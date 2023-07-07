До революции в Калужской губернии в июле искали клады и устраивали «городушки»

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня, 7 июля - Иван Купала. Раньше накануне Купалы в деревнях было принято водить хороводы и купаться – воде приписывалась целебная сила. В Жиздринском уезде на Ивана Купалу «идут в лес собирать травы, эти травы пью зимой от кашля и от болезни горла».

Ещё считалось, что в этот день можно найти клад.

Этнографы конца ХIХ - начала ХХ века записали в Мещовском уезде рассказ Осипа Гаврилова из деревни Ямны: «Нужно тоже время знать, когда искать клад, в ночь под Ивана Купалу цветёт папоротник, горит, как свечка.

Вот говорят, нужно сорвать этот цветок. Тут будут нечистики стращать и что ни делать. А ты, знай, срывай.

Потом пустить огонёк и идти за ним. Он и приведет тебя к кладу. Только иди, не оборачивайся, а не то пропадешь.

Бывает, что клад и сам встречается с человеком. В разных видах: то клубком, то свиньей, а то и человеком. Тогда надо ударить его и кричать: «Аминь, аминь, рассыпься клад!» Он и рассыплется».

Ключи от рая и ада

11 июля – День святых Петра и Павла. Он считается праздником рыбаков, так как апостол Петр известен как покровитель рыбного промысла. Калужские крестьяне считали, что Петр и Павел управляют раем и адом и что у этих апостолов есть ключи от рая и ада.

А ещё с этого дня начинался покос. Этнографы писали: «В Жиздринском уезде в Перов день водят последние хороводы. Бабы в этот день ходят в поле и бросают куски творогу на нивы, засеянные льном, они это делают, чтобы лён был белый и длинный».

Заканчивался Петровский пост. Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева отмечали про Калужскую губернию: «Все дни «заговин» считаются праздничными днями. К этому дню все семейные, кому только есть возможность, стараются быть дома, а на столе после ужина оставляют объедки неубранными на том основании, что в дом собираются все умершие предки тоже заговляться.

Пожилые бабы уверяют при этом, что они много раз видели и слышали, «как упокойники заговляются, обгладывают кости, даже на другой день всё бывает пораскрыто на столе (конечно, кошки стараются вместо упокойников… кошки словно в счёт не идут)».

Что было на столе у крестьян на праздник этнографы тоже зафиксировали: «В Петровский пост постная пища - квас с луком, щи с грибами, вареный или жареный на конопляном масле картофель и каша с конопляным же маслом. Щи чередуются с картофельным супом (похлебка), и по праздникам – с лапшой.

В праздничные дни на столе появляется лучшая пища: лапша молочная или с куренком, жаркое из курицы или баранины. Баранов здесь обыкновенно режут так: сегодня одни крестьянин зарезал барана, он поделился между дворами. На следующий праздник режет другой за ним - третий и т. д. Все возвращают друг другу взятое мясо.

Далее следует пшенная, обязательно молочная, каша. В большинство праздников всегда пекутся пшеничные пироги. Подсолнухи, употребляемые почти ежедневно, в праздники необходимы. Вообще же сладости здесь в большом употреблении…

Домашними напитками, изготовленным самими же крестьянами, служат квас из солода, квас из диких яблок и брага. Употребление водки и пива - дело обыденное.

В престольные праздники – а так же при различных событиях в жизни, как то свадьба, похороны, поминки, крестины, и прочие – употребление водки настолько необходимо, что на её приобретение, за недостатком капитала, изводится какое-либо животное или продается хлеб».

Городили городушки

На Петров день в Калужской губернии молодежь устраивала «городушки». В Мещовском уезда в конце ХIХ века этнографы писали:

«Довольно интересно проводит время молодежь перед праздником Петра и Павла, 29 июня (старый стиль). Ещё с вечера заметны кучки парней и малышей, они о чём-то шушукаются, сговариваются.

В детстве мне самому приходилось участвовать в этих делах, поэтому знаю их подробно. Один является заводилой и распределяет главные роли: 5-6 человек (как все уляжутся) путь носят бревна и хворост к избе (где живет кто-то нелюбимый ребятами) и заваливают дверь быстро, без шуму.

Два-три человека должны увезти телегу от Панфила к Емёхе (два вечно ссорившихся мужика), а Емёхину мялку снести на огород к Панфилу.

Некоторые набивают заранее скраденную рубаху (бабью) соломой и становят чучело или среди деревни, или под окно кому-нибудь.

Неубранные бороны, сохи, колеса, телеги - всё очутится баррикадой в тесном месте выезда из деревни. Если только эти вещи не запрут на замок, то можно пари держать, что их вытащат, хоть перед утром. Взрослые снисходительно смотрят на эти шалости, так как это было и раньше.

Если в это время начались покосы, то ребята не оставят в покое и тех, кто устроил стоянки на лугах. Не далее, как нынешним (1899 г.) летом, у нас на покосе были такого рода проделки: парни из Ямны, переделавшие все проказы в деревне, отправились на луга, где уже жили в шалашах покосчики.

Некоторые - мосали (Мосальского уезда) - люди суровые, довольно неприязненно встретили ребят. Последние вскоре скрылись, но, как только все улеглись и задремали, пошла потеха.

Многие из суровых мужиков оказались спутаны по ногам, одного из самых задорных, завязав вожжами за ноги, утянули к лесу (с десятину расстояния), тот с просонья, никого не видя, подумал, что его тянет нечистая сила, поднял страшный крик, и не будь близко лес, шалунам, верно, пришлось бы плохо.

О проказах Петровой ночи долго разговаривает молодежь, хвастается ловкими проделками. Ночь эту ребята не спят «караулят солнышко», то есть ждут его восхода и уверяют, что «оно в это утро играет всякими цветами».

Много шалостей бывает довольно вредных, например. опустошение огородов, но они почти все выводятся крутыми мерами (пойманных на огороде немилосердно колотят)».

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