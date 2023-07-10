Памятник Достоевскому в Калужской области открыли под песни Пелагеи и Хора Пятницкого

Более 35 представителей духовенства, артистов и коллективов в минувшие выходные посетили ежегодный духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2023».

Он открылся в пятницу, 7 июля, и продолжился в субботу, 8 июля. Начало проекту было положено в прошлом году, а в этом чествование великого русского писателя приурочили к 145-летию его визита в Оптину пустынь к преподобному старцу Амвросию.

- Целью духовно-просветительского проекта является осмысление и популяризация творчества великого писателя, произведения которого проникнуты любовью к России и православной вере, духовными исканиями, размышлениями о бытии человеческом и о пути к Богу, - говорят организаторы.

В ходе торжеств в Оптиной пустыни открыли памятник писателю, а для гостей в течение двух дней давали обширную концертную программу с участием звезд российской эстрады.

В частности, на сцену вышли Пелагея, Хор Пятницкого, Ольга Кормухина и другие.

Представляем большой фоторепортаж с этого праздника.

Праздник посетили тысячи людей со всех уголков Калусжской области и других регионов.

Концертная программа шла два дня. Среди выступавших - Пелагея, Хор Пятницкого, а Ольга Кормухина сорвала аплодисменты, исполнив "Кукушку" Виктора Цоя.

Зрители расположились на сене, а в различных локациях праздника можно было увидеть цитаты великого писателя.

Памятник в честь 145-летия визита Федора Достоевского в Оптину пустынь.

Нашему фотографу разрешили подняться на колокольню.

Как стемнело, в Оптиной пустыни включили шикарную подсветку.

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