Сотни калужан откликнулись на предложенный Дмитрием Денисовым флешмоб

В международный день собак, 2 июля, городской голова опубликовал в социальной сети ВК фото своего любимца Рэма.

Градоначальник предложил калужанам в комментариях показать своих верных четырехлапых друзей.

В результате, более ста жителей областного центра с радостью приняли участие в этом своеобразном виртуальном флешмобе.

Необычный праздник пока не имеет официального статуса. Владельцы собак по всему миру много раз предлагали учредить Международный день собак. В 2012 году Международный фонд социальных инициатив подал заявку в ООН на учреждение такого праздника 2 июля.

Инициативу пока не поддержали чиновники ООН, а вот собаководы и хозяева псов отреагировали моментально, признав день 2 июля – праздником своих питомцев.

- Ранним утром отметили его с Рэмом традиционным обходом города, - написал Дмитрий ДЕНИСОВ. - Интересно, много у меня в друзьях любителей собак? Посмотрим, сколько нас.

Опубликовать все фото мы просто не в силах – их очень много. Мы выбрали лишь несколько.

- Собака – самый лучший человек! – подписала своё фото Алла Дорошина.

- Привет от Мартюши, - передала Анна Никифорова.

- Воспитывать можно не только собак, - подписал своё фото Сергей Кушлянский.

- Буч – мой самый важный член семьи, - уверен Макс Петров.

- Злата и Мила наше рыжее счастье! – с гордостью написала Елена Кабанова.

- Я - Джессика... а что же то, я - одна такая, лабрадурочка? – пошутила Оксана Набойченко.

- Собака – это не смысл жизни, но благодаря ей жизнь обретает новый смысл, - подписал своё фото городской голова Дмитрий Денисов.

Всех милых и пушистых питомцев можно посмотреть здесь.

Отличный флешмоб получился! Добрый и человечный.

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