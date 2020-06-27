Почему борщевик Сосновского находят уже в самом центре Калуги

Метастазы зарослей борщевика Сосновского обнаружены уже в центре Калуги. об этом сообщают наши читатели в Народных новостях. В этой многолетней войне с опасным для здоровья людей и домашних животных зеленым врагом, пока побеждает он.

Почему так сложно с ним бороться? В чем причина столь прохладного отношения к распространению этого опасного сорняка со стороны городских властей Калуги? Как пытаются с ним бороться в других населенных пунктах Калужской области, и как избежать проблем со здоровьем при встрече с борщевиком?

Обо всем этом рассказываем после нашей прогулки по местам Калуги, где по сообщениям горожан наблюдаются очаги роста этой гадости.

Он уже растет в городах

Жители домов на улице Карла Либкнехта в Калуге с опаской выходят выгуливать своих домашних питомцев на лужайку за домом номер 15А – привычное место выгула собак. Не пускают сюда гулять и детей. Причина в разрастающихся зарослях борщевика.

- До прошлого года вообще на это никто внимания не обращал, - рассказывает местный житель Алексей, выгуливавший в момент нашего визита корги на поводке. – Теперь вроде начали косить, но толку мало, вот, посмотрите, вроде срезали его, а он снова везде.

И, действительно, вся поляна за домом в ярко зеленых пятнах молодого борщевика. А ведь косили его буквально в начале лета.

- На улице Берникова в Боровске растет борщевик, уже цветет. Траву на обочине дороги не скашивают. Куда смотрит администрация города? – возмущается наша читательница Марина Олеговна из Боровска.

Тревожные сигналы о зарослях борщевика приходят из Обнинска. Там его «логово» обнаружено в районе Кабицинских гаражей. Трехметровые ярко-зеленые растения с огромными шапками соцветий можно встретить практически в каждом районе Калужской области.

В мае 2023 года, по данным регионального правительства, зеленый оккупант занял площадь в 2782 гектара. Это почти 28 квадратных километров. Больше всего борщевика растет в Малоярославецком, Козельском, Сухиничском, Износковском, Бабынинском, Боровском, Мещовском и Медынском районах.

Если раньше от этого вредоносного растения страдали в основном сельскохозяйственные районы, то сегодня борщевик наступает на города. В Калуге около двух десятков точек его распространения.

А мы его интернетом задушим

Летом 2021 года в Калужской области, как полагается с широким охватом в СМИ, запустили интерактивную карту распространения борщевика Сосновского. Как сообщалось, сотрудники регионального минцифры смогли создать приложение за 10 дней. Работает оно и сегодня.

Правда, эпитет «работает» здесь не совсем уместен.

Скажем так, оно есть в интернете.

Если не полениться, зайти в это приложение и посмотреть на распространение борщевика Сосновского в Калуге, то можно легко понять: это очередная интернет-игрушка для отчета. Места там отмечены, но цвет значков красный, что означает отсутствие ответной реакции на заявления граждан.

Мы проехали по нескольким адресам, указанным жителями на этой карте. Одно из них – территория напротив дома номер 17 по улице Рылеева. Никаким борщевиком тут и не пахнет. Нет ни остатков срезанных растений, ни следов обработки. А они всегда есть там, где происходит реальная, а не в интернете, борьба с этим захватчиком. Но липовая точка на карте сияет до сих пор. Получается, никто даже не выезжал на ее проверку?

В связи с этим возникает логичный вопрос: для чего специалисты минцифры разрабатывали приложение?

Как с ним реально воюют

Общей региональной программы по уничтожению на территории Калужской области борщевика Сосновского не существует. Проблема спущена на уровень муниципалитетов. В каждом районе и городе с этой напастью борются в меру желания и сил.

В Боровском районе борщевик захватил около 200 гектаров площади района. Это муниципальное образование сегодня на первом месте по скорости распространения ядовитого растения в Калужской области. В районе решили разработать проект по борьбе с борщевиком. В понедельник, 26 июня, даже прошло первое его обсуждение с участием главы администрации района.

— Если мы не хотим в будущем видеть в муниципалитетах зелёные пустыни, то нам необходимо бороться с борщевиком, – подытожил обсуждение глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Проект отправили на доработку. Похоже, зеленые пустыни, в Боровском районе будут расти в той же прогрессии, что и до этого обсуждения.

Высота борщевика в Авчурино несколько лет назад достигала пяти метров.

Несколько лет назад село Авчурино буквально тонуло в зарослях зеленого врага. Тогда глава администрации поселения Анатолий ШКАРУПА сумел найти средства для привлечения специалистов по химическому уничтожению сорняка. Ситуация в поселке стала реально улучшаться.

Химической обработкой гербицидами всю весну подвергались места распространения борщевика в Обнинске. Однако растение продолжает наступать из пригородов наукограда.

В Калуге же к проблеме подошли в современном стиле последних лет. Раз нет программы и денег, то обработка проводится исходя из возможностей.

- Региональной программы по борьбе с борщевиком нет. Управление городского хозяйства работает в рамках полномочий – улично-дорожная сеть, скверы и парки, - сообщили нам в ведомстве.

При этом в Калуге городские власти упор делают на ответственность управляющих компаний и собственников домов, на территории которых растет борщевик.

- Физические и юридические лица, предприниматели, обязаны принимать меры по уничтожению борщевика Сосновского, - рассказал на планёрке городского головы Калуги в понедельник, 26 июня, начальник управления по работе с населением Алексей ГАПОНОВ. – Это они должны делать самостоятельно, за счёт собственных средств. Если они этого не дают, то подпадают под действие статьи 1.1.1 административного кодекса Калужской области. За это предусмотрена ответственность от предупреждения до штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

Калужане, по словам Алексея Гапонова, могут написать заявление в представительство по работе с населением о нескошенном борщевике.

Все вроде понятно, однако, куда обращаться людям, если причина распространения этого растения в том, что борщевик не уничтожается на «ничейной» территории? Как, например, на улице Карла Либкнехта. Местные жители жаловались нам, что толку от косильщиков ноль.

- Они покосили – спасибо им, а вон в десяти метрах он (борщевик, - прим. ред.) стоит себе и хихикает, - иронизирует калужанка Валентина ФЕДОРОВА.

Оказывается, территорию в зоне ответственности УК здесь окашивают, но семена от растущих неподалёку растений разлетаются на соседнюю - неподведомственную, и все усилия сводятся на нет.

Коварное растение замечено и у Каменного моста в Калуге.

Проблема, на наш взгляд, не в нежелании властей обращать внимание на атаку борщевика и не в желании спихнуть ее решение на жителей и собственников территорий, а в отсутствии к решению вопроса уничтожения борщевика Сосновского системного подхода на уровне региона. Без конкретной программы победить эту гадость врядли получится.

Что делать, если ужалился

И в заключение, немного полезной информации.

Борщевик не опасен сам по себе, только его сок. Причем, и сок опасен лишь при одном условии: если место, на которое он попал, вскоре после этого подвергается интенсивному воздействию солнечного света.

Дворик за домом № 19 по улице Огарева весь в зелени, но нет и следов борщевика, хотя на карте это место отмечено.

Первая помощь при ожоге борщевиком:

- защитить пораженные участки от солнечных лучей минимум на двое суток;

- тщательно промыть пораженные места водой с густой мыльной пеной;

- поражённые участки кожи обработать слабым раствором марганцовки, обработать спиртом или водкой;

- можно смазать пораженные места средством от ожогов;

- в течение последующих 5 суток пострадавшему необходимо давать антигистаминные препараты.

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