В Калужской области люди задыхаются от вони фекалий, которые со всей Жиздры сливают поблизости от их домов

Ещё год назад на окраине Жиздры текла тихая, спокойная жизнь. Жители улиц 1-я Привокзальная, 2-я Привокзальная, Фокина, Турова занимались огородами, сажали возле своих домов цветы, ходили в лес за ягодами. Дети гоняли на велосипедах, купались в речке.

Теперь здесь стоит пыль столбом, по улицам в частном секторе проносятся ассенизаторские машины, и тухнет вонючее болото, куда со всего города сливаются жидкие коммунальные отходы - фекалии из выгребных ям.

Причём, сливать их не стесняются вблизи жилых домов. Здешние жители, разумеется, возмущены такими подарками и уже несколько месяцев обращаются во все инстанции.

Сейчас лето, жара, и проблема только усугубляется. Страдает экология, страдают люди: кому хочется дышать вонью? Хоть окна не открывай!

- Теперь всё это говно стекает в реку, где купаются наши дети, - местные жители показывают на зелёное болото. – Пробы воды взяли в реке, вода не пригодная для купания из-за этого. Не уходит вода, испарения идут на наши улицы. Сколько мы будем дышать этим говном! Сколько!

Жителей трех улиц на окраине Жиздры ситуация возмущает до глубины души.

В безумных количествах

Как нам рассказали местные жители, началось все это безобразие в конце февраля-начале марта. Тогда активисты сразу написали заявление в прокуратуру. Получили ответ, что нарушения есть.

- У нас, как проклятое место: ни дорог, ничего нет, и они сливают, и сливают, - возмущается Ирина ИВАНОВА. - Когда мы получили ответ из прокуратуры, машины перестали ездить, но ненадолго. Снова всё началось.

И люди вонь эту нюхают! От крайнего дома - 150 метров. В администрации нам говорят, что два км. Нет! Где они видят два км?! Там дома заканчиваются, и лес был, мы ходили за ягодами. Они бульдозером деревья завалили, дорогу насыпали 100 метров. И льют с дороги.

Сюда теперь сливают отходы.

В городе нет канализации, - продолжает Иванова. - Стоят трехэтажки, там каждую неделю откачивают. Говорят, что очистные переполнены. Проблема, конечно, большая. И надо было заранее о ней думать. Мы слышали, что договор есть с очистными в Людиново, но они возить туда не хотят, это же 25 км отсюда, сюда – проще.

А у нас очень красивые места: река, бор сосновый - природоохранная зона, - продолжает возмущаться Ирина. - И они спокойно в лес свалили и льют дерьмо. Там и газ вредный скапливается.

Это же 4-й класс отходов! Такие вещи на природе вообще не делаются. Разве так можно поступать с людьми?! Это что, нормально? Вот взяли бы и вылили возле своего дома!

Окраина Жиздры.

Люди боятся экологической катастрофы.

Первой написала заявление в прокуратуру Татьяна ШАТУХО.

- Я здесь живу, у меня частный дом, - рассказывает женщина. - И когда всё началось, я подала заявление в прокуратуру. Это было в марте. Они дали ответ, что нарушения есть, но виновных не назвали. И дальше ничего не двинулось. Виновных нет.

А в мае сливать начали в безумном количестве. Я живу в 200-250 метрах от этого места, а ближние дома стоят в 150 метрах. Приезжал Роспотребнадзор, приезжала прокуратура - запаха не выявлено.

Но запах есть, особенно на ближних улицах приличный. Да и у нас потягивает, моя дочка острее чувствует, говорит: «Мам, говном пахнет».

Наши улицы хоть и маленькие, но жителей много, семьи большие, вот у меня трое детей, - говорит Татьяна. - И все соседи собрались, активно действуем. Такая ситуация у нас уже была несколько лет назад, тогда девчата пожаловались местному депутату, он выехал на место и запретил сюда отходы возить.

Ещё в марте Татьяна написала письмо в прокуратуру.

Прокуратура подтвердила нарушения, но виновные в письме не названы.

Мы что, не люди?

Жители писали письма не только в прокуратуру, обращались к Владиславу Шапше, в экологический надзор Калужской области, а в местную администрацию звонят чуть ли ни каждый день. Приезжал к ним и мэр города.

- Мы, три улицы, собирались. К нам приезжал мэр, обещал, что это всё временно, что сделают проект, и слив будет в другом месте, - поясняет Ирина Иванова. - Но нет ничего постоянного, чем временное. Уже и мусор - ветки - начали сюда возить.

Мэр говорит, что несколько лет назад в этом месте планировали делать очистные сооружения, проект готовился. Но тут же река рядом. И так бездумно отходы сливать... Даже если когда-то проектировали, покажите эти документы! Вы же видите: тут люди живут, как же вы можете сюда лезть?

И мне все утверждают, что это законно. Не законно! Я все нормы посмотрела… Администрация не хочет решать этот вопрос. Как нам сказали, если сюда сливать не будут, все начнут платить 4,5 тысячи за откачку за машину. В своих домах мы платим сами – 650 рублей, если яма большая - 800 рублей.

Жители Жиздры написали письмо Владиславу Шапше.

Под заявлением подписались жители ближайших домов.

Сливать куда-то надо

Проблему обсуждают и в группе ВК «Подслушано Жиздра». Одни жители жалуются на слив отходов, другие спорят с ними, говоря, что сливать всё равно куда-то надо.

Сейчас местные жители подготовили второе заявление в прокуратуру, чтобы им объяснили, на каком основание все эти машины сюда ездят, есть ли у них договор с городом? И просят помощи у Владислава Шапши.

- Очень надеемся, что губернатор обратит внимание на нашу ситуацию, - говорят жиздринцы.

По улице теперь каждый день ездят спецмашины.

Комментарий в тему

Мы попросили прокомментировать ситуацию мэра г. Жиздры Максима МАРТЫНОВА, вот, что он нам ответил:

- Проблема серьезная. В рамках программы «Чистая страна» сейчас мы делаем рекультивацию мусорного полигона Жиздры. Раньше с 1965 года вывоз ЖБО осуществлялся туда, сейчас свалка закрыта, идет процесс рекультивации (очистки).

А почему заранее не продумали, куда будет вывозиться ЖБО я не могу комментировать, так как я только второй месяц являюсь главой администрации. Поэтому приходится решать вопрос оперативно.

Это место для вывоза ЖБО было определено не просто так. Согласно градостроительного плана, оно является промзоной и находится далеко от жилищной застройки. Выбрано оно с учетом розы ветров: у нас преобладающие ветра – северный, северо-западный и северо-восточный. Ветер оттуда будет дуть не в сторону города, жилой застройки, а в сторону леса.

И третье, самое главное, в советское время там были иловые карты (очистные сооружения), которые готовили под СПТУ. Они уже сделаны, сейчас мы их восстанавливаем, делаем проект. То есть, это место было отведено давным-давно.

Отходы ЖБО являются отходами 4-го класса опасности. Всего классов - пять. Пятый класс - это такие отходы, как бумага, то есть минимально опасные. Для 4-го класса отходов есть санитарные зоны. Для данной группы отходов зона - 100 метров. Куда мы собираемся сливать – 350 метров (мы выезжали на место с кадастровым инженером).

Сейчас разрабатывается проект очистных сооружений, которые будут находиться в другом месте. Проектировщики проходят экспертизы. Когда они получат положительное заключение, мы будем искать деньги на строительство. Но пока идет согласование проекта, строительство очистных, мы вынуждены куда-то ЖБО сливать. Поэтому временно выбрано место, где раньше планировались очистные.

В этом году должны согласовать проект. Потом надо будет попасть в областную или федеральную программу, потому что сумма, как говорят проектировщики там больше 200 млн. рублей, для местного бюджета - огромная, мы сами не потянем. Как только находим деньги, запускаем конкурсную процедуры на поиск подрядчика и начинаем строительство. Когда это будет, я сказать не могу.

Машины, занимающиеся вывозом ЖБО, имеют лицензию на вывоз. Ездят они по промзоне, по специальной дороге. Есть альтернативная дорога, мы её будем восстанавливать потихоньку. К сожалению, в этом году средства в бюджете на это заложены не были.

Видео с места происшествия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.