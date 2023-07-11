В свои 82 года Игорь Тарасов из Калуги объездил полстраны и готовится к поездке на «семерке» в Магадан

Игорь Федорович Тарасов - известный в Калуге любитель бега.

Он каждый день занимается физкультурой, зимой обливается во дворе холодной водой.

А ещё он заядлый путешественник и в следующем году собирается на своей «семерке» 2008 года доехать до Магадана.

Тарасов – бывший военный. В Калугу он попал, можно сказать, случайно. Никаких родственников у него здесь не было.

Своих настоящих родителей Игорь Федорович не знает. В блокаду его вывезли из Ленинграда в Сибирь, там распределили в детский дом, а потом его усыновили.

- Я был самым плохим по состоянию, весь в болячках, - рассказывает Игорь ТАРАСОВ. - А про настоящих родителей - никаких сведений, писал, искал - ничего. Но в свой день рождения всегда за них рюмку поднимаю. Я, кстати, в Ленинграде потом учился в высшем военно-морском училище, которое находилось тогда в Екатерининском дворце.

На Эльбрусе Игорь Тарасов был трижды.

26 лет календарных лет Тарасов прослужил на Северном флоте: 10 лет - в Лиинахамари и 10 лет – в Видяево. В период Карибского кризиса был на Кубе больше года.

- Мы ракеты доставляли, в основном - в ночное время, а днём отдыхали, - поясняет Игорь Федорович.

Бег Игорь Фёдорович не бросает и по сей день.

А когда пришло время увольняться, у него не оказалось ни кола, ни двора.

- Я не мог определиться, куда поехать. Была возможность обосноваться в Туле, там мне обещали через месяц квартиру. Я приехал туда, прошёл пешочком, чувствую – не моё, не комфортно себя чувствую. Сел на автобус и уехал в Калугу.

Калугу я уже знал, командир моей части раньше меня уволился и остановился здесь, а я к нему раз в год приезжал, навещал. Вышел из автобуса и прямо выдохнул, честное слово, – никуда отсюда. Хотя ещё не знал, как жизнь сложится.

В Калуге я семь лет ждал квартиру, жил в общежитии. Хорошо, что один приехал, развелся к тому времени. Познакомился здесь с бегунами, а я еще на Севере бегал дистанции до 10 км. И в Калуге много любителей бега было, хорошие спортсмены.

Сейчас я спорт не бросаю, но перешел на быстрый шаг, это еще лучше. Иногда бегаю, вот был пробег: «Гагарин – Калуга», там молодежь и я. Бывает, задумываюсь, не снизить ли нагрузку. Но если занимаюсь меньше, чувствую себя не так хорошо.

Когда зимой выхожу на улицу в плавках с ведром воды, сначала идти не хочется, но спускаюсь, говорю себе: «Это сейчас ты не хочешь, а обратно – летишь!» Вышел, облился, и, не вытираясь, домой. Знаете, какие это невероятное ощущение! И не важно какой мороз!

Зимой - обливания холодной водой у Игоря Тарасова давно вошли в привычку.

В санаторий на Камчатку

Путешествует Игорь Федорович при любой возможности. Объездил всю страну. А в Москве, Питере был много раз, ходил по театрам и музеям. Узнал, что на Васильевском острове есть столовая, где подают обеды как при Петре I, сходил туда, пообедал. И за границей тоже побывал – в Китае, Египте, Эмиратах.

Три года назад слетал в санаторий во Владивосток, на следующий год - на Камчатку, это стало самой дальней точкой, куда Тарасов добрался на самолете.

- На Камчатке я был в санатории, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Врач мне говорила: «Туда 9 часов лететь, с вами всё, что угодно случиться может!» А с кем не может? Ничего, прилетел.

Там с местными жителями познакомился, они меня повозили, все показали. Красивая природа. Вулканы видно хорошо. А леса такие, что не пройдешь, не как у нас, всё переплетено. Неуютно там себя чувствовал.

Очень понравились термальные источники. В одном вода ледяная, с гор падает, рядом – с тёплой водой под 40 градусов, в третий источник - пар идёт, там 80 градусов. Вода бьёт сверху и снизу. Это не передать!

В магазинах рыба – любая. Поел там рыбы, икры. Но люди там не очень довольны жизнью, говорят, что всё на Москву идёт.

Игорь Тарасов любит и горы, и море.

Игорь Тарасов рассказал, что один его знакомый, бывший военный-пограничник, ушёл на пенсию, жена у него болела, но её подготовил и они вместе пошли по северным заставам. «Вот такие люди меня вдохновляют, заражают», - говорит калужанин.

