свежая разметка. Кстати, по поводу ее нанесения недовольство было высказано одним из жителей. Человек под ником Дмитрий Александрович написал городскому голове о появившейся двойной сплошной на улице Зерновой. По мнению калужанина, теперь возникает неудобство для разворотов на этом участке дороги.

- Две сплошные – это прежде всего обеспечение безопасности, - ответил Дмитрий Денисов. - Проблемы людям создавало отсутствие такой разметки и аварийные ситуации, которые там возникали на регулярной основе.

Действительно, по данным ГИБДД, на этой улице часто фиксировались ДТП, в том числе и с летальным исходом. Улица была занесена в список мест концентрации ДТП. Пока заторов после нанесения разметки нет, заявили представители городской управы. Конечно, появились некоторые неудобства для водителей при разворотах машин, но безопасность важнее.

Кстати, всего в этом году новая дорожная разметка появится на 60 тысячах квадратных метрах городских дорог. На 43 из них работы уже проведены, причем сейчас работники СМЭУ делают это в основном в ночное время, чтобы минимизировать проблемы с движением транспорта. Городской голова поблагодарил сотрудников за хорошую работу.

Макс Пиротехник поинтересовался, когда, наконец, отремонтируют так называемую пьяную дорогу – по Киёвке от АЗС до мостика.

- Мы там сами постоянно ездим и сами ощущаем все «прелести» улицы Киёвка, - отметил Дмитрий Денисов.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги пообещал в течение нынешнего лета полностью заменить верхний слой асфальта на этом участке.

Владимир Перидриев посетовал на то, что Северный въезд открыли, а знаки, ограничивающие там скорость до 40 километров в час, оставили.

- Дорогу мы открыли по постоянной схеме, но дорожные знаки, ограничивающие скорость движения, пока убирать не будем, - ответил городской голова Калуги. - Уберем, когда уйдут строители с этого объекта. Там завершаются ещё работы по установке шумозащитного экрана и в целях безопасности скорость ограничена.

Синие мосты: ещё пару недель

Практически на каждой планерке обсуждается ход реконструкции Синих мостов.

Сегодня все упирается в окончание ремонта всех путей объезда, а именно Второго Городского проезда, улицы Путейская, Степного проезда.

- Эти объекты транспортной инфраструктуры города являются отправной точкой, от которой начнется обратный отсчёт перекрытия Синих мостов, - ещё раз объяснил Дмитрий Денисов. - Пока мы не приведем в нормальное состояние все пути объезда, а по ним пойдёт трафик не только личного транспорта, но и общественного, перекрытия не будет.

Работы на этих дорогах тесно связаны с созданием ливневой канализации. Сегодня вся ливневка уже готова.

- При благоприятных погодных условиях, в течение недели-двух мы закончим все асфальтные работы на путях объезда, - заверил Игорь Бугаенко. - И в этот же срок мы утвердим конечную схему объезда. На кольцевом узле улицы Параллельная будет расширена проезжая часть.

Таким образом, дата перекрытия Синих мостов практически определена. Осталось подождать две-три недели. В остальном, по словам градоначальника, все работы по реконструкции мостового перехода идут в плановом порядке.

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