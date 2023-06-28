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Стало известно, что грозит калужанину, скандально припарковавшему авто на памятнике ВОВ в Севастополе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2023 09:30 3 2384
Стало известно, что грозит калужанину, скандально припарковавшему авто на памятнике ВОВ в Севастополе

Во вторник, 27 июня, в комментариях на странице правительства Калужской области в ВК появилось сообщение от жителя Севастополя Виктора АЛБАНЦЕВА, который выложил фото калужского внедорожника, заехавшего на ДОТ – долговременную огневую точку времен Великой Отечественной войны.

— Пусть в Калужской области знают как в Городе-Герое Севастополе «отдыхают» ваши туристы, – подписал фото мужчина.

— Это, кстати, статья, – ответил ему калужанин Александр Романов. – Попробуйте возбудить местную прокуратуру. И не делайте, пожалуйста, вывод о всех калужанах.

Как выяснилось, на фото - ДОТ 18-й береговой батареи вблизи мыса Фиолент. В этом ДОТе располагался командрый пункт 623- батареи. Он, по утверждениям севастопольцев в сети, является памятником боевой славы.

Действительно ли машина принадлежит калужанам? Мы нашли предполагаемого владельца авто и получили ответ:

— Да, авто принадлежит мне, – ответила нам хозяйка машины на нашу просьбу прокомментировать фото. –  Но управляет им последние дни мой товарищ. Хотелось ему, наверное, там находиться. Закон же не нарушен.

Севастопольцы раздумывают, не написать ли в прокуратуру по этому поводу.

Севастополец Виктор Албанцев в свою очередь пояснил нам, почему его и всех севастопольцев так возмутило поведение водителя с калужскими номерами:

— На фото один из ДОТов (долговременная огневая точка), которые помогали защищать наш город от атак фашистов в 1942 году, – говорит Виктор. – В каждом и рядом с такими сооружениями гибли не один десяток, и даже сотни наших бойцов. Теперь, да и много лет раньше, такие места у нас особо чтимые, поэтому такое неуважительное поведение вашего горожанина вызывает у севастопольцев просто дикую неприязнь, уж вы мне поверьте. Справедливости ради скажу, что этот случай не единичный. К сожалению, даже наши крымчане, бывает, проявляют такое неуважение к нашим героическим предкам.

Мы поинтересовались у профессионального юриста, что может грозить за это водителю?

Он предположил, что вероятность административного нарушения есть, но квалифицировать что-то без точных обстоятельств нельзя. Решение все равно принимается по результатам проверки, к примеру, прокуратуры. Должно быть точно установлено, что это за сооружение, представляет ли оно историческую, культурную ценность. Для этого поднимаются документы.

Если здесь еще какое-то нарушение ПДД накладывается, то привлекается ДПС. Так что по результатам проверки уже можно будет понять, идет ли речь об административном нарушении или нет .

Уважаемые читатели, а что вы думаете об этом?
Пишите в комментариях.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2023 09:30 3 2384
Тэги: общество
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