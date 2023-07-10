Фотофестиваль в Калуге: молодые фотографы шьют одеяло из снимков и высвечивают в ультрафиолете прикосновения

На минувшей неделе в Калуге в течение четырёх дней проходил Всероссийский фестиваль и конкурс «Молодая фотография 2023».

В наш город приехало более 100 фотографов из разных уголков страны: Петропавловск-Камчатский, Москва, Смоленск, Липецке, Самара, Ессентуки, Омск, Санкт-Петербург и др.

Их проекты рассматривало жюри, в которое вошли мастера фотографии, искусствоведы, преподаватели.

- Цель проекта- открывать миру новые имена в фотографии и современном искусстве и поддерживать талантливых молодых авторов, - говорит член жюри, куратор проекта «Молодые фотографы России (2015-2022 гг.) Наталья УДАРЦЕВА. – В фестивале участвуют фотографы от 16 до 36 лет. Ему предшествовал конкурсный отбор, который проходил в течение двух месяцев – с 13 марта по 10 мая.

Свои работы представили 650 авторов из 48 городов. В финал вышли 39 проектов. Их и можно увидеть в Калуге на выставке в Инновационном культурном центре, которая будет работать до 31 июля.

Одеяло и книга

Финалисты конкурса исследуют жизнь, свое окружение, используют новые технологии и старые техники получения изображения. Например, Галина Агафонова из Москвы в проекте «Ландшафты» и Жанна Фашаян из Химок в проекте «Назад в будущее» привлекают в соавторы нейросеть.

Галина исследует коммуникацию с бессознательным как закодированное послание. Жанна работает с архивом и моделирует возможные события дальнейшей жизни.

А Ольга Михальчук из Люберец и Дарья Фёдорова из Челябинска обращаются к старой фототехнике (серебряный процесс), чтобы передать тончайшие нюансы человеческих чувств.

В серии «Sans argent» Ольга создает «тёплый объект». На кусочках старой одежды, постельного белья она печатает снимки своей питомицы - веймаранера (порода, именуемая «серебряный призрак») Нэны, чтобы потом сшить из лоскутков одеяло для собаки и отдать ей то тепло, которое бескорыстно Нэна отдает каждый день своей хозяйке.

Из таких лоскутков Ольга Михальчук сошьет одеяло для своей собаки.

- В выбранных изображениях собака часто незаметна, иногда проявляется фрагментами, будто случайно, - рассказывает Ольга. – Однако чувствуется, что эта натурщица всегда рядом с художницей. Фотолоскутки постепенно накапливаются, и я шью из них одеяло (Нэна любит поспать) в синем цвете, спектр которого собаки различают лучше всего.

А ещё один проект Ольги Михальчук «Брод» состоит из двух частей: книги и отпечатков фотографий на кальке. Книга – итог трёхлетней работы на тему взросления и памяти.

Все снимки сделаны в долине реки Угры с 1989 по 2022 год. Использовано три вида бумаги для печати. Переплёт книги, выжигание заглавия по обложке автор сделала вручную.

Проект «Брод» Ольги Михальчук.

Ольга пишет: «Процесс взросления происходит через потерю, никем неоплаканную. Но пока родители слишком заняты выживанием в кризисы, технологии развиваются. Вместе с веществами, опасными развлечениями, одиночеством, доступной стала фотография. Она всегда замечает настоящий момент и сквозь время отсылает к истокам».

Высветить незаметное

Дарья Федорова из Челябинска в проекте «На память о прикосновениях» погружается в семейный архив.

- Однажды меня спросили, как можно показать прикосновения на фотографиях. Я пыталась ответить на этот вопрос и в какой-то момент обратилась к семейному архиву, чтобы попробовать отпечатать несколько снимков, - объясняет Дарья. - Пошла непрямым путём: срисовала через кальку по отдельности каждого человека на кадре.

Прикосновения выглядят на фото светлыми пятнами.

- Складывала на лист с эмульсией и получала через какое-то время под ультрафиолетом странные точки, где прикосновения людей друг с другом получались самыми светлыми и яркими.

Мне показалось по-своему завораживающим, что что в типичных фотографиях с родными и близкими те самые прикосновения, например, лёгкое касание плечами, не заметны на фото, но ради них, ради фиксации какой-то близости эти кадры и делаются.

Я взяла несколько узнаваемых сюжетов и для отображения этих прикосновений – дружеских, семейных, любовных, родительских, рабочих отношений.

Зрителей притягивал проект Дарьи Фёдоровой «На память о прикосновениях».

Юмора на фестивале тоже хватает. Вот проект Павла Докучаева из Самары «Мачо на досуге».

Пройти через потерю

Юлия Алтухова из Новосибирска создаёт серию «Тропа волн», обращаясь к посттравме, полученной людьми при затоплении их жилищ в результате масштабных строек коммунизма.

- Тысячи людей были вынуждены переселиться с затопляемых территорий, тысячи поселений ушли под воду, - говорит Юлия. – Мой проект – о строительстве ГЭС. В первую очередь рассматривается проблема потери переселенцами места рождения и привычного жизненного уклада. Обстоятельства миграции зачастую травматичны.

Анализируя воспоминания, интервью, я заметила общее: вместе с малой родиной люди прощаются со своей культурной идентичностью, которую необходимо сохранять, помнить, но уже невозможно прожить.

Проект Юлии Алтуховой из Новосибирска «Тропа волн».

- Создаваемые мной материальные объекты, изображения призваны столкнуть зрителя с опытом потери. На фотографиях призрачное прошлое соединяется с образами настоящего – волнами, проложившими себе дорогу в ранее обжитых местах.

