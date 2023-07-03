Почему калужане отказываются от жилья в маневренном фонде

Двойное обрушение стены жилого дома в Калуге по адресу Пестеля, 50А вызвало вопросы не только к системе признания домов аварийными, но и к городскому фонду маневренного жилья.

Как мы уже писали, мае 2023 года рухнула часть внешней стены жилого дома. Через несколько дней произошло второе обрушение.

После опубликованного нами об этом материала ситуацией заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Итогом этого интереса стало возбуждение СК РФ по Калужской области уголовного дела по статье «Халатность».

Лучше здесь, чем с бомжами

В этой истории нас заинтересовал ещё один аспект. В разговоре с корреспондентом нашей редакции, жители рухнувшего дома сказали, почему наотрез отказывались переселиться в предлагаемое городскими властями временное жильё.

Мамы с маленькими детьми предпочли жить в разваливающемся на части доме, нежели в манёвренном фонде. Почему?

- Да, нам предлагали маневренное жилье на Московской, 221, - рассказала тогда жительница злополучного дома Светлана МАРИНИНА. - Это общежитие. Но мы отказались, потому что, условия там хуже, чем у нас. Через стенку бомжи живут, клопы в каждой комнате, санузел ужасный, один душ на пять этажей. Как мы туда поедем с маленьким ребенком?

Действительно, дом, переданный городу ОАО Калугапутьмаш» несколько лет назад, назвать комфортным жильём рука не поднимается. Стандартная обшарпанная общага с выцветшей еще старой вывеской, грязными окнами и «обгрызанными» углами. Жить здесь, мягко говоря, не комфортно.

Впрочем, как рассказал нам местный житель, с которым мы поговорили, когда нанесли туда визит, некоторые жильцы умудряются сдавать в этом доме комнаты в аренду.

Он же посетовал, что до передачи здания городу, коридоры и места общего пользования общаги мыли уборщицы, а теперь их след простыл.

Жители дома на Пестеля, 50А, также боятся, что если они согласятся на переезд в маневренный фонд, то получить в дальнейшем нормальное жильё не получится вовсе.

Как говорится, нет ничего постоянного, чем временное.

Странный фонд

Разбираясь в ситуации с маневренным фондом жилья в Калуге, мы обратили внимание, что интерес к работе этой структуры возник не только у нас.

В прошлом году прокуратура Калуги провела проверку по обращениям горожан, проживающих в квартирах маневренного фонда. Специалисты выяснили, что помещения многоквартирных жилых домов № 223 и 193 корпус 1 по улице Московской, а также подвалы находятся в ненадлежащем состоянии.

В январе 2023 года депутат городской думы Калуги Марина КОСТИНА отправила запрос властям, касающийся содержания меневренного фонда.

- Нам ответили, что жилые помещения в количестве 35 комнат включены в специализированный жилищный фонд и отнесены к жилым помещениям маневренного фонда в виде комнат в коммунальных квартирах в многоквартирных жилых домах № 221, № 223 по ул. Московской, - рассказала нам Марина Костина. - В этих помещениях маневренного фонда был произведен капремонт. В местах общего пользования в коммунальных квартирах ремонт не производился.

В ответе на запрос депутата была и конкретная сумма, необходимая для проведения ремонтных работ в жилых помещениях маневренного фонда. На социальный ремонт городу нужно 12 653 550 руб.

Мы, в свою очередь, также запросили информацию о состоянии маневренного фонда. Представители управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги нам назвали другую сумму: 10 706 850,00 руб.

Почему спустя четыре месяца эта сумма уменьшилась на два миллиона рублей осталось неясным.

В остальном цифры двух ответов сходятся. Сегодня в качестве жилых помещений маневренного фонда используется 92 муниципальных жилых помещений общей площадью 1946,7 кв.м. Это - комнаты в коммунальных квартирах и отдельные квартиры.

- В маневренный жилищный фонд включены 14 отдельных квартир, расположенных в черте города, - пояснили нам в управлении ЖКХ города. - Жилые помещения маневренного фонда в виде комнат в коммунальных квартирах также расположены в черте города в многоквартирных домах с коммунальными квартирами.

Где расположены отдельные квартиры, сколько времени их занимают временно проживающие в них люди, в управлении ЖКХ сообщать отказались.

- Данную информацию не разглашают, в настоящее время все квартиры заселены, - кратко и лаконично ответили нам в горуправе.

Общая же заполненность всего маневренного жилого фонда в Калуге составляет 70%.

Вопросы остались

Странная и немного тёмная история с маневренным фондом. Поадресный список квартир, в него входящих – это не секретная информация, которую чиновиники обязаны предоставить СМИ, однако «информация не разглашается».

Кто проживает в этих квартирах? Как долго? Насколько обоснованно выделялось этим людям жилье?

Отказ чиновников предоставить адреса маневренного фонда, вынудил нас обратиться в прокуратуру с просьбой проверить его деятельность, и все-таки предоставить нам поадресный список квартир.

В частности, мы попросили проверить, действительно ли 12 квартир фонда используются по назначению, почему изменилась сумма, необходимая для ремонта, верна ли информация жителя общежития по адресу Московская, 221 о сдаче в аренду физическими лицами комнат маневренного фонда?

Причина такого запроса отнюдь не в желании очернить деятельность Фонда. Будем рады, если в их работе не найдется нарушений.

Мы подняли и полны решимости довести разбор этой темы до конца только по одной причине. ЧП в ветхих домах случаются все чаще и то, что калужанам предлагают переселиться в откровенные халупы на фоне слухов о том, что маневренный фонд обладает куда как более благоустроенными квартирами, серьезно повышает градус недовольства в обществе. А скрытность чиновников в этом вопросе только добавляет этим слухам «легитимности». Равно как и возбуждение уголовных дел Следственным комитетом.

Так что пора уже в этом вопросе расставить все галки над «Й».

Ждём ответа прокуратуры, и как только получим информацию, обязательно с вами поделимся.

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