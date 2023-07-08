Когда зарастут домами, а не лесами, золотые пустоши в центре Калуги

Речь идет об участке в почти 32 тысячи квадратных метров в районе улицы Огарева и территории той самой знаменитой «неубиваемой» башни мелькомбината.

«Автоприбор» на Огарева, 60 начали сносить осенью 2011 года, а эпопея с подрывом башни мелькомбината, длившаяся почти год, шла в 2012 году. Сама территория эта была разорена уже к 2010 году.

Таким образом, «золотые» участки земли в центральной части Калуги больше десяти лет пустуют. Почему, и кто там сейчас хозяин, - мы попытались выяснить.

Скрипучие жернова «Мельницы»

На прошлой неделе к нам в редакцию позвонил Игорь Владимирович Капырев, как он представился, коренной калужанин.

Пожилой человек с горечью стал рассказывать о канувшем в лету заводе «Автоприбор», что на улице Огарева и упомянул взорванный «Мелькомбинат». Мы выслушали человека и заинтересовались – а ведь, действительно, что сейчас происходит на этих территориях практически в центре Калуги?

Итак, знаменитая на всю страну строптивая башня прилегла на бок в 2012 году. Через два года - в 2014 - застройщику ОАО «Думинический молзавод» выдано разрешение на строительство (постановление от 30.10.2014 № 14691-пи).

Каким образом молочный завод из Думиничей собирался строить пять многоквартирных домов общей площадью квартир 77 000 квадратных метров остаётся загадкой, как и мотивация к подобному разрешению.

Тем не менее, через некоторое время у огороженной территории появился аншлаг с надписью о том, что на этом месте взлетят ввысь этажи ЖК «Мельница». Калужане стали ждать. Ждали долго. Никаких этажей из-за забора так и не выросло.

А через некоторое время молокозавод из Думиничей уступил право застройки этого места другой компании.

- Действующий застройщик сегодня - ООО «СтройСервис». Срок действия разрешения продлен до 14.11.2026, - пояснили нам в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги.

Тем временем, с другой стороны огромного участка территории бывшего мелькомбината началось строительство отдельной многоэтажки. Ее название ЖК «Калейдоскоп».

Как пояснили нам в управлении архитектуры Калуги, в 2015 году на основании постановления 20-го арбитражного апелляционного суда застройщику ООО «Управление «Спецмонтажстрой» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземными парковками, на земельном участке по адресу: г.Калуга, пер.Баррикад, д.5,11,13,15,17, 21, 23, 29.

В конце ноября 2020 года застройщиком по документам стал числиться ООО «КалугаЭлитДевелопмент».

- В ЖК «Калейдоскоп» строительство ведется по плану, - сообщил нам представитель застройщика.

Со стороны улицы Карла Либкнехта из-за забора годами торчат остовы недостроенных многоэтажек. Не видно нигде и строительного аншлага ЖК «Мельница».

- В данный момент ведутся работы по получению проектного финансирования в банке ПАО Сбербанк, срок получения финансирования 3 квартал 2023 года, - пояснил нам по телефону человек, представившийся представителем собственника ЖК «Мельница». - После подписания договора на проектное финансирование, начнется активная фаза строительства.

Правда кто конкретно будет строить на месте этого пустыря многоэтажные жилые дома держится в тайне. В управлении архитектуры Калуги нам отказались назвать имя нынешнего собственника ЖК «Мельница».

- Оба эти ЖК стоят спина к спине – сами можете вывод сделать, - сказал нам в частном разговоре владеющий информацией чиновник.

Впрочем, имя собственника не так уж и важно, главное – понять, когда проплешина на карте Калуги исчезнет. И, судя по полученным нами ответам, к концу нынешнего года жернова «Мельницы» начнут свое движение.

А вот выдаст ли «муку» в виде новеньких комфортабельных квартир эта «мельница» - вопрос. Или главное в сегодняшнем строительном бизнесе сам процесс?

Пилите, Шура, пилите…

Положили прибор на «Автоприбор»

Судьба территории бывшего завода на улице Огарева не столь ясна, как в предыдущем случае. Этот участок попал в постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Воронина, Огарева, Московской. Министерство строительства и ЖКХ региона согласовало этот проект. Срок его реализации решили ограничить десятилетием.

- Ориентировочно объем нового жилищного строительства на данной территории может составить порядка 75 тысяч квадратных метров, - рассказали нам в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги. - Информацию о планируемых к строительству объектах возможно будет представить после разработки и утверждения документации по планировке территории.

Пока же от бывшего «Автоприбора» остались одни ворота.

С последнего этажа Дома правительства этот участок смотрится почти как Гайд парк Нью-Йорка: буйная живая зелень в обрамлении бетона многоэтажек.

Внутри это место больше похоже на лес. В нем даже можно заблудиться.

Теперь здесь приют для маргинальных личностей.

Вполне возможно, скоро сюда протопчут дорожку и грибники. И ведь удобно – из подъезда в тапочках с лукошком прямо в лес.

В заключение

Возникает вопрос: почему золотая земля в центре Калуге десятилетия простаивает без дела? Ответа на него мы, увы, так и не получили. Решение о заходе на территорию застройщика должен определить открытый аукцион. Проводить его городские власти по всему видно не торопятся.

Ведь по информации управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги, в настоящее время дата проведения аукциона не определена.

Интересно, чего ждут? Грибного сезона?

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