Стало известно, где были сбежавшие из детсада в Калуге малыши, какой путь проделали и куда шли

Как мы писали ранее, 4 июля в Калуге из детского сада «Радуга» во время прогулки пропали трое детей 4-6 лет. В тот же день, спустя некоторое время, мальчики были найдены.

Где были дети все это время и как им удалось уйти из сада, какой путь проделали малыши?

Об этом нам рассказала мама четырехлетнего малыша Елена ТРОФИМОВА.

Дети пропали

— Знаете, я посчитала, мой сын ушел из сада на расстояние около полутора километров, - начала рассказ Елена. ­- Но узнала о пропаже ребенка я вовсе не от воспитателей. Как обычно, приехала на обед домой, шла мимо детского сада. Вижу - полиция подъехала, понимаю, что-то случилось. Сразу пошла в сад и на месте уже узнала о происходящем.

Как выяснила Елена, трое детей шести и четырех лет пропали во время прогулки. Летом группы в садиках объединенные, поэтому шестилетки с четырехлетками гуляют вместе. Старший мальчик позвал с собой двоих малышей, сказав им, по рассказам сына калужанки, что-то вроде: «Надо уходить из этого сада». Дети как-то умудрились пролезть под забором, а дальше направились, куда глаза глядят.

— Воспитатели заметили пропажу детей, - продолжает рассказ мама четырехлетнего Артема. - Как они утверждают, что до того, как они позвонили в полицию, 15 минут они самостоятельно искали. То есть звонок был примерно в 11:30. Но это не точно.

Дошкольники в городе

Сложно представить, что пережили взрослые, осознав, что трое детей ушли в неизвестном направлении. Но где были мальчики?

Сумев пролезть под забором детского сада, они направились по переулку Литейному в сторону ДК КТЗ, вышли на Московскую площадь, затем направились в сторону ТЦ «Московский». Как рассказал маме Артем, в торговом центре они покатались на лифте, но потом охранник их прогнал.

Тогда шестилетний предводитель малышей не растерялся. Он вспомнил свой прежний сад, куда ходил ранее, и дорогу к которому хорошо запомнил. Решено было идти туда. Так дети оказались на улице Глаголева.

— Там по пути есть расселенные двухэтажки, старые общежития, - говорит Елена. - Мой сын сказал, что в один из тех домов они зашли, но потом им стало страшно. Могу точно сказать, что сам мой ребенок туда бы не пошел. Он не знает тот район, мы туда не ходим. Он был ведомый в этой ситуации. Старший мальчик шел, а двое маленьких шли за ним, как утята за уткой.

На улице Глаголева вообще дорога опасная. На одном светофоре зеленый загорается только по кнопке, в другом месте просто пешеходный переход. Единственный постоянный светофор – на Московской площади, напротив ТЦ «Московский». Я надеюсь, конечно, что они перешли дорогу именно там. Честно, не хочу даже думать о том, если они переходили в другом месте, - дрогнувшим голосом добавляет калужанка.

Полтора километра пути

Так, вдоль небезопасных домов по улице Глаголева, рядом с проезжающими машинами, мимо многочисленных магазинчиков, автосервиса и сетевого магазина трое дошкольников дошли до другого детского сада, который находится на пересечении улиц Глаголева и Переходной. Дверь детям открыл охранник, навстречу вышла воспитатель. Оттуда и позвонили в полицию.

Мы прошли маршрутом детей, чтобы попытаться понять, как они смогли так далеко уйти и почему их никто не остановил? Так совпало, что путь малышей мы повторили ровно в то же самое время, когда они сами убегали из сада.

Детский сад «Радуга»​, из которого был совершен побег. Мы обошли территорию, огороженную забором, через два дня после событий.

Многоэтажный дом № 1 по улице Новая стройка. Детский сад занимает весь первый этаж.

Рабочий занимается фасадом детского учреждения.

Переулок Литейный, куда в первую очередь пошли дети.

Напоминаем, что по маршруту мы шли примерно в то же время, в которое здесь проходили дети. На улицах люди есть.

Малыши прошли у ДК КТЗ. Позади осталось место стоянки такси.

Мы опросили троих таксистов, которые были на месте в то время. Они сказали, что если бы кто-то из их коллег увидел в тот день детей, то сообщил бы в "Дорожный патруль" (общественное объединение неравнодушных калужан - прим. ред.) и о них узнали бы все таксисты.

