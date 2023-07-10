На «Старт», внимание, ремонт, или почему юные калужане добираются до спортшколы по проезжей части

С просьбой обратить внимание на трудности детской спортивной школы олимпийского резерва «Старт» на Тарутинской, 232а, в Калуге обратился наш читатель через чат-бот обратной связи нашего телеграм-канала.

По его словам, возле спортивной школы отсутствует парковка, пешеходная зона и даже обочина. Территорию вплотную окружили застройщики, хозяева местной земли.

- Вообще, пешком идти к ДЮСШ по проезжей части и прыгать в стороны от машин, далеко не безопасно, - отмечает калужанин. - Зимой вообще нереально припарковаться. Спортивная школа находится в лесу, казалось бы, что места много.

Наш читатель утверждает, что скоро от спортивной школы, в которой занимается много детей, останутся одни ворота. Здание нуждается в капитальном ремонте.

Калужанин обеспокоен данной несправедливостью, так как «Старт» является точкой притяжения для увлеченных спортом калужан всех возрастов.

- В спортшколе проводятся занятия биатлоном, лыжным спортом, бегом и ориентированием на местности. Также на территории проходят Зарницы, Масленицы, велокроссы и кардиопрогулки для пожилых, - пишет читатель.

Тротуара нет

Чтобы проверить это сообщение мы поехали в школу утром в будний день. К «Старту», действительно, ведет дорога без обочины и пешеходной зоны.



Несмотря на то, что сейчас летние каникулы, в школу пешком и на велосипедах спешило много детей. К сожалению, юным спортсменам приходится ехать по проезжей части.

Спортшкола располагается в поле, а вблизи виднеется лес. На территории находится несколько старых кирпичных зданий, которые мало напоминают спортивное учреждение и место для проведения семейных праздников. Все окружено сплошным забором.

Несмотря на приятное местоположение и облагороженную территорию, вид самого сооружения приводит в ужас.

Нам удалось поговорить с главным бухгалтером организации Марией БЛИНУШОВОЙ.

- У нас занимаются дети из многих микрорайонов Калуги. Приезжают из Турынино и Северного, отметила Блинушова. - Детям очень нравится ходить на лыжные гонки и биатлон. Также наш тренер занимается с совсем юными спортсменами в детском саду. С 5 лет начинаем прививать детям любовь к спорту.



Женщина отметила, что здание спортшколы, действительно, очень старое и «практически разваливается».

Денег чуть-чуть

- На Силикатном у нас есть тир, - продолжает Блинушова. - Нам его передали где-то в 2016 году, в 2019 году его отремонтировали. Сейчас собирают данные по поводу ремонта, должно поступить предложение от учреждений, а после этого будет ориентир на поступление денег в городской бюджет.

Из него, по словам главбуха, школа получает немного.

- По чуть дают, тир отремонтировали с помощью спонсоров. Здесь пока спонсоров нет, - прокомментировала женщина.

Также она рассказала, что в центр приезжает не только молодежь, но и старая гвардия лыжников. Спортшколе принадлежит один из лучших пятикилометровых кругов.

На базе «Старта» проходят соревнования, в которых принимают участие представители брянских, тульских и столичных спортивных учреждений.

В таких условиях борются за призовые места калужские спортсмены и представители других регионов.

Стройка не мешает

Мы попросили Марию Павловну рассказать о том, как влияет на работу спортшколы стройка по соседству.

Вокруг спортшколы строится целый жилой комлекс.

- Ремонтные работы нам не мешают, - отметила главный бухгалтер. - Сейчас рабочие засыпают и выравнивают площадку, которую затем планируют отдать нам под стоянку для посетителей.

По словам женщины, с приездом застройщиков близлежащая территория стала более безопасной. Раньше в округе часто горели старые постройки.

Новые дома стали решением проблемы с возгоранием близлежайших старых построек. Скоро сюда приедут жильцы.

- Мы обоюдно помогаем друг другу, - рассказывает Мария Блинушова. - К нам приходят много людей, не только спортсменов, чтобы просто побыть в тишине и подышать чистым воздухом. Мы в свою очередь рады тому, что заселяться в дома будет в основном молодёжь, а это значит, что в школу придут заниматься новые юные спортсмены.

Мы осмотрели здание внутри и снаружи. Фасад явно нуждается в ремонте.

Судя по состоянию стен, сложно поверить, что это спортивная школа олимпийского резерва.

Внутри сотрудники спортшколы поддерживают чистоту и порядок, там приятно находится. Нам удалось побывать только в одном из зданий на всей территории. По нашим данным, ранее, дети занимались стрельбой лежа на бетонном полу. Многие из ребят из-за этого покидали школу, хотя и очень нравилось посещать тренировки.

Весь инвентарь аккуратно разложен, а стены свежевыкрашены.

В то время как мы проводили беседу, дети с интересом заглядывали в кабинет. По ним было заметно, что они очень трепетно относятся к «Старту» и готовы с удовольствием проводить там свои каникулы.

Однако общее состояние спортивного сооружения все же приводит в уныние. И мы не можем не согласиться с нашим читателем, что с этим пора что-то делать. Особенно с учетом слов Марии Павловны о том, что новые жильцы вокруг – молодежь, чьи дети вскоре пополнят ряды спортшколы, которая ныне больше похожа на халупу. Местные жители тоже это отмечают.

- Тут недалеко есть свинарник, спортивная школа рядышком от него, они очень похожи, не промахнетесь, - отметила прохожая женщина, у которой мы спросили дорогу, когда искали спортшколу.

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