В День семьи, любви и верности в Калуге супругам вручили медали, устроили праздничный молебен и шоу

В пятницу, 7 июля, в скверике возле Никитского поздравляли пары, прожившие вместе более 25 лет и молодоженов, которые свой брак зарегистрировали в этот день.

Рядом с храмом - фотовыставка с яркими моментами праздника, который здесь проходит с 2008 года.

Вокруг много ромашек. Разместившиеся на лавочках гости делали из них венки, держали в руках букеты, дарили друг другу. Здесь же на столиках проходили мастре-классы: можно было сделать открытку или бумажную ромашку.

Выставка с фото разных лет получилась очень позитивной.

Традиционно завонили колокола. Праздник начался с молебна святым Петру и Февронии, после которого митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил всех с Днём семьи, любви и верности.

- «Любовь не ищет своего», - это слова апостола Павла. Вот, многие молодые люди говорят: «Люблю тебя». Запомните: любовь не ищет своего. Любовь долготерпит, милосердствует, сострадает. Любовь несет тяготы другого, как свои, - сказал митрополит.

Митрополит Калужский и Боровский Климент пришёл на праздник с ромашками в руках.

Затем три пары, прожившие вместе более 25 лет, наградили медалью «За любовь и верность», вручили подарки и попросили расписаться в почётной книге загса.

Тамила и Айваз ИСАЕВЫ

В браке 37 лет. Это муслиновая свадьба. Познакомились Айваз и Тамила в 1993 году в Грузии. Воспитали троих сыновей: Рамиля, Теймура и Аббаса. Все сыновья получили высшее образование. А сейчас радость Тамилы и Айваза - внук и три внучки. Живет семья дружно. Общаются они и с родственниками в Азербайджане, ездят друг к другу в гости.

Елена и Сергей КРИВОВЫ

Супруги прожили вместе 41 год. Это железная или земляная свадьба. Познакомились они в 1978 году на новогоднем вечере. Через три года поженились. Воспитали сына Михаила и дочь Юлию. Очень любят свои внуков Николая, Елисея, Федора и внучку Софию. Кривовы – потомственные пчеловоды. Сергей Иванович - краевед, знает интересные факты об истории Калуги, увлекательно об этом рассказывает и любит путешествовать по историческим местам.

Ольга и Андрей УСАЧЁВЫ

Поженились Ольга и Андрей 27 лет. Такую дату совместной жизни называют свадьбой красного дерева. А познакомились в 1995 году в спортзале. Андрей там работал тренером. Потом Андрей Иванович закончил Бауманский, Ольга Борисовна стала учителем-логопедом. Супруги вырастили четверых сыновей: Артёма, Олега, Максима и Владимира. И у них уже есть внук Михаил и внучка Мирослава. Семья ведет активный образ жизни, много путешествуют. Любят Усачёвы и свою дачу, на которой выращивают овощи и фрукты.

Для гостей выступили творческие коллективы города.

После этого поздравляли две только что расписавшиеся молодые пары, вручили им подарки. А митрополит Климент долго разговаривал с каждой парой.

Каждой паре митрополит дал наставления.

Елизавета и Дмитрий ВИДИКОВЫ поженились в День семьи, любви и верности.

Ирина и Иван Лесины тоже заключили брак в этот счастливый день.

Несмотря на то, что с утра была гроза, погода на празднике наладилась. Для всех гостей пели и плясали творческие коллективы города. Хедлайнером праздника стал Игорь Кумицкий и национальное шоу «Коляда».

Игоря Кумицкого и национальное шоу «Коляда» на празднике ждали, некоторые ради этого приехали из другого города.

Народ отплясывал вместе с артистами, фотографировался с ними и долго не отпускал. Кумицкий обещал сделать селфи со всеми.

- Я никуда не уйду, всё равно ключи от квартиры потерял, - пошутил артист.

Как только Кумицкий появился на празднике, все схватились за телефоны. К артисту выстроилась очередь за фото.

В завершение праздника в небо взлетели воздушные шары с венком из ромашек.

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