«Везёт на хороших людей»

А самой дальней точкой, куда Игорь Тарасов доезжал на машине, был посёлок Лиинахамари.

- Был там с товарищем. 3 тысячи км проехали, за неделю управились. Сейчас никаких проблем в дороге нет, платные трассы – ты там, как король. Две полосы и 100-110 км едешь, по дороге - заправки, пункты питания, гостиницы. На ночь всегда останавливались.

Тяжело ехать, это если гнать. Специалисты советуют проезжать по 500 км в день. Я так и ехал: 500-600 км в день, самое большое – 800 км за день. Устал – остановился, вышел, погулял минут 40. На Севере красиво: травы, ягоды. Погулять - одно удовольствие.

Когда приехали, погода была нормальная, а потом дожди на неделю зарядили, и мы решили возвращаться. Но успели посетить места, где наша часть была. Там теперь всё порушено, а когда служил, гарнизон был.

Не боится Игорь Фёдорович и один ездить в дальние края. Несколько лет назад в одиночку на своей «семерке» отправился на Кавказ.

- Утром выехал и следующий день вечером был там. Хотел на Эльбрус. До этого уже приезжал в эти места. Лет десять назад познакомился с директором местной гостиницы. И забыл там, когда уезжал, кроссовки. А он мне их с одной туристкой из Калуги передал. И я ему позвонил, он меня вспомнил, говорит: «Игорь, да приезжай» И я поехал.

Когда ехал, ГАИ останавливает, спрашивают: «Куда едешь, отец?»

- На Кавказ!

- А что в там делать будешь?

- Горы!

- А что горы?

- Подняться.

- Езжай, отец. Мы сейчас сообщим о тебе всем, что «семерка» из Калуги едет, тебе все помогут.

Раз шесть там с гаишниками встречался, и все с пониманием и сочувствием относились, спрашивали, почему я один еду. Вот после таких встреч, думаю: мне везет на хороших людей.

На Эльбрусе я три раза был. Первый раз - в 1986 году. Тогда закончил службу и приехал отметить это. Поднимался в горы. Сначала подготовка – высоту до трёх тысяч отрабатывали. А потом идешь в «Приют одиннадцати», там высота уже 4 тысячи. Скромная гостиница для альпинистов, переночевал и – вперед на вершину. Это 6 тысяч высота. Но отсутствия кислорода я даже не почувствовал, горной болезни не было.

На Эльбрусе гибнет больше людей, чем на Эвересте. Близость гор привлекает. И все туда рвутся, а кто - выпил, кто что-то не предусмотрел. Там может быть хорошая погода, а потом вдруг тучка нашла, и погода испортилась. И столько трагедий.

Надо уважать горы, они ошибок не прощают. Сейчас, кстати, читаю книгу об одном покорителе вершин, который за полгода одиннадцать 8-тысяников прошел, представляете!

Здесь когда-то был гарнизон, теперь всё разрушено.

Игоря Тарасова тянет на Север, где он прослужил много лет.

Замкнуть круг

О поездке в Магадан Игорь Тарасов задумался давно.

- Лет 10 назад в «Калужском перекрестке» была статья, как калужане на старой «копейке» поехали в Магадан, я даже вырезал её тогда, подумал: «Неплохо!»

Я когда-то проходил службу в Калининграде, это крайняя точка страны, а теперь хочу в Магадан – на другой конец России, замкнуть круг. Совершить автопробег: Калуга – Магадан. Это получается 10 тыс. км. Думаю, что месяца полтора – два займет поездка.

Цель не прогнать на машине, а еще и посмотреть интересные, красивые места. Остановиться на Байкале. Побывать в исторических местах, проникнуться, почтить память.

Интернетом я не пользуюсь, но маршрут уже составил. Машину мне подготовят, у меня есть хорошие специалисты: механик, электрик. Планирую поехать в следующем году с товарищем, один - нет. И ехать так далеко мне не старшно. Вот, в 1928 году Травин на велосипеде отправился в кругосветное путешествие из Владивостока. А тут на машине! Путешествия, туризм продлевают жизнь.

Хотел ещё в Венесуэлу смотаться, на острова. Но туда 18 часов лететь, да ну её. А самая главная мечта – побывать на Северном полюсе. Хочу там искупаться. Но эта мечта не сбыточная. Хотя я узнавал: из Мурманска можно съездить, но это 1 5-2 млн. рублей.

Ну а в этом году на День ВМФ поеду в Кронштадт, где большие корабли стоят. В Питере я много раз был, и на День ВМФ тоже, видел Путина, когда он на катере проходил, встречался с командующим.

Мы больше часа проговорили с Игорем Фёдоровичем, распрощались, и он побежал за билетами в Кронштадт.

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