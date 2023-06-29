Дискотека в школе, химическая завивка и рассвет в парке: как раньше в Калуге отмечали выпускной

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Но советские времена достойны отдельного проекта. Теперь в конце каждого месяца мы вспоминаем наше советское прошлое.

На днях в Калуге прошёл выпускной. Давайте вспомним, каким было прощание со школой 30, 40 даже 60 лет назад.

Отмечали выпускной обычно в школе, а не в ресторане. В столовой или спортзале зале накрывали столы и танцевали всю ночь под строгим контролем учителей. А потом шли на речку встречать рассвет или гулять в парк.

Вот что рассказывали про свой выпускной наши читатели:

- Я училась в школе на Середе, закончила её в 1964 году, - вспоминает калужанка Людмила. – Выпускной проходил в школе. Но банкета не было, даже чая. Был торжественный вечер. Девчонки пришли красивые, все в разноцветных платьях. У меня было платье простенькое, в горошек, мне его мама сшила, она очень хорошо умела шить. Платье всем очень понравилось. Нам вручили аттестаты, потом были танцы. А завершился выпускной прогулкой по Малинникам.

- Я закончила Перемышльскую школу в 1971 году, - говорит калужанка Татьяна. - Класс был дружным. К выпускному мы учились танцевать модный тогда твист. В Калуге мы с мамой купили белое ГДР-вское платье из набивного шелка, прямое до колен - строгая классика. Но пояс был украшен стразами. А вот белые туфли достать не удалось, пришлось идти в кремовых.

Директор торжественно вручил нам аттестат. Был накрыт стол с фруктами, сладостями, пирогами. Для нас учителя пригласили калужский ансамбль, который играл популярные мелодии. Рассвет встречали всем классом на озерах.

- Я заканчивала школу в 1984 году. На выпускном мне хотелось предстать перед одноклассниками в воздушном романтичном наряде, но тогда все было в дефиците, - делится с нами Надежда. - Одноклассницы держали свои наряды в секрете. Я купила светло-салатовую ткань, похожую на шелк, и сшила в ателье простенькое платье. И очень волновалась из-за погоды. Июнь выдался холодным. И в день выпускного моросил дождь. Мы шли на Театральную площадь, у одной из одноклассниц была гитара.

Когда после Театралки я вошла в школу, меня поразила гора клубники на столе. Никогда не видела столько клубники! Родители ездили в Москву, закупали продукты, сами резали салаты. Столы были накрыты в столовой. Кстати, этот год был последним, когда в школах разрешалось шампанское. Но мальчишки, конечно, в туалете тайком пили, что покрепче.

Танцевали мы в актовом зале, я очень устала. Все пошли встречать рассвет в парк Циолковского, мой дом был как раз по дороге, и я ушла спать.

- Я закончила школу в 1986 году. Выпускной проходил в столовой, были обычные столы и стулья, - рассказывает наша читательница Татьяна. - Мы надули шарики и украсили зал, больше из украшений ничего не было. Родительский комитет закупал продукты. Консервы с мясокомбината доставали, с дачи привозили ягоды. Родители всё сами готовили. У нас дома делали заливное. Алкоголя не было – сухой закон, но мальчишки тайком все равно что-то проносили, выпивали.

1979 год. Выпускной в школе №10.

Сначала мы пришли на Театральную площадь. Там нам вручили ленты. Я была медалисткой. У меня до сих пор эта лента сохранилась. Потом прошли до пл. Победы. В тот год в магазин «Космос» привезли рулоны голубого шифона. И многие девчонки были в голубых шифоновых платьях. Наряды тогда в основном шили. Но у меня было покупное платье, мне мама откуда-то его привезла. И почти у всех девчонок – химия, тогда это было модно. А мальчишки – в кроссовках, тоже – писк моды.

В школе у нас был капустник. Мы сочиняли стихи про учителей, про школьную жизнь на манер популярных песен «Я уеду в Комарово», «Мы бродячие артисты»… Потом – танцы по живую музыку: играл школьный ансамбль.

А учителям на память подарили книги, которые тогда тоже были дефицитом. У одной из одноклассниц мама работал на книжной базе, она их и достала. Завершился вечер тем, что мы пошли встречать рассвет.

- Мой выпускной был в 1989 году, - говорит Ирина. - Звучали песни «Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь», «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса», «Школьные годы чудесные»…

В парке – бесплатные аттракционы и мороженое. Много выпускников, все радостные, счастливые. Домой пришла, естественно, под утро. Тогда мы были счастливы от того, что наконец-то взрослые и самостоятельные.

1978 год. Выпускной в школе № 24.

- К выпускному я совершенно не готовилась, и в этот день не волновалась, - признается Светлана. – Мне хотелось поскорее распрощаться со школой, я её не любила. Закончила я школу в 1993 году.

После обеда полил дождь. Настроение сразу испортилось, потом что мокнуть не хотелось. Но к вечеру дождь закончился.

Часов в 6 мы собрались на Театральной площади. У меня был костюм с люрексом. Он мне жутко не нравился, но надеть больше было нечего. А у моей подруги было белое в горошек прямое платье. Некоторые одноклассницы пришли в пышных свадебных платьях, с высокими взрослыми причёсками и залитыми лаком локонами.

На Театралке была официальная часть. Кто-то из властей сказал речь, поздравил с окончанием школы. Потом – небольшой концерт: дети пели, танцевали.

Мы прошли до площади Победы, возложили цветы к Вечному огню и отправились в школу. Там на втором этаже в рекреации были накрытые буквой «П» столы. Во главе посадили учителей. Они говорили какие-то напутствия.

Спиртного на столах не было. Но мы умудрились протащить шампанское и рябину на коньяке, а мальчишки - крепкие напитки. Кабинет физики был открыт, некоторые там пили. А танцевали в столовой на первом этаже. Всё прошло спокойно. Потанцевали и разошлись по домам.

- На выпускной мне сшили бело платье из шифона. Оно было до колен, воздушное, красивое. И к нему - накидка. Это было в 1994 году, - говорит Вероника. - Праздновали в школьной столовой на первом этаже.

Школу закрыли, никого посторонних не пускали, но родственникам разрешали пройти, поэтому ко мне на выпускной пустили сестру. Все столы стояли отдельно, за них сажали несколько человек.

Была развлекательная программа. Но в середине выпускного я ушла на дискотеку с подругами не из школы, с ними тогда было интересней. Под утро мы пришли в парк, там тоже были танцы, народу немного, видимо, все уже разошлись.

Мы немного там побыли и часов в 5 утра отправились домой спать. Фотоаппаратов у нас тогда не было, и фотографий с выпускного не осталось.

Дорогие читатели, а вы помните свой выпускной? Как он проходил? Делитесь в комментариях

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