Тему жизни в городах и сёлах затрагивают и Евгения Балокина из Москвы: в проекте «Житель» она рассказывает о жизни в новостройках, а Анастасия Юдаева (Петропавловск-Камчатский) посвящает свой проект «Харлашины» многодетной семье, которая перебралась из большого города в село.

Героиня фотоистории «Судьба человека» Ольги Федосовой – Лариса Ларионова – член Союза художников, педагог, фотограф, воспитавшая не одно поколение фотографов. Ольга и Лариса приехали на фестиваль.

Не только мусор

- Традиционно на каждом фестивале молодых проводится профессиональный смотр авторских портфолио и портфолио-ревю, - говорит куратор проекта Юлия Чекарёва. - Авторитетные эксперты: специалисты фотоиндустрии и ведущих СМИ, искусствоведы, представители галерей знакомятся с молодыми фотографами, оценивают их работы, дают рекомендации.

Авторы лучших портфолио получают персонального куратора на год и право показать лучшие работы на следующем фестивале.

Что же увидят зрители на выставках победителей в этом году? Если говорить о жанрах и технике исполнения, здесь представлены основные: портреты, пейзажи, натюрморты, а также работы, сделанные с использованием графических редакторов и авторские фотокниги.

Авторы – молодые фотографы, фотохудожники, исследующие окружающий и внутренний мир ищут ответы на важные философские, психологические, социальные и общечеловеческие вопросы.

Елена Копылова из Липецка сравнивает современную одежду и моду ХIХ - ХХ веков.

Проект Елены Копыловой можно увидеть не только на фото, но и на открытках с меняющимся изображением.

Воронежский фотограф Антон Воронин предлагает полюбоваться фактурой знаменитых соленых озёр Эльтон и Баскунчак, расположенных в Волгоградской области. Антон использует для съемки квадрокоптер, чтобы передать красоту соляных рисунков с высоты птичьего полёта.

Алиса Мелихова из Липецка в своем проекте «Течение» говорит о взаимодействии человека с природой в условиях городской среды, попытке ухватить конкретный момент жизни через симбиоз с природой.

Проект Евдокии Дергилёвой «Это не мусор» не только об экологии, но и о том, как меняется сознание в обществе: от бездумного одноразового использования оно переходит к осознанному потреблению. Проект помогает переосмыслить отношение к некоторым видам отходов. Выстраивая их в орнаменты, Евдокия показывает, что эти вещи по-своему прекрасны и отражают переходный момент в культуре.

Евдокия Дергилёва видит красоту в мусоре.

Семейная пара Александр Завьялов (Смоленск) и Мария Завьялова (Соколова) из Калуги в проектах «Пошаговые игры» и «Тайны зимнего леса» предлагают зрителям включить воображение и принять участие в увлекательной игре в метафоры и ассоциации.

Многим гостям понравились вот эти снеговики из «Тайны зимнего леса» Марии Завьяловой.

Софья Дегтярёва из Санкт-Петербурга приглашает в «Мастерскую Земли», показывая природную гармонию как нерукотворное произведение искусства. Заостряя наше внимание на её цикличности и степенности, автор напоминает, что человек – всего лишь часть природного мира нашей планеты и что жизнь оборачивается смертью точно также как одно время сменяется другим.

«Свободное пространство»

У калужанки Марии Завьяловой (Соколовой) на фестивале несколько проектов. Мария часто затрагивает тему внутреннего мира человека и делится личными чувствами.

- Если говорить о серии «Свободное пространство», на неё меня изначально вдохновили идеи Циолковского, - поделилась историей создания проекта Мария. - У него есть труд «Свободное пространство». Поразила его вера в свою идею. Тебя могут критиковать, осуждать, не понимать, но ты всё равно веришь.

Мария Завьялова представила на фестивале несколько проектов.

- Дальше я начала развивать эти мысли. Ведь космос, пространство есть в каждом человеке, это то, где ты чувствуешь себя безопасно, свободно и можешь делать, что угодно. Особенно это важно сегодня, когда хочется спрятаться от всего мира, и ты можешь спрятаться в этом своем свободном пространстве.

Проект я делала частями. Одна из частей (с Циолковским) как раз была сделала здесь, на фестивале, во время блиц-конкурса. В прошлом году блиц-конкурс проходил на тему «Культурный код Калуги», и там я с этой серией заняла 1 место.

Далее продолжила работу над проектом поздней осенью и зимой - это время, когда хочется спокойствия и погружения, когда есть ограничение в действиях, не можешь никуда выйти, сидишь дома, тебе там комфортно, и ты создаешь что-то.

В проекте я использовала двойную экспозицию, то есть совмещение фотографий друг с другом.

Ещё мне нравится заимствовать техники у художником: движение, размытость, когда пишут углем, нечёткие, нерезкие линии. Например, у художника Фрэнсиса Бэкона всё очень экспрессивно. И мне хочется усилить экспрессию либо с помощью длиной выдержки, либо в редакторе убрать четкую линию, чтобы появилось движение.

Все проекты Марии черно-белые. Посредством такого приёма она передает некую другую реальность, глубокий психологизм, добиваясь эмоционального резонанса.

- Пока на цвет не перехожу, - говорит Мария. - Мне нравится черно-белая фотография: она больше подчеркивает глубину, эмоции. Наверное, когда-то и цвет появится, только пока не место и не время.

Фестиваль закончился, но все проекты вы можете увидеть на выставке в ИКЦ до конца июля.

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