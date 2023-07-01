Калужской области «Швейные войска» навязали носков на несколько батальонов

Так называется одно из отделений, пожалуй, самой крупной в Калужской области волонтерской группы «Активный Киров».

Мы продолжаем рассказ о людях, которые помогают нашим бойцам на Донбассе.

Город Киров в Калужской области уступает по населению Калуге и Обнинску, однако здесь волонтерское движение под эгидой «Активного Кирова» собрало под своё знамя 1900 участников.

Это самая крупная в регионе организация

Две мамы объединили город

Когда в России объявили частичную мобилизацию, две кировчанки решили, что время просто сидеть и ждать прошло, надо действовать. Юлия КИРИЛЕНКО (Григорьева) и Елена МАКАГОН (на фото справа) со свойственной, наверное, лишь русским женщинам отвагой и решимостью, создали группу в своем родном городе для помощи воинам из района, отправившимся в зону СВО.

- Сначала собирали вещи, потом нам стали перечислять деньги и возможности для отправки гуманитарной помощи увеличились, - рассказывает Юлия Кириленко. - В первое время работали вдвоем с Еленой Макагон. Мы простые мамы из Кирова, никто из наших родственников в зоне СВО не находится. Потом группа стала расти. Сейчас возим помощь в четыре батальона, где служат наши ребята. Поначалу их было пять, но один распался, и мы до сих пор не знаем толком, где он находится. Когда к нам обращаются добровольцы или кадровые военные, стараемся помочь, чем можем.

Всю зиму участники группы делали окопные свечи, потом, когда в группе появилось отделение швей и вязальщиц, в подразделения на Донбасс стали отправлять спальные мешки, дождевики, зимние маскхалаты.

- Сейчас наши швеи разрабатывают плащи-невидимки для тепловизоров, начали шить первую партию, - продолжает рассказ Юлия. - Мы помогаем им собирать деньги на ткани, так же было и с вязальщицами зимой: нам люди приносили нитки, мы покупали им нужные нитки. Очень много наши женщины приносили теплых носков, мы, наверное, все наши батальоны носками обеспечили.

Есть в группе мужчина, который наладил производство окопных перископов для наших огневых точек – очень востребованный инструмент на передовой.

- В нашей группе сейчас 1900 человек, в нее входят предприниматели, простые граждане охотно нам всегда помогают, объясняет Юлия. - Пенсионеры тоже, очень много школы помогают, детские сады.

Так получилось, что в Кирове мы единственные организованно отправляем гуманитарную помощь в зону СВО. Нам так хорошо помогают ещё, вероятно и потому, что все наши посылки доходили до адресатов. Бойцы отзваниваются, пишут, благодарят. Люди понимают, что их помощь необходима, она доходит до конкретного воина.

С отправкой проблем нет

Одна из главных проблем практически всех волонтёрских групп заключается не в сборе необходимой для бойцов гуманитарной помощи, а в способах отправки груза за ленточку. Вначале боевых действий это была неразрешимая для многих проблема. Сейчас логистика налажена у всех групп. В Кирове же изначально проблемы с отправкой грузов не существовало. Группа уже отгрузила в зону СВО более 35 грузовых «Газелей».

- Машину нам дает администрация, она же берет на себя все транспортные расходы и бензин, - поясняет Юлия Кириленко. - Ребята там знают, когда запланирован рейс, сбрасывают нам запросы, мы тут собираем, грузим и отправляем. Машина приезжает в назначенное время. Водители тоже от администрации, они оба ветераны боевых действий. Говорят «мы поедем куда угодно, мы не боимся ничего». С ними ездит заместитель мэра города. Это одно из главных составляющих успеха нашей работы.

Изменились со временем и запросы от военных. Если в начале спецоперации от бойцов поступали просьбы привезти еду и теплые вещи, то сейчас нашим воинам необходимы военная оптика, рации, строительные материалы для обустройства блиндажей.

- Лес наша администрация отправляла не один раз, мы собирали для отправки скобы, гвозди, шуруповерты, лопаты, утеплители для блиндажей, - поясняет Юлия. - У нас постоянно ходит в зону СВО Газель, загружаем 7 – 8 кубов постоянно.

Когда нам не хватает средств, мы обращаемся к руководителю кировской автоколонны Алексею Байкову, он нам всегда помогает финансово, когда необходимы дорогостоящие покупки, например, тепловизоры. Покупает в случае необходимости и администрация Кирова.

Общий штаб нам не нужен

В среде волонтеров в последнее время звучат призывы создать некий общий региональный штаб волонтерских групп. Объясняют эту идею более скоординированными действиями всех волонтеров Калужской области. У кировской группы на этот счёт есть своё мнение.

- Объединение всех групп под единый штаб, я считаю, это палка о двух концах, - объяснила Юлия. - Мы в принципе сейчас и так объединены, мы взаимодействуем с другими группами. Воротынск, Калуга, Обнинск, Бетлица, Барятино, Людиново, - мы помогаем друг другу всегда. Если срочно нужно что-то отправить или денежные средства оперативно нужны – помогаем всегда друг другу.

А к каким-то общим штабам мы с некоторым недоверием относимся. Мы и так вместе работаем, зачем нам дополнительная структура? Мы поначалу несколько раз столкнулись с неприятными вещами, когда к нам обратились волонтеры из других районов, мы им доверились, помогли. А в результате помощь не дошла. После этого стараемся возить сами – это надёжно.

Бывают ситуации в СВО, которые вызывают негативную реакцию. Были случаи перепродажи гуманитарной помощи, если ее неразумно отправлять. Фиксировали мы и отправку гумпомощи назад и продажу ее в Москве. В этой работе очень много тонкостей.

Костяк команды "Активного Кирова"

Сейчас мы выстроили свою отработанную систему, исключающую подобные промахи. Мы отправляем посылки адресованные конкретным нашим - кировским - ребятам и уверены, что наша помощь дошла. Однако, это не означает, что помощь достается только кировским солдатам. Они там распределяют ее по своим подразделениям.

Помощь денежными средствами принимается:

5536 9138 4075 4499 (Тинькофф) Елена Макогон

89158992172 (Сбербанк) Владимир Николаевич М.

Группа «Активный Киров» в телеграмме: https://t.me/+lJjH0bPe010yMDli

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