Один из самых опасных участков на пути малышей - Московская площадь.

Это ближайший переход от ДК КТЗ к торговому центру, куда собрались мальчики. Сложно представить, что трое маленьких детей шли по этому переходу одни, и никто не обратил на это внимание.

Еще одна дорога на пути детей.

В этом торговом центре дети прокатились на лифте между этажами, пока им не сделал замечание кто-то из охраны.

По признанию сотрудников торгового центра, ежедневно дети разного возраста из соседних домов приходят поиграть сюда. Это для них уже просто обыденность.

Как правило, им делают замечание и просят выйти играть на улицу. Так же, по видимому, получилось и со сбежавшими малышами. Их приняли за местную ребятню.

Дальше дети пошли в сторону другого детского сада, на улицу Глаголева. Мама Артема надеялась, что дети пошли не этой дорогой - впереди опасный переход - а вернулись назад и перешли по светофору на другую сторону.

Улица Глаголева, снова интенсивное движение. По какой стороне дороги шли дети - точно неизвестно.

Нерегулируемый пешеходный переход. Перейти здесь и взрослому бывает непросто.

По пути следования есть участковый пункт полиции, но неизвестно точно, с какой стороны улицы шли дети и проходили ли они мимо полиции.

Кроме прочего, волнение вызывает состояние балконов домов вдоль улицы.

Те самые двухэтажки, на которые обратили внимание мальчики.

В какой-то из этих домов мальчики заходили, но испугались, убежали и продолжили свой путь к саду.

Через несколько десятков метров стоит автосервис, за ним сетевой магазин.

Еще одна дорога на пути детей. После нее - забор садика «Золотые зернышки»​, куда всех и привел старший мальчик.

Вход в детский сад выглядит так. Само здание в глубине, за забором.

Здесь тоже забор не везде доходит до земли. Очень надеемся, что никому из детей в этом саду не захочется сделать подкоп.

Из рук сотрудников сада «Золотые зернышки» дети были переданы полиции и в дальнейшем доставлены к родителям.

Анализируй это

— Сегодня этого мальчика, шестилетку, уже перевели в другую группу, - рассказывает Елена. - Я попросила, чтобы он был со своими ровесниками, которые уже более сообразительные, такие смогут сказать: «Да не пойдем мы с тобой».

Сразу же были заделаны зазоры между забором и землей. В дальнейшем будет видно, будут ли происходить разъяснительные беседы с воспитателями, - продолжает калужанка. - Группы совмещенные, детей много ходит в сад, а воспитатели в отпуске. Надо что-то придумывать, как-то организовывать, чтобы за детьми был глаз да глаз. Могло иметь место, что воспитатель просто отвлеклась на телефон. Не исключаю и это.

— На ваш взгляд, руководство детского сада чувствует вину за ситуацию?

— Все испугались не меньше моего. Переживали. Все женщины, у всех есть дети. Но это станет жестоким жизненным уроком, чтобы все-таки были приняты серьезные меры. Я считаю, это упущение руководства сада, не воспитателей. Как тот же забор принимали? Видели же, что там есть зазор! Слава Богу, что дети нашлись, не пострадали, ничего не случилось. Но могло бы случиться!

Никто на пути следования детей их не остановил. Это тоже меня волнует очень сильно. Как люди, видя группу маленьких детей, идущих одних, не подошли, не остановили их? Никто не взял за руку, не спросил: "Мальчик, а почему ты идешь один, где твоя мама?"

Понимаете, обидно. У нас люди думают сейчас только о себе. Второй день не могу работать. Просто никаких сил - такое состояние. Если честно, хочется уйти в отпуск после всего случившегося, подальше от этой ситуации.

— Различные ведомства начали проверку, каких результатов ждете?

— Хочу, чтобы была огласка, чтобы навели порядок не только в нашем саду, но и в городских садах в принципе. Люди писали, что во многих садах есть какие-то пробелы.

Мой ребенок это самое дорогое, что есть в моей жизни. Важнее моих детей у меня никогда никого не будет (у Елены двое детей - прим.ред.). Поэтому хочется больше ответственности и порядка, но чтобы не трясли за грудки, а провели беседу. Все взрослые люди должны осознать, что произошло, решить, что надо делать, чтобы этого больше ни с кем не повторилось.

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