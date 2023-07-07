В День семьи, любви и верности в Калуге супругам вручили медали, устроили праздничный молебен и шоу
В пятницу, 7 июля, в скверике возле Никитского поздравляли пары, прожившие вместе более 25 лет и молодоженов, которые свой брак зарегистрировали в этот день.
Рядом с храмом - фотовыставка с яркими моментами праздника, который здесь проходит с 2008 года.
Вокруг много ромашек. Разместившиеся на лавочках гости делали из них венки, держали в руках букеты, дарили друг другу. Здесь же на столиках проходили мастре-классы: можно было сделать открытку или бумажную ромашку.
Выставка с фото разных лет получилась очень позитивной.
Традиционно завонили колокола. Праздник начался с молебна святым Петру и Февронии, после которого митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил всех с Днём семьи, любви и верности.
- «Любовь не ищет своего», - это слова апостола Павла. Вот, многие молодые люди говорят: «Люблю тебя». Запомните: любовь не ищет своего. Любовь долготерпит, милосердствует, сострадает. Любовь несет тяготы другого, как свои, - сказал митрополит.
Митрополит Калужский и Боровский Климент пришёл на праздник с ромашками в руках.
Затем три пары, прожившие вместе более 25 лет, наградили медалью «За любовь и верность», вручили подарки и попросили расписаться в почётной книге загса.
Тамила и Айваз ИСАЕВЫ
В браке 37 лет. Это муслиновая свадьба. Познакомились Айваз и Тамила в 1993 году в Грузии. Воспитали троих сыновей: Рамиля, Теймура и Аббаса. Все сыновья получили высшее образование. А сейчас радость Тамилы и Айваза - внук и три внучки. Живет семья дружно. Общаются они и с родственниками в Азербайджане, ездят друг к другу в гости.
Елена и Сергей КРИВОВЫ
Супруги прожили вместе 41 год. Это железная или земляная свадьба. Познакомились они в 1978 году на новогоднем вечере. Через три года поженились. Воспитали сына Михаила и дочь Юлию. Очень любят свои внуков Николая, Елисея, Федора и внучку Софию. Кривовы – потомственные пчеловоды. Сергей Иванович - краевед, знает интересные факты об истории Калуги, увлекательно об этом рассказывает и любит путешествовать по историческим местам.
Ольга и Андрей УСАЧЁВЫ
Поженились Ольга и Андрей 27 лет. Такую дату совместной жизни называют свадьбой красного дерева. А познакомились в 1995 году в спортзале. Андрей там работал тренером. Потом Андрей Иванович закончил Бауманский, Ольга Борисовна стала учителем-логопедом. Супруги вырастили четверых сыновей: Артёма, Олега, Максима и Владимира. И у них уже есть внук Михаил и внучка Мирослава. Семья ведет активный образ жизни, много путешествуют. Любят Усачёвы и свою дачу, на которой выращивают овощи и фрукты.
Для гостей выступили творческие коллективы города.
После этого поздравляли две только что расписавшиеся молодые пары, вручили им подарки. А митрополит Климент долго разговаривал с каждой парой.
Каждой паре митрополит дал наставления.
Елизавета и Дмитрий ВИДИКОВЫ поженились в День семьи, любви и верности.
Ирина и Иван Лесины тоже заключили брак в этот счастливый день.
Несмотря на то, что с утра была гроза, погода на празднике наладилась. Для всех гостей пели и плясали творческие коллективы города. Хедлайнером праздника стал Игорь Кумицкий и национальное шоу «Коляда».
Игоря Кумицкого и национальное шоу «Коляда» на празднике ждали, некоторые ради этого приехали из другого города.
Народ отплясывал вместе с артистами, фотографировался с ними и долго не отпускал. Кумицкий обещал сделать селфи со всеми.
- Я никуда не уйду, всё равно ключи от квартиры потерял, - пошутил артист.
Как только Кумицкий появился на празднике, все схватились за телефоны. К артисту выстроилась очередь за фото.
В завершение праздника в небо взлетели воздушные шары с венком из ромашек.
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