В горуправе Калуги готовятся к перекрытию Синих мостов

Эта и другие темы были в центре внимания еженедельной планерки городского головы Калуги.

Кроме Синих мостов, на совещании шел разговор об увеличении квадратных метров муниципального жилья и решения поимки нарушителей вывоза строительных отходов.

По многим вопросам сегодня городские власти находятся на стадии окончательного принятия решений и своеобразном низком старте.

Впрочем, обо всем по порядку.

Синие мосты оставят синими

Среди многочисленных городских работ, реконструкция Синих мостов остается одним из главных центров внимания. Сейчас все силы брошены на приведение в порядок объездных путей. На планерке Дмитрий Денисов особо подчеркнул важность создания комфортного временного объезда Синих мостов.

- Очень важно здесь не ошибиться, потому что первоначальное решение было неудовлетворительное, отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы правильно сделали, когда пересмотрели все эти варианты с выездом на место. Нам нужна оптимальная схема организации объезда.

Оптимальная схема подразумевает четкое понимание и удобства для автомобилистов всей схемы объезда. Сегодня в принципе общий вариант есть, осталось определиться с деталями.

- У нас остаются два проблемных узла: Городской проезд-улица Параллельная и стык Московская-Азаровская, - пояснил замначальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - На этой неделе совместно с проектировщиками будем рассматривать буквально каждый метр объездной дороги на предмет установки знаков, нанесения разметки и т.д. К концу недели у нас будет четкое решение по всей длине объезда.

Продолжаются работы и по приведению в нормативное состояние дорожного полотна на улицах объезда.

- Сейчас мы ведем работы по второму Городскому проезду, - рассказала директор службы единого заказа Татьяна Арен. - Укладываем асфальт. Что касается улицы Путейская и подмостовых дорог, то на этой неделе планируем приступить к фрезерованию и начать укладку асфальта.

Небольшая задержка с фрезерованием, по словам Татьяны Арен, связана с тем, что фрезеровочную машину подрядчик берет в аренду. Сейчас рабочие ждут ее приезда в Калугу.

- Как только приедет, без промедления приступим к фрезерованию, - заверила Татьяна Арен.

Кстати, сам подрядчик реконструкции Синих мостов сейчас отнюдь не сидит без дела. Все мостовые конструкции находятся в Калуге, рабочие производят их покраску и крупноузловую сборку для того, чтобы, как только можно будет перекрыть движение, без проволочек начать работу. Цвет моста решили оставить синим.

Это фантастика? Нет, они существуют!

В понедельник, 4 июля, на планерке городского головы Калуги шел разговор о муниципальном жилье. Вопреки всяческим упрекам недовольных всем и вся диванным аналитикам, муниципальные квартиры в областном центре не только ремонтируются, но и увеличивается их количество. Если в 2020 году на ремонт муниципального жилья было выделено 1,7 млн рублей, отремонтировано шесть квартир, то в 2023 – более 17 млн. За полгода ремонт произвели в 21 квартире, до конца года приведут в порядок ещё 15.

- Ремонт делают капитальный — меняют полы, дверные и оконные блоки, газовое и сантехническое оборудование, систему отопления, водопроводные и канализационные сети, ремонтируют стены и потолки, - пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Михаил ВИШНЯКОВ.

Часть отремонтированных квартир получат жильцы домов, которые были признаны аварийными, но не вошли в областную программу расселения такого жилья. Это дом № 18 на улице Баумана, № 42 на Моторной, № 18 на Театральной и № 9 в Григоровом переулке.

Пополнение муниципального жилого фонда происходит в том числе и за счет так называемого выморочного жилья. Это когда после смерти владельца, квадратные метры остаются бесхозными, когда собственник не оформил их в наследство. в прошлом году в муниципальную собственность было передано 29 таких помещений общей площадью около тысячи квадратных метров. С начала этого года муниципалитет получил 11 помещений площадью 358 «квадратов».

— Это очень важные квартиры, они необходимы для того, чтобы восстановить жилищные права граждан, исполнить решения судов по улучшению жилищных условий, - отметил Дмитрий Денисов. – Если ещё пять лет назад различные жулики по различным хитрым схемам оформляли эти квартиры в собственность, то теперь эта лазейка прикрыта. Муниципалитет на законных основаниях вносить это жилье в муниципальный фонд и дает возможность дать долгожданные квадратные метры тем, кто в них действительно нуждается.

Про мусорных жуликов

Ещё одна проблема, поднятая на прошедшей планерке – качество вывоза мусора с контейнерных площадок. Этот вопрос будоражит жителей Калуги и пригорода уже не первый год. Многочисленные свалки вокруг мусорных баков порядком надоели калужанам.

Проблема заключается не столько в нежелании КРЭО работать, сколько в способах выявления нарушителей, выбрасывающих строительный мусор на площадки сбора ТБО. Сейчас город внедряет специальную программу фото-видео фиксации, которая, по словам Игоря Бугаенко, уже позволила привлечь к ответственности несколько нарушителей. Внедрение такого «большого брата» повсеместно пока затруднено, из-за нехватки финансирования.

- Найдем финансирование, - заверил Дмитрий Денисов. – Готовьте конкретные предложения. Деньги на это мы просто обязаны найти для того, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей. Мы не можем постоянно тратить бюджетные средства для того, чтобы ликвидировать все эти свалки.

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