«Никогда не повышал голоса». Каким был учитель Георгия Жукова, преподававший в церковно-приходской школе Калужской губернии

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160 лет назад, 29 июня 1863 года, родился Сергей Николаевич Ремизов - педагог, первый учитель будущего маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Сергей Ремизов родился в большом посёлке Угодский Завод (сейчас - г. Жуков) Калужской губернии в семье священника.

После окончания духовного училища в Калуге, его определили в новую церковно-приходскую школу в деревне Величково, что поблизости от Угодского Завода. В этой школе учились дети из всех ближайших деревень.

В книге «Маршал на белом коне» Сергей Михеенков пишет: «Школу в Величкове построил здешний землевладелец князь Николай Сергеевич Голицын в 1888 году…

В день открытия школы крестьянская община преподнесла щедрому строителю и попечителю две богато изукрашенные, в серебряных окладах иконы — святого Николая и «Иисус Христос на престоле, благословляющий приходящих к нему детей».

Растроганный князь тут же передал дары школе, дабы «в каждом из двух классных помещений находилась одна икона». Князь Голицын не только выстроил здание школы, но и закупил всё необходимое для учебных занятий: мебель, классные доски, счёты, тетради, карандаши, перья, чернила и чернильницы, книги, предусмотренные программой.

Он же взял на себя расходы на выплату жалованья учителям и все текущие надобности. Школа князя Голицына в Величкове была лучшей в уезде и считалась образцовой».

Сергей Ремизов был хорошим педагогом, его не раз поощряли «за усердное отношение к школьному делу». А Синод вручил Ремизову наградную Библию «за ревность в наставлении детей в вере». Позже Сергей Николаевич закончил в Калуге ещё и педагогические курсы.

Он и сам любил читать, и детей приучал к чтению, устраивал литературно-музыкальные вечера. Кроме того, каждый ученик самостоятельно должен был прочитать сверх программы 200 книг.

Село Угодский Завод было большим.

Зря никого не наказывал

Ремизову было 40 лет, за плечами - 22 года педагогического стажа, когда в школу пришёл класс Егор Жуков.

В воспоминаниях Георгий Константинович писал: «Учиться нам предстояло в церковноприходской школе, которая была в деревне Величково, в полутора километрах от нас. Там учились ребята из четырех окрестных деревень - Лыково, Величково, Стрелковки и Огуби.

Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались ими. Мне и Лешке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я сказал матери, что сумку носят нищие и с ней ходить в школу не буду.

- Когда мы с отцом заработаем деньги, обязательно купим тебе ранец, а пока ходи с сумкой.

В школу меня отвела сестра Маша. Она училась уже во втором классе. В нашем классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек.

После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Девочек посадил с левой стороны, мальчиков - с правой. Я очень хотел сидеть с Колотырным. Но учитель сказал, что вместе посадить нас нельзя, так как Леша не знает ни одной буквы и к тому же маленький ростом. Его посадили на первую парту, а меня - на самую последнюю.

Лешка мне сказал, что постарается поскорее выучить все буквы, чтобы нам обязательно сидеть вместе. Но этого так и не случилось. Леша постоянно был в числе отстающих. Его часто за незнание уроков оставляли в классе после занятий, но он был на редкость безропотным парнем и не обижался на учителей.

Учителем в школе был Сергей Николаевич Ремизов, опытный педагог и хороший человек. Он зря никого не наказывал и никогда не повышал голоса на ребят. Ученики его уважали и слушались.

Отец Сергея Николаевича, тихий и добрый старичок, был священником и преподавал в нашей школе «Закон божий».

Сергей Николаевич, как и его брат Николай Николаевич, врач, был безбожник и в церковь ходил только ради приличия. Оба брата пели в церковном хоре. У меня и у Леши Колотырного были хорошие голоса, и нас обоих включили в школьный хор».

Егор учился хорошо. Все предметы ему давались легко. А в классе любил похулиганить: набирал репея и кидался им в девчонок.

В 1906 году Жуков закончил три класса и получил от своего учителя похвальный лист с отличием. Отец подарил Егору новые сапоги, а мать сшила новую рубаху.

Сергей Николаевич Ремизов умер в 1926 году. В последние годы стал верующим человеком, собирал детей в часовне и разговаривал с ними на духовные темы. Когда Жуков приезжал после войны на родину, искал могилу Ремизова, и переживал, что не нашёл.

Умер в ссылке

Интересно, что брат Сергея Ремизова – Никифор и женаьбрата Мария тоже были учителями. Но их судьба сложилась трагически. Никифор Николаевич не только преподавал, но участвовал в создании сельской библиотеки, которой потом заведовал.

Кроме того, он получил сельскохозяйственное образование и посадил шикарный сад, выводил новые сорта яблок и слив. А однажды понял, что обладает гипнозом и стал лечить односельчан от алкоголизма.

Когда в 1905 году его отец, Николай Захарович, тяжело заболел, Никифор Николаевич, стал вместо него священником. Но после революции был отстранен от всех дел и вновь стал заниматься садом.

В 1929 году его арестовали, приговорили к трем годам и отправили в ссылку сначала в Архангельскую область, а потом в Коми АССР. Никифор Ремизов работал в колхозе, в шахте, на лесоповале.

А в это время его жену Марию с шестью детьми выгнали из дома. Односельчане хлопотали за освобождение Никифора, собирали подписи. И Мария даже смогла поехать к навестить мужа. 10 сентября 1931 года из Москвы пришел приказ о снятии в Ремизова судимости.

А на следующий день семья узнала, что Никифор Николаевич умер на лесоповале.

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