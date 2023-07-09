Волонтер Алексей Никиточкин: «Мы пригнали из Калуги ребятам УАЗ, а через три дня от него остался лишь остов»

Два раза в месяц из Сухиничей в зону СВО отправляется гуманитарный груз.

Мы продолжаем рассказ о волонтерах Калужской области, помогающих нашим бойцам уничтожать украинских неонацистов.

Группа волонтеров в Сухиничах работает давно, активно помогать военным в зоне СВО она начала с декабря 2022 года.

Алексей Никиточкин организовал вокруг себя большую группу помощников. Сегодня в Сухиничах на помощь фронту работают и молодые ребята и убеленные сединами старушки.

Неофициальные кураторы

- Алексей, когда вы начали работать «на Донбасс»?

- В октябре прошлого года, когда наших сухиничских ребят мобилизовали, мы ездили с гуманитаркой к ним в Подмосковье.

Я позвонил нашим ребятам, спросил, что им нужно, мы собрали машину всем городом, загрузились и поехали. А 20 декабря отправились в сторону Херсона в самый дальний батальон.

- Какие были первые впечатления?

- Впечатления были отличные, благодаря Елене Яшиной, волонтеру. Она взяла нас под свое крыло, все там организовала. Вот так, начиная с января ездим туда каждые две недели.

- Как удалось наладить логистику?

- Мы назначены неофициально кураторами наших калужских батальонов. В Сухиничах у нас около тридцати активных волонтеров, и много людей от случая к случаю нам помогают.

Помощь нам приходит и от депутатов, и от губернатора Калужской области. У нас в Сухиничах есть группа в ВК. Мы состоим все в волонтерском штабе «Мы вместе».

Основной костяк сухиничского штаба "Мы вместе".

- Чем занимается группа?

- Всем, что связано с помощью нашим ребятам там. И масксети плетем тоже. У нас есть очень активные бабушки, они как паучки, могут за ночь по три сети сплести, если надо.

С Мещовском мы сотрудничаем, у нас в Мещовске много друзей, они там тоже сети вяжут. Кооперируемся всегда: у нас сетка, у них ткань, мы поехали к ним – поучились, они к нам – помогли.

- Неужели совсем нет проблем?

- Проблемы есть всегда. Очень большие запросы сейчас у ребят и их постоянно передислоцируют. Для СВО это нормально, но нам приходится выяснять всегда – где они в данный момент времени.

Бывает, мы отвезли им фуру стройматериалов для блиндажей, а через неделю их перекинули на новые позиции и им снова нужно обустраиваться, а нам собирать вновь лес, гвозди, скобы - все что необходимо - и везти. Не оставишь же ребят в опасности. Там с лесом туго.

Возить надо постоянно

- Частые поездки связаны с тем, что помощь там требуется периодически?

- Конечно. У нас был случай, мы собрали деньги на уазик, купили, отвезли и он прожил три дня. На третий день ребята на нем поехали за ранеными. Попали под минометный обстрел и от машины остался только остов.

Слава Богу, успели до этого всех вытащить из уазика.

- Как вам удается столько собирать средств?

- Мы сотрудничаем с Воронежем, Курском, Орлом, Брянском. Мы объединились и вместе работаем.

Воронеж, вообще молодцы, конечно, ребята. Город очень финансово активный. Надо было 16-колесный Урал – ребята собрали средства, понадобились срочно тепловизоры – приехали на один завод, там – сколько надо? 600 тысяч рублей – без проблем, дали.

Я в Сухиничах такую сумму соберу лет за 15, наверное. Сейчас уже нет распределения по региональному признаку. Нам помогают Подольск, Подмосковье, Москва, Дмитров, из Крыма две девочки и одна из Евпатории.

- Что сегодня крайне важно отправлять?

- Сейчас у нас постоянно востребованы стройматериалы. Доски, скобы, гвозди, сетка-рабица. Ей ребята окопы закрывают, чтоб не залетало. И, конечно, тепловизоры, антидроновые ружья. Это очень дорогостоящие вещи и, к тому ж, они быстро приходят в негодность в боевых условиях.

Что касается того, что раньше было очень востребовано – одежда, еда, то сейчас это все поставлено на поток. Ко мне ребята из Калуги едут, по пути полсотни пар носков прикупят, сгрузят у нас.

С едой губернатор очень хорошо помогает. Когда фуру на днях отправляли, пару больших поддонов еды Владислав Шапша дал.

Глава региона помогает с бензином, соляркой. Тут проблем нет никаких. По доскам у нас Мещовск очень лихо помогает и пилорама в Больших Козлах.

Спасибо им огромное. Сухиничская администрация помогает, но у нее возможностей мало. Денег не выделают на районном уровне на СВО, нет такой программы, они не могут взять из бюджета. Но если мне надо, например, из Калуги гуманитарку привезти, администрация всегда выделяет машину, водителя.

Командир командиру - рознь

- Как складываются отношения с командным составом подразделений?

- Взаимоотношения с командирами на местах очень различные. Я считаю, все зависит от командиров на местах.

У нас есть командир одного батальона, который сам лично приезжает, помогает, передает ребятам посылки. Нам же нельзя доехать до передка. Был случай, мы не так договорились, и он два часа плутал по полям. Встретились, он нормально так говорит, мол, ничего, бывает, в следующий раз договоримся точнее.

А есть командир, который наотрез отказывается помогать: посылки я вам передавать никому не буду. Кто-то даже на этом деньги зарабатывает. Все люди разные, но большая часть нормальные, идут на контакт и помогают в передаче посылок, помощи.

А без командира подразделения мы просто не можем никак отдать груз – не пускают нас туда.

- Вы отправляете и адресные посылки?

- Адресные посылки — это не только письмо с приветом и кульком конфет. У меня одна адресная посылка была на миллион двести тысяч. Люди сбросились на работе в Москве, ребятам нужны были тепловизоры, ружье антидроновое, очки ночного видения и прицел.

Мы все это проверили, чтобы запрещенного ничего не было, опечатали посылку и поехали. Жены, бывает, и форму своим мужьям передают, и броники, если выданный бойцу не нравится. Очень много полезных вещей передают.

Общий штаб

- Алексей, в среде волонтеров ходит идея создания некоего общего волонтерского штаба. Как вы к этому относитесь?

- Про общий штаб волонтерский я немного не понимаю. Зачем он? У нас есть общий федеральный волонтерский штаб «Мы вместе». Месяц назад Президент подписал указ и вступил в силу закон, по которому нам, официальным волонтерам, предусмотрена страховка. Если раньше, например, мне там за ленточкой взрывом ногу оторвало бы, то я бы ничего не получил и лечился бы сам, как мог. Теперь мы застрахованы все.

Не хотят регистрироваться, потому что люди стремятся просто помогать и не нигде светиться. Мне пришлось зарегистрироваться еще до всех этих событий, когда при коронавирусе ввели ограничения на передвижение. Чтобы справку дали на передвижение.

И сейчас это пригодилось очень. На блокпостах, если вдруг что случится, у меня всегда в кармане официальное подтверждение, что я волонтер федерального движения «Мы вместе», а не какой-то казачок засланный.

Но главное, со штабом или без него, мы все равно победим.

Будь в курсе

Для желающих помочь штабу "МЫ ВМЕСТЕ", номер счета Сбербанка для перечисления средств:

639002229000231033

получатель Татьяна Александровна Б.

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