В Калуге рассказали как авиаконструктор Туполев спас Королёва, что хранилось в баках Ту-22 и почему прекратили разработку ТУ-2000

В Калужском музее истории космонавтики открылась выставка, посвященная 135-летию Туполева.

Свой первый самолет Андрей Николаевич Туполев создал ровно 100 лет назад – в августе 1923 года из кольчугалюминия. До этого была идея делать самолёты из дерева, но такая конструкция быстро разрушалась.

А в 1924 году выходит первый цельнометаллический самолет. Всего под руководством Туполева было спроектировано более 100 самолетов. А конструкторское бюро Туполева разработало около 300 моделей самолетов, а также авиасаней, дирижаблей, глиссеров и т.д.

Спас Королёва

Как известно, судьба конструктора была непростой. В 1937 году его арестовали и приговорили к 15 годам. Находясь в заключении, работал в закрытом КБ НКВД, проектировал самолеты. Освобождён в 1941 году со снятием судимости. А полностью реабилитирован в 1955 году.

Андрей Туполев - гимназист, 1907 год

- Когда Туполев был репрессирован, он продолжал работать, это была так называемая «Туполевская шарашка», которая создала знаменитый фронтовой бомбардировщик ТУ-2, - на открытие выставки приехал советник генерального директора ПАО «Туполев» Александр ЗАТУЧНЫЙ, 50 лет проработавший на этом предприятии.

Александр Затучный сказал, что подготовил доклад минут на 40, но решил не читать его, а рассказать инетерсные вещи про Туполева и ОКБ, которых нет в интернете.

- Интересно, что Туполев был руководителем диплома Сергея Павловича Королева. И когда Туполева вызвали к Берии и попросили создать новый самолёт, типа американской «Летающей крепости», конструктор ответил, что что не может этого сделать, у него нет людей.

Тогда Берия сказал ему написать, кто нужен. Первоначальный список состоял из 30 человек, а потом расширился до 200. Очень многих Туполев вызволил из лагеря, и Королева в том числе. Эта фамилия стояла в списке Туполева последней.

Сначала Андрей Николаевич вспомнил, что у его был хороший дипломник, знал, что тот лагерях, подумал, что надо бы его забрать. И написал: Король, потом зачеркнул и написал: Королев. Так наш создатель самолетов спас первого создателя космической техники.

Глиссер в сборочном зале Опытного завода, 1927 год. Справа от него стоит Туполев с товарищами.

Испытания планера, построенного в воздухоплавательном кружке ИМТУ, 1910 год. Этот кружок посещал и Туполев.

Аэросани. Владимир Петляков – участник аэросанного пробега Москва-Ленинград, 1929 год.

40 литров спирта

- Те модели, которые мы передали в Калугу для экспонирования, это основные туполевские самолеты, и сегодня находящиеся в эксплуатации: Ту-142 МР – морской разведчик, убийца авианосцев, созданный на базе самолёта Ту-95, первый вылет которого состоялся в 1952 году, - рассказывает Александр Затучный.

- Самолёт Ту- 22 М3. Он начинался с самолёта Ту-22, который лётчики за острый нос называли «шило». А наш бывший гендиректор Игорь Шевчук рассказывал, что этот самолёт очень любил наземный персонал, потому что там для некоторых систем был предусмотрен специальный бак, в котором помещалось 40 литров чистого спирта.

И когда лётчики возвращались с задания, техники первым делом шли к этому баку и сливали остатки спирта. Остатки всегда были.

Есть здесь самолет Ту-165 и макет центральной балки самолета. Это уникальная, единственная в мире балка, которая делалась из титана. До сих пор американцы не могут наладить сварку этого материала, потому что титан очень хрупкий, нужна специальная технология.

Туполев с сыном Алексеем в МАИ, 1948 год.

Туполев фотографирует супругу Юлию Николаевну. Андрей Николаевич увлекался фотографией.

На выставке есть подлинные документы.

Будем делать самолёты

- Как вы знаете, на прошлой неделе Правительство решило выделить 41,8 млрд. рублей на производство самолетов ТУ-214, - продолжает Александр Затучный. - Это модификация Ту-204. Эти самолеты могут использоваться на всех дальних трассах.

Задача– до 2027 года наладить производство не менее 10 самолётов Ту-214 ежегодно (до сегодняшнего дня производилось 2-3 самолёта). А к 2030-му году - до 20 самолётов ТУ- 214 различны модификаций: и в пассажирском варианте, и различных вариантах, которые могут использовать министерство обороны и наш Президент. Надеемся, что практика покажет, что мы всё можем делать сами.

В ОКБ Туполева в 1960-1970 годы разрабатывался воздушно-космический самолет ТУ-2000. Он был многоступенчатый, мог взлетать и садить на гражданские аэродромы, брать 10 тонн груза и выводить на околоземную орбиту. Его скорость 25-30 тысяч км/ч, это 25 скоростей звука, как у тех ультразвуковых самолётов, которыми сейчас гордится наша страна.

Но, когда распался СССР, в 1992 финансирование этих работ прекратилось. А мы уже сделали крыло из никелевых сплавов, работали над изготовлением топливной специальных баков (самолёт мог летать на жидком водороде), были проработаны двигатели, позволяющие выйти на эти уникальные скорости.

И у меня есть надежда, что мы сможем продолжить эти работы. Жизнь показала, что никто кроме нас это сделать не может, а мы это сделаем.

Туполев, Курчатов, Хрущёв, Булганин на борту крейсера «Орджоникидзе», 1956 год.

Выставка продлится до 20 августа. Здесь можно увидеть приборы, которыми пользовался Туполев в аэродинамической лаборатории, когда был членом воздухоплавательного кружка под руководством профессора Жуковского, экспериментальные модели летательных аппаратов ОКБ Туполева, моделей самолетов, фотографии и документы.

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