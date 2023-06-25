В Калужской области обкуренным мигрантам отказывают в виде на жительство

Почти 64% выявленных с начала года наркопреступлений совершено с использованием IT- технологий.

Об этом в пятницу, 23 июня, на пресс-конференции сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области Сергей Борисов.

За пять месяцев нынешнего года наркополицейские выявили 325 преступлений, связанных с оплатой биткоинами за наркотики.

Криптокошелек есть у каждого

Современный наркоторговец и наркопокупатель в большинстве своем не знают друг друга. Все расчеты ушли в теневой интернет. Кроме этого, в сети происходит и вербовка закладчиков, курьеров.

- Все они все знают, все осведомлены, у всех есть в телефоне кошелек криптовалют, - рассказывает начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области Сергей БОРИСОВ. – Когда они пытаются воспользоваться этими средствами – мы их ловим.

В качестве примера, Сергей Борисов привел случай, когда была зафиксирована покупка автомобиля на средства, полученные за продажу наркотиков. Дельцы вывели биткоины и пытались совершить сделку. Не вышло.

- Все, что идет через интернет, проходит через биткоин, - поясняет наркополицейский. – Отследить движение таких средств сложно, но, как показывает практика, можно. Мы выявили 325 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

И это только выявленных, общее же количество расчётов за наркотики с помощью криптовалюты, по мнению специалистов, превышает 90%.

Наркотрафик размыт

С начала года оперативными сотрудниками было выявлено и перекрыто 11 каналов поступления наркотических средств на территорию Калужской области. Основные потоки наркотиков шли из Московской и Тульской областей, однако, как отмечают представители управления по контролю за их оборотом, каких-то мощных потоков уже нет. Это связано со спецификой производства синтетических наркотиков.

За первые пять месяцев года изъято из оборота 223 килограмма «синтетики». Лаборатории по производству их располагаются практически по всей России, в том числе и в Калужской области.

- В прошлом году ликвидировано восемь нарколабораторий. Две – сотрудники ФСБ, две – совместно с нами и четыре лаборатории мы выявили самостоятельно, - пояснил Сергей Борисов.

В частности, в апреле в суд было направлено дело в отношении двух граждан, которые организовали подпольную нарколабораторию в Медынском районе. Было изъято 194 килограмма N-метилофедрина.

- В целом наркотическая ситуация в области оценивается как нейтральная и стабильная, - рассказал на встрече с журналистами начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области. - Однако мы отмечаем рост смертей от отравления наркотическими средствами. С января по май 24 человека умерли в основном от передозировок метадоном. В прошлом году за этот же период мы зафиксировали 14 смертей. Увеличивается и количество несовершеннолетних, которые привлекаются к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Всего же зарегистрировано 471 наркопреступление из которых 446 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Сбыт составляет 90% от общего числа.

Покурил анаши – до свидания

В России уже два года действует новая норма в отношении мигрантов, внесенная в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Если раньше иностранный гражданин не мог получить гражданство, вид на жительство или патент на работу, только если у него диагностировано заболевание наркомания, то сейчас этот запрет вступает в силу даже, если анализы показывают присутствие наркотических веществ в организме мигранта.

- Если мы однократно подтверждаем, что иностранный гражданин употребил наркотик, он не получает соответствующую справку и лишается на один год всех возможностей жить и работать в России, - пояснил главврач областного наркологического диспансера Игорь ГОРБАЧЁВ. - В прошлом году в областном наркодиспансере выявлено было более таких 100 людей, в этом, на сегодняшний день, мы завернули более 50 претендентов на жилье и работу в нашей стране.

По словам Игоря Горбачёва в подавляющем большинстве случаев выявляется марихуана.

Резонно было спросить, а зачем они сдают анализы, покурив анаши? На это главный нарколог области предположил, что люди не предполагают, насколько современны способы диагностики, которые используются сегодня специалистами диспансера. Выявить остаточные признаки употребления той же марихуаны сегодня можно даже через много дней после последней затяжки.

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