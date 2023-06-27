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В горуправе Калуги рассказали, когда отремонтируют улицу Огарева и построят школу на Тайфуне

Опубликовано: 27.06.2023 09:04 1 396
В горуправе Калуги рассказали, когда отремонтируют улицу Огарева и построят школу на Тайфуне

На прошедшей в понедельник,  26 июня планерке городского головы обсудили события прошедших семи дней.

Стал известен алгоритм и сроки ремонта двух улиц Калуги, появилась информация о строительстве школы в микрорайоне Тайфун, выпускные вечера в областном центре прошли без эксцессов.

Кроме этого, по традиции Дмитрий Денисов ответил на вопросы калужан.

В добрый путь, выпускники!

В этом году в традиционном шествии приняло участие более 1500 выпускников школ. Традиционно перед началом шествия уже вчерашние школьники вместе с учителями и руководством школ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на площади Победы.

Затем  выпускники прошагали до Городского парка культуры и отдыха: они прошлись по улице Кирова, Ленина, свернули на площадь Старый торг и направились по своему маршруту отмечать вступление во взрослую жизнь. 

По словам начальника управления образования Калуги Ольги Лыткиной, несмотря на известные события, все мероприятия выпускников прошли спокойно и без эксцессов.

Сначала сети, потом полотно

На еженедельной планерке городского головы Калуги прозвучали вопросы от горожан о состоянии улиц Огарева и Чижевского.

Жалобы на состояние этих улиц от калужан поступают практически в ежедневном режиме.

Руководство города неоднократно объясняло причину невозможности сегодня положить на них качественное асфальтобетонное покрытие.

- Ставить заплатки нет смысла, у дороги нет основания, за годы эксплуатации оно пришло полную негодность, - объясняет городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Сегодня, благодаря федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры у «Калугаоблводоканала» и, соответственно, у города появилась возможность снять основную причину задержки асфальтирования. С помощью такого инфраструктурного меню в Калуге на улице Огарева водоканал меняет трубы и планируется выход на улицу Чижевского.

- Когда мы вскрыли полотно дороги, то обнаружили, что коммунальных сетей там по сути уже не было, - рассказал заместитель главного инженера по производству ГП «Калугаоблводоканал Анатолий КАЗАКОВ.  - Замена сетей, точнее укладка новых была поделена на 4 этапа. Первый – от Плеханова до Рылеева, на этом этапе работы выполнены полностью на 100%, 24 июня дорога на этом участке была открыта. Сейчас работы ведутся на втором интервале от Рылеева до Герцена. Здесь мы работаем без полного перекрытия проезжей части. Сегодня 85% всех работ на этом участке завершено.

По словам Анатолия Казакова, работы на следующих интервалах от Герцена до Воронина и от Воронина до улицы Московской будут закончены в течение нескольких месяцев.  На улице Чижевского планируются точно такие же работы: замена водопровода и сетей канализации.

- Документальная часть работ завершена, есть проект, он согласован со всеми эксплуатирующими организациями. Сейчас определяем источники финансирования и готовы выводить технику и людей на эту улицу, - пояснил Анатолий Казаков.

Дмитрий Денисов заверил, что решение о выделении финансирования на эти работы «Калугаоблводканалу» уже принято с помощью областных коллег.  

- Я надеюсь, что в этом году вы выполните весь объем работ по этим двум улицам, - подытожил разговор городской голова.

После того, как на этих улицах будут полностью заменены все коммунальные сети, дорожники уложат временный слой асфальта, а уже в следующем году на Огарева и Чижевского будет проведен капитальный ремонт с полной укладкой асфальтобетонного покрытия.

Школа на Тайфуне будет построена  

Сейчас на площадке будущей школы идут подготовительные мероприятия. Старое здание, расположенное на участке под школу было недавно передано в муниципальную собственность и теперь нет проблем для начала работ.

- Кроме работ по сносу здания, сейчас ведётся работу по земельному участку, - пояснила заместитель городского головы Калуги Юлия КОВТУН. – Точнее по двум участкам. Сейчас они приведены в соответствие градрегламентом. Работы по сносу здания бывшего корпуса психиатрической больницы начаты сегодня. После этого мы объединим два участка и выставляем на торги строительство здания школы.

Рабочие уже приступили к сносу старого здания. На этом месте будет построена школа. 

Дмитрий Денисов отметил, что важно начать стройку уже в нынешнем году.

- Это важнейший объект для жителей большого района города, - отметил городской голова Калуги. - Сейчас дети там вынуждены ходить в школу №12. Сейчас мы находимся на финальной прямой ,для начала реализации этого проекта. 

Торги планируют провести в августе-сентябре 2023 года и незамедлительно начать строительство столь необходимой в микрорайоне Тайфун школы.

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Опубликовано: 27.06.2023 09:04 1 396
Тэги: городской голова калуги
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