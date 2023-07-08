Вернисаж в Калуге: Айнура Гасанова управляет самолетом, рисует в мороз на аэродроме и приручает диких животных

«Зебра в зимнем лесу», «Мальчик с арбузом», «Бабушка с курицей», «Лис Ричард» и… самолеты.

В музее изобразительных искусств сейчас можно увидеть необычный проект художницы из Обнинска Айнуры Гасановой.

Здесь много портретов, пейзажей и экспериментальных вещей. Работает Айнура и в редком анималистическом жанре. Рисует животных, причем - с натуры. Даже медведя, волка и лису. И не боится.

- Животные все реальные, даже медведь. Со всеми я контактировала, - говорит Айнура. – Медведя нашла в Сергиевом Посаде, он там живет у частника, и оказался очень дружелюбным. Мы как-то сразу сдружились, он любит ласку и обнимашки.

С лисом Ричардом Айнура тоже нашла общий язык.

Сфотографировалась с ним. Когда рисую животных, пропускаю всё через себя, поэтому на картинах передано моё восприятие и отношение к ним.

«Русская Африка», 2023 год. Зебра на этой работе - символический образ.

А вот работа «Зебра в зимнем лесу» написана не с натуры. Так я решила поднять тему экологии и отношения Запада к России, что они смотрят на нас, как на третий сорт.

Моменты из жизни

Необычны и портреты, которые пишет Айнура. На них – много детей и пожилых людей. Пишет Айнура знакомых, родных, друзей. Маму она изобразила с кошечкой, а бабушку - строгой с выразительным взглядом. Говорит, что люди её вдохновляют, она восхищается ими.

- Я очень люблю писать детей, какие-то трогательные моменты из жизни, - поясняет Айнура. - Много рисую и пожилых, это живые, эмоциональные работы. Я вижу людей, как произведения искусства, а в их глазах и их морщинах истории, раскрывающие личность.

«Мальчик с арбузом», 2018 год.

«Бабушка с курицей», 2018 год.

Хотела стать лётчиком

Еще одна страсть Айнуры – самолеты. И она не только рисует их часами на аэродроме в Хатёнках, что в Козельском районе, но и сама летает за штурвалом.

«МиГ-17», 2023 год.

- Я всегда хотела быть летчиком гражданской авиации, но не получилось, папа сказал: «Это не женское дело», - рассказала Айнура. – И я довольна, что стала художником, но все равно посматриваю на небо. А тут узнала, что рядом есть аэроклуб в Хатёнках. И это такое знаменитое историческое место: здесь зарождалась легендарная «Нормандия-Неман».

Я поехала в аэроклуб, и мне даже позволили поуправлять самолетом. Это было невероятно! Конечно, по законам физики, он был не упал и рядом сидел профессиональный пилот, но то, что я сама держалась за штурвал - это здорово! Летала я несколько раз, часто раньше туда ездила. Но с 2021 года не летала, надеюсь, ещё полечу.

Одни из самых интересных на выставке - работы Айнура на фанере.

Самолёты вдохновили Айнуру и на эксперимент. Она изобразила сюжеты из жизни аэроклуба на вырезанном из фанеры самолёте. Эта работа экспонировалась в новой Третьяковской галерее, где заняла третье место.

Как рассказала Айнура, она продолжит эксперимент и сделает серию работ на фанере, посвященных истории лётчиков эскадрилии «Нормандии-Неман», которой в этом году исполнилось 80 лет.

Чтобы зимой не замёрзла

Рисует Айнура с 6 лет. В художественную школу её привела мама, которая всегда рядом и во всём поддерживает дочь. Потом Айнура с отличием закончила РГСУ и художественно-графический факультет МГГУ. Активно писать она начала с 2016 года. И сейчас у неё уже около 170 работ. 50 из них можно увидеть в калужском музее изобразительных искусств до 30 июля.

Рядом с Айнурой всегда её мама.

Поддержать Айнуру пришли родные, друзья, коллеги-художники, школьные учителя, которые специально приехали на выставку из Боровска. Было много тёплых слов и поздравлений.

- Сегодня – праздник, - обнинский художник Алексей НИКИТЕНКОВ поздравил Айнуру с вернисажем. – Выставка - это своего рода исповедь перед зрителем, коллегами. Я хочу рассказать об Айнуре, как о человеке.

Мы с ней часто ездили на этюды в разное время года. И, куда бы мы ни приезжали, ее любят животные – кошки, собаки. Ходят за ней по пятам. А она их подкармливает, у нее всегда что-то для них находится.

Это говорит о том, что у Айнуры позитивная энергетика. Она всегда придет на помощь, её даже просить об этом не надо. И человек отчаянный даже, целеустремлённый. Представьте: зима, мороз, аэродром, вечер. Очень неуютно. Я уже всё закончил. А Айнура стоит и пишет.

Алексей Никитенков переживает за Айнуру.

После этих слов вышла классный руководитель Айнуры Нина Попова, которая приготовила в подарок своей ученице тёплые вязанные носки.

Классный руководитель Айнуры Нина Попова заботится о здоровье своей ученицы.

- Вот собратья по цеху боялись, что Айнура замёрзнет, так что я её утепляю, - сказала Нина. - Буквально на днях был очередной выпуск в нашей школе. Выпускники делились своими амбициозными планами.

Я тогда подумала, можно ли бы было в 2009 году, когда выпускалась Айнура, высчитать, что она станет художником? Нет! Настолько сестры Гасановы (младшая сестра Айнуры тоже художник, искусствовед) были тихи, милы и воспитаны, что ничего не предвещало, что Айнура станет членом Союза художников.

Поставил человек себе цель и достиг этого. А следующая какая цель? Наверное, президент Союза художников! А еще, разбирая свой хлам, я увидела газету за 2017 год, думаю: чего это она у меня? А там - статья о первой выставке Айнуры в Боровске.

Нина Попова сохранила старую газету, где написано про первую выставку Айнуры.

- Очень трогательно! – рассматривая газету, призналась Айнура. - Эта выставка называлась «В поиске», и я до сих пор в поиске своего стиля.

И конечно, на вернисаж приехал руководитель аэроклуба «Нормандия-Неман» Юрий Медведь, который пригласил Айнуру полетать над Калугой.

- Айнура не только талантливый художник, но и смелая девушка, которая в полете не показывает страха или негативных эмоций, в отличие от большинства. И я думаю это не крайние полеты. И Айнура еще увидит закаты и с земли, и с неба, потому что хатёнковские закаты особенные, таких нет нигде.

На вернисаже Юрий Медведь подарил Айнуре ещё один полёт на самолёте.

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