Выпускной-2023 в Калуге: хит сезона – чёрный и сиреневый

В этом году на выпускном было много ярких нарядов. Но уже второй год подряд трендом остается черный цвет.

Вторым по популярности цветом стал сиреневый. Мноиге девушки на шествии были в сиреневых нардах.

Молодые люди тоже всерьёз подошли к созданию образа.

Рассказываем, какие наряды выбрали выпускники и куда хотят поступать.

Александра ГАЛАНОВА, 11 «Б», лицей №48:

- Образ для выпускного я создавала сама. Наряд мне шили на заказ. А чёрный цвет выбрала, потому что он мне идёт. После шествия мы будем отмечать окончание школы в ресторане. А куда поступать я пока точно не решила, скорее всего это будет педагогический вуз.

Евгения КОНДРАШОВА, 11 «А» школа №10

- Наряд я выбирала очень трепетно. Я худенькая, поэтому найти платье было очень тяжело, пришлось что-то ушивать, подшивать. Кроме того, у меня рыжий цвет волос, и не всё подходит. Цвет волос у меня всегда яркий, до этого синий был, периодически меняю образ.

А поступать собираюсь в Москву на психолога.

Светлана НАУМОВА и Александра ЛОПАШЕНКОВА 11 «А», гимназия №24

Девчонки хотят поступать в московские вузы. Светлане интересно такое направление как международные отношения. А Александре – госсужба или международные отношения.

Лера ГУЩИНА, 11 «А», школа №45

- Надеюсь, что буду пиар-менеджером. Поступаю в Питер на связи с общественностью. А летом буду продолжать работать в Калуге. Я работаю официанткой в ресторане.

Артём АМЕЛЬКИН 11 «Б», школа №14

- Образ для выпускного мне создавала мама, у неё прекрасный вкус. Поступать планирую в Москву, в машиностроительный вуз. А летом, возможно, ещё успею поработать.

Алёна СТРЕЛЬЦОВА и Владислав ПОПОВ, 11 «А», школа №10.

Ребята будут вместе поступать в РАНХиГС.

Эльвира ГУРЬЕВА и Дарья СУРНИНА 11 «А», школа № 3.

Девчонки для выпускного выбрали брючные костюмы. Эльвира – будущий историк, в Дарья – врач.

Варвара ТРУШКОВА 11 «А» 17 школа.

Варвара набрала 100 баллов по естествознанию и мечтает стать прокурором.

Стас ВОЛКОВ, школа №3:

- Я буду врачом, планирую поступать на «лечебное дело» или на стоматолога. У меня отец врач, двоюродный дедушка врач, надо продолжать династию. А образ мне помогала создавать мама - Лариса Аркадьевна Волкова. У меня самая лучшая мама.

Владислава НОВИКОВА, 11 «Б», школа №10:

- Сначала для выпускного я купила другой наряд, но он мне не понравился. И тогда я сшила на заказ этот. Чёрный – мой самый любимый цвет, мне в нём очень комфортно. Настроение сегодня отличное, я - медалистка, всё прекрасно.

А свою жизнь я хочу связать с бьюти-сферой.

Алина, школа № 13

Девушка увлекается косплеем, поэтому такой необычный образ с мечом. У Алины 100 баллов по литературе. Она будет выбирать гуманитарное, филологическое направление.

Андрей РУХОВ и Тимофей ЛАВРЕНОВ, школа №3:

- Андрей – будущий тренер, а Тимофей – врач. Ребята продумали свой образ до деталей. Тимофей, как будущий врач, выбрал белый цвет и украсил жилет значком в виде доктора.

Седа АРТЕНЯН, школа № 50

Наряд Седа выбрала вместе с мамой. Девушка рассказала, что хочет стать строителем либо проектировщиком.

Ирина, школа №6

Ирина - будущая актриса. Она уже снималась в фильмах и клипах. Как рассказала девушка, платье - это семейная реликвия, ему уже много лет, многие родственники надевали его на выпускной. Теперь Ирина обязательно сохранит этот наряд для своей дочки